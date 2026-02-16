Restrykcje dotyczące smartfonów dla dzieci i nastolatków w UK

Zgodnie z zapowiedzią Keira Starmera, w ciągu kilku najbliższych miesięcy rząd ma wprowadzić restrykcje dotyczące smartfonów dla dzieci i nastolatków w Wielkiej Brytanii.

Premier zapewnił, że żadna platforma internetowa nie będzie miała „wolnej przepustki” w kwestii bezpieczeństwa dzieci w internecie. Starmer obiecuje, że w ciągu kilku następnych miesięcy wprowadzi restrykcje dotyczące smartfonów dla osób poniżej 16. roku życia.

Restrykcje dotyczące smartfonów

Zgodnie z propozycją rządu uniemożliwiono by dzieciom także korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Aby nieletni nie mieli dostępu do pornografii i nie mogli rozmawiać z internetowymi chatbotami. Ministrowie podejmują obecnie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia określonych uprawnień, które umożliwią im szybkie działanie.

Zanim jednak rząd wprowadzi restrykcje dla osób poniżej 16. roku życia w tej kwestii, niezbędne jest usunięcie luki prawnej i zmuszenie wszystkich dostawców chatbotów opartych na sztucznej inteligencji do przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie w internecie lub poniesienia konsekwencji za złamanie prawa.

Same środki ograniczające dostęp do smartfonów mogą dotyczyć minimalnego wieku dostępu do mediów społecznościowych oraz ograniczeń związanych ze scrollowaniem. A także wspomniane uniemożliwienie dzieciom rozmawiania z internetowymi chatbotami.

Ministrowie planują również wprowadzenie w Ustawie o dobrostanie dzieci uprawnień do szybkiej zmiany prawa w odpowiedzi na zmieniające się zachowania użytkowników online.

Spotkanie premiera z rodzicami i młodzieżą

Keir Starmer chce zebrać potrzebne informacje na temat przedsięwzięcia i zapoznać się z opinią rodziców i młodzieży na temat restrykcji. Dlatego też w poniedziałek zorganizowano spotkanie premiera z rodzicami i młodymi ludźmi.

Konsultacje w sprawie nowych zabezpieczeń mediów społecznościowych rozpoczną się w marcu. I będą bazować na zebranych opiniach od rodziców i dzieci.

Premier powiedział:

– Jako ojciec dwójki nastolatków, znam wyzwania i obawy, z jakimi borykają się rodzice, dbając o bezpieczeństwo swoich dzieci w internecie. Technologia rozwija się bardzo szybko, a prawo musi dotrzymywać jej kroku. Dzięki mojemu rządowi Wielka Brytania będzie liderem, a nie naśladowcą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie. (…) Dziś usuwamy luki prawne, które narażają dzieci na ryzyko i kładziemy podwaliny pod dalsze działania. Działamy, aby chronić dobro dzieci i pomóc rodzicom poruszać się po polu minowym mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że w grudniu Australia jako pierwsza na świecie wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16. roku życia. Nałożyła na 10 największych platform, w tym TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i X/Twitter, obowiązek blokowania dostępu młodym użytkownikom. Platformy – w przypadku złamania prawa – ryzykują grzywnę w wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (26,5 mln funtów). Jest to jedno z najsurowszych ograniczeń cyfrowych na świecie.