Samolot pełen pasażerów uziemiony przez windykatorów! Eurowings ignorował wyrok sądu

Samolot Eurowings pełny ludzi gotowych do startu nagle został zatrzymany z powodu niezapłaconego pasażerom odszkodowania. Taką scenę zarejestrowano na lotnisku w Manchesterze. Jak zrelacjonował The Sun, windykatorzy wkroczyli prosto na pokład Eurowings, by wyegzekwować zaległe płatności.

Maszyna, w pełni załadowana wczasowiczami, utknęła na asfalcie, a załogę zmuszono do negocjacji pod nadzorem urzędników.

Eurowings nie respektował wyroku sądu

Spór zaczął się od odwołanego lotu łączonego z Tel Awiwu do Düsseldorfu. Czterej pasażerowie, których połączenie skasowano, zwrócili się o odszkodowanie do linii lotniczych, jednak ich wniosek zignorowano. Wówczas interweniowała firma Claim’N Win, której specjalizacją jest odzyskiwanie pieniędzy za odwołane i opóźnione loty.

- Advertisement -

Sąd przyznał pasażerom po 520 funtów wraz z odsetkami i kosztami procesowymi, jednak Eurowings konsekwentnie nie wypłacał zasądzonej kwoty. To właśnie ignorowanie prawomocnego wyroku sądowego doprowadziło do dramatycznej interwencji na lotnisku.

Samolot uziemiony tuż przed odlotem

Windykatorzy przeszli przez kontrolę bezpieczeństwa i weszli na pokład samolotu tuż przed startem. Przejęli dokumenty techniczne statku powietrznego i poinformowali pilotów, że maszyna stanowi teraz własność organów egzekucyjnych, uniemożliwiając jej odlot.

Pasażerowie spędzili na płycie lotniska około godziny, obserwując negocjacje między załogą a urzędnikami. Sytuacja pokazała, że determinacja w egzekwowaniu należności może powstrzymać nawet korporacje przed unikaniem odpowiedzialności finansowej.

Windykacja kontra lotnicza korporacja

Ostatecznie presja zadziałała. Eurowings natychmiast dokonał przelewu całej kwoty. Dopiero po potwierdzeniu wpłaty windykatorzy przekazali dokumenty kapitanowi, a samolot mógł bezpiecznie wystartować.

Całe zdarzenie odbiło się szerokim echem w branży lotniczej, pokazując, że skuteczna windykacja i zdecydowane działanie dają efekty nawet w przypadku dużych przewoźników. Dla pasażerów to dowód na to, że warto znać swoje prawa i walczyć o należne odszkodowania.