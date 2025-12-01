ochrona pracowników
Natychmiastowa ochrona przed zwolnieniem mogłaby hamować rekrutacje / fot. Shutterstock.com
Rząd wycofuje się z ochrony pracowników od pierwszego dnia

Miłosz Magrzyk
Ochrona pracowników przed niesprawiedliwym zwolnieniem ponownie rozpaliła dyskusję o równowadze między interesami pracowników i pracodawców. Najnowszy zwrot polityczny w Wielkiej Brytanii opisany przez BBC pokazuje, jak trudne jest wprowadzanie dużych reform w obliczu presji biznesu, związków zawodowych i realiów legislacyjnych.

Początkowo zapowiadano, że prawo do ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem będzie obowiązywać od pierwszego dnia pracy. Rząd ostatecznie przesunął ten termin na sześć miesięcy. Ta decyzja, jak twierdzą ministrowie, ma zapobiec dalszym opóźnieniom oraz stworzyć przestrzeń do kompromisu między głównymi grupami interesu.

Biznes odetchnął z ulgą, ale w przyszłość patrzy z niepokojem

Zmiana kursu została przyjęta przez organizacje biznesowe z ulgą, ale nie bez zastrzeżeń. Przedsiębiorcy mówią, że rzeczywiście rozwiązanie półroczne łagodzi presję. Niestety ogólny pakiet praw pracowniczych wciąż rodzi obawy. Dotyczą one np. kosztów i ryzyka zatrudniania.

Firmy od dawna argumentowały, że natychmiastowa ochrona przed zwolnieniem mogłaby hamować rekrutacje, zwłaszcza w sektorach o wysokiej rotacji pracowników. Co więcej, rozszerzenie uprawnień „od pierwszego dnia” mogłoby sparaliżować system sądów pracy, który już dziś mierzy się z ogromnymi zaległościami.

Lewica krytykuje ustępstwo wobec biznesu kosztem pracowników

Większość central związkowych zaakceptowała półroczne vacatio dla prawa do ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem, ale nie wszyscy działacze są zadowoleni.

ochrona pracowników
Partia Pracy znalazła się pod ostrzałem ze strony konserwatystów i swoich zwolenników / fot. Shutterstock.com

Unite nazwało zwrot „niszczącym dla zaufania pracowników”. Przecież to właśnie obietnice ochrony od pierwszego dnia były jednym z fundamentów wcześniejszego programu wyborczego. Krytycy z lewej strony sceny politycznej wskazują, że wycofanie się z tej deklaracji może zostać odebrane jako ustępstwo wobec biznesu kosztem ludzi.

Laburzyści pod ostrzałem z obu stron sceny politycznej

W Izbie Lordów dwukrotnie próbowano narzucić sześciomiesięczny okres ochronny, co spowolniło proces legislacyjny. Partia Pracy jednocześnie znajduje się pod ostrzałem zarówno ze strony konserwatystów, którzy nazywają zwrot „upokarzającym”, jak i swoich zwolenników rozczarowanych odejściem od sztandarowych zapowiedzi.

Rząd utrzymuje, że kompromis jest konieczny, by zapewnić równowagę między ochroną pracownika a stabilnością zatrudnienia. Wraz z powołaniem w 2026 roku nowej Agencji Uczciwej Pracy reforma ma nabrać systemowego charakteru. Jak ostatecznie wpłynie to na brytyjski rynek pracy? Będzie to zależeć od tego, czy uda się utrzymać delikatny balans między oczekiwaniami pracowników, możliwościami firm i determinacją rządzących.

