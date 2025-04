Rzeka czy szambo? Zanieczyszczona rzeka Roding w Londynie

Londyn słynie nie tylko z zachwycających zabytków i ciekawego klimatu, ale również ze szczurów na ulicach i śmieci. Do tego ostatnio dołączyły się wyniki badań wód. Zanieczyszczona rzeka Roding w Londynie przeraża badaczy.

Badania jakości wód w rzekach Londynu zostały przeprowadzone przez organizacje Thames21 i River Roding Trust, które zajmują się ochroną ekosystemów wodnych oraz monitorowaniem zanieczyszczeń w miejskich ciekach wodnych. Analizy koncentrowały się na rzece Roding, jednym z głównych dopływów Tamizy, przepływającym przez wschodni Londyn, w tym dzielnice Redbridge, Newham i Barking & Dagenham.

Badacze pobierali próbki wody z różnych punktów rzeki oraz jej dopływów, m.in. Alders Brook, identyfikując źródła potencjalnych zanieczyszczeń. Celem badań było określenie poziomu skażenia bakteriologicznego i ocena wpływu zrzutów ścieków, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, na jakość wody. Spośród analizowanych rzek w Londynie, Roding wykazuje jedne z najwyższych poziomów zanieczyszczeń, ustępując jedynie samej Tamizie. Jest zatem jednym z najbardziej zagrożonych ekosystemów wodnych w mieście.

Zanieczyszczona rzeka Roding we wschodnim Londynie – przerażające wyniki badań

Badania jakości wody w rzece Roding wykazały bardzo wysokie stężenia bakterii kałowych, takich jak E. coli i enterokoki, które w niektórych miejscach przekraczały normy nawet tysiąckrotnie. Analizy chemiczne ujawniły podwyższone poziomy fosforanów i azotanów, które sprzyjają nadmiernemu rozwojowi glonów i pogarszają jakość wody. W próbkach wykryto również mikroplastiki oraz ślady farmaceutyków, co potwierdza obecność szerokiej gamy substancji chemicznych. W porównaniu z innymi londyńskimi rzekami, Roding jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych. Zdecydowanie ma tp istotny wpływ na lokalny ekosystem wodny.

Skąd bakterie E.coli w rzece?

Obecność bakterii E. coli w rzece Roding wynika głównie z zanieczyszczeń fekalnych pochodzących z przelewów ścieków, nieszczelnych przyłączy kanalizacyjnych oraz odpływów rolniczych. W czasie intensywnych opadów systemy kanalizacyjne przepełniają się, co prowadzi do niekontrolowanego zrzutu ścieków do rzeki. Dodatkowo, nielegalne podłączenia oraz odpady zwierzęce spływające z terenów rolnych przyczyniają się do wzrostu poziomu bakterii. W efekcie woda staje się niebezpieczna zarówno dla ekosystemu, jak i dla ludzi mających z nią kontakt.

Reakcje władz i działania

W odpowiedzi na zanieczyszczenie rzeki Roding, władze Londynu podjęły szereg działań mających na celu poprawę jakości wód. Wprowadzono programy modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej, w tym naprawę nieszczelnych rur i eliminowanie nielegalnych przyłączy. Ponadto, zintensyfikowano monitorowanie systemów odprowadzania ścieków, aby zapobiec przelewom w czasie opadów. W ramach działań prewencyjnych władze lokalne współpracują z rolnikami, zachęcając ich do stosowania bardziej ekologicznych metod zarządzania odpadami zwierzęcymi. Dodatkowo, na poziomie edukacyjnym prowadzone są kampanie informacyjne o zagrożeniach związanych z niewłaściwym zarządzaniem odpadami i ściekami.