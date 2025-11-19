Burza w szklance wody. Rząd gasi plotki o rzekomym zwężaniu dróg

Weekendowe nagłówki wywołały wrażenie, że brytyjskie drogi czeka radykalne zwężanie pasów ruchu w imię ograniczenia wyprzedzania rowerzystów. W przekazach pojawiały się sugestie, że to kolejny element domniemanej wojny rządu z kierowcami. Portal road.cc podkreśla jednak, że medialna burza była oparta na błędnej interpretacji zaleceń Active Travel England, czyli agencji, dla której głównym obszarem działalności jest bezpieczeństwo na drogach.

Komentarz Departamentu Transportu ostudził nastroje, nazywając sensacyjne stwierdzenia fałszywymi.

Unikanie pasów o szerokości 3,25–3,9 m to jedynie rekomendacja

W centrum zamieszania znalazł się jeden z 16 „krytycznych problemów bezpieczeństwa” opisanych w najnowszych wytycznych Active Travel England. Chodzi o szerokości pasów ruchu oraz ich wpływ na sposób wyprzedzania rowerzystów.

Według badań zbyt wąskie pasy, poniżej 3,25 m, sprawiają, że kierowcy intuicyjnie nie decydują się na wyprzedzanie – i dzięki temu ryzyko kolizji maleje. Problemem okazują się natomiast pasy o szerokości od 3,25 do 3,9 m. One często zachęcają do wyprzedzania nawet przy braku realnego miejsca na bezpieczny manewr. Stąd rekomendacja, by takich wymiarów unikać. Wytyczne jednak absolutnie nie mówią o obowiązkowym zwężaniu dróg.

Departament Transportu podkreślił, że w Wielkiej Brytanii nigdy nie istniały prawnie wiążące standardy dotyczące szerokości ulic, a nowe dokumenty ich nie wprowadzają. To jedynie opis zaleceń opartych na danych i przykładach infrastruktury, która zwiększa ryzyko wypadków.

Lawina zarzutów i obawy przed „karaniem” kierowców

Nagłośnienie sprawy wywołało gwałtowne komentarze organizacji reprezentujących kierowców. Wskazywano, że proponowane rozwiązania rzekomo mają utrudniać jazdę, celowo zniechęcać do korzystania z samochodów czy wręcz karać kierowców. Część ekspertów przekonywała, że zmiana szerokości dróg w skali kraju byłaby nierealna, co dodatkowo podsycało nieporozumienia.

W odpowiedzi rząd przypomniał, że obecna polityka koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz realnych inwestycjach – od naprawy milionów dziur po modernizacje mostów i tuneli, a rzekome systemowe zwężanie dróg nie figuruje w żadnych planach.

16 krytycznych problemów bezpieczeństwa

Medialna burza skupiła się na szerokości pasów, ale dokument Active Travel England obejmuje znacznie więcej zagadnień. Zwraca uwagę na błędy projektowe na rondach, niebezpieczne skrzyżowania, zbyt wąskie lub źle rozmieszczone ścieżki rowerowe. Także zaniedbane nawierzchnie bezpośrednio zagrażające osobom na rowerach czy hulajnogach są problemem. Zalecenia uzupełnia narzędzie do oceny tras, pozwalające wykrywać i usuwać takie zagrożenia.

Intencją twórców wytycznych jest usprawnienie planowania przestrzeni ulicznej, a nie wprowadzanie odgórnych, kontrowersyjnych przepisów.