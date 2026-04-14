Niepewna przyszłość Polaków w UK. Będą szeroko zakrojone kontrole osób z pre-settled status

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjskie władze rozpoczęły szeroko zakrojone kontrole osób posiadających pre-settled status, koncentrując się na ciągłości pobytu na terenie kraju. To właśnie ten element może przesądzić o przyszłości ponad miliona osób. Czy Polacy w UK mają powody do zmartwień?

Pre-settled status przestał być gwarancją stabilizacji. Rząd bierze pod lupę osoby go posiadające – przekazał The Guardian.

Pre-settled status pod presją. Stawka: życie w UK

Kilka lat po brexicie kwestia praw pobytowych obywateli Unii Europejskiej ponownie staje się jednym z najbardziej wrażliwych tematów politycznych w Wielkiej Brytanii. Ścierają się dwa podejścia. Jedno domaga się dalszego zaostrzenia kontroli migracyjnych. Drugie przypomina o zobowiązaniach wynikających z wcześniejszych porozumień i o wkładzie obywateli UE w brytyjską gospodarkę. Jako że tematu definitywnie nie zamknięto wraz z brexitem, wrócił z nową siłą. Przy okazji ujawnia, że jego konsekwencje polityczne i społeczne wciąż nie zostały w pełni oswojone.

Teraz brytyjskie władze zintensyfikowały kontrole osób posiadających status pre-settled, szczególną uwagę skupiając na ciągłości pobytu w kraju. Posiadaczami pre-settled status są m.in. Polacy – zmiana pre-settled status na settled status – sprawdź, jak udowodnić lata pobytu. Niekorzystna dla mieszkańca weryfikacja pociągnie za sobą ryzyko utraty prawa do legalnej pracy czy wynajmu mieszkania.

Kiedy i jak aplikować o pełny settled status? Czy złożenie ponownego wniosku jest konieczne?

Na jak długo można wyjechać poza Wyspy, aby nie utracić statusu?

Dla Polaków często podróżujących między ojczyzną a UK – odwiedzających rodzinę, pracujących sezonowo lub łączących życie w dwóch państwach – rygor narzucony przez Home Office może być szczególnie problematyczny.

Do 16 lipca 2025 roku wyjazdy przekraczające sześć miesięcy w roku uznawano za przerwanie ciągłości pobytu. Po tej dacie zasady złagodzono i zgodnie z nimi osoby posiadające tymczasowy status osoby osiedlonej mogą zachować swój status i ubiegać się o settled status, jeśli mieszkały w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 30 miesięcy w ostatnich 5 latach, przy czym mowa jest o dowolnych 30 miesiącach.

Egzekucję obowiązku niestety komplikuje inny fakt. Mianowicie, brytyjska administracja nie ma pełnego obrazu tego, ilu z tych ludzi rzeczywiście nadal mieszka w kraju. W efekcie kontrole mogą objąć również Polaków, którzy formalnie spełniają warunki, ale ich historia pobytu nie jest łatwa do udokumentowania.

Jak po wyjeździe w UK nie stracić settled status?

Polacy w UK mogą paść ofiarami błędów na granicy

Najwięcej obaw budzi sposób weryfikacji opierający się na danych o przekraczaniu granic. Na ich podstawie urzędnicy mają oceniać, czy dana osoba rzeczywiście mieszkała w Wielkiej Brytanii w wymaganym zakresie. Problem w tym, że wiarygodność tych informacji była już podważana.

Pojawiały się nieścisłości w postaci brakujących wiadomości o powrotach czy wpisów o podróżach, które się nie odbyły. W przypadku osób, które przez lata swobodnie przemieszczały się między Polską a Wielką Brytanią, takie błędy wyprodukują daleko idące konsekwencje i trudno będzie odkręcić ich nieprzychylne dla mieszkańca skutki.

Trudniejsza droga do uzyskania settled status

Wprowadzone kontrole wpisują się w szerszy kontekst zaostrzania polityki migracyjnej. Równolegle pojawiają się propozycje ograniczenia dostępu migrantów do świadczeń publicznych oraz wydłużenia czasu potrzebnego do uzyskania pełnego statusu osiedlonego do 10 lat. Imigranci wnioskujący o wizę w UK powinni płynnie mówić po angielsku. Będą potrzebować kwalifikacji na poziomie studiów, a nie odpowiednika A-level.

Wielka Brytania zdecydowanie wchodzi w kolejny etap porządkowania po brexicie. To, czy nowe procedury okażą się sprawiedliwe i odporne na błędy, będzie miało fundamentalne znaczenie nie tylko dla obywateli UE, ale również dla wiarygodności całego systemu migracyjnego UK.

Czytaj więcej
Nocne pociągi ruszą w czerwcu. Dobra informacja dla pasażerów z lotniska Gatwick

Przewoźnik Great Western Railway uruchomi wkrótce pilotażowe nocne połączenia kolejowe między Reading a Gatwick Airport.
Kierowcy zaniepokojeni. Ceny benzyny i oleju napędowego znowu rosną

Ze względu na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nadal napięta, ceny benzyny i oleju napędowego ponownie wzrosły.
Wielkie wybory lokalne już 7 maja. Polacy też zagłosują

Głosowanie dotyczy wszystkich 32 rad londyńskich gmin, 32 gmin metropolitalnych, 18 jednostek unitarnych, 6 rad hrabstw oraz 48 rad dystryktów.
Polak znalazł w UK unikatowy pierścień sprzed 1000 lat

Polak w UK znalazł rzadki wczesnośredniowieczny pozłacany pierścień z runicznym napisem. Na skarb trafił na polu w Lincolnshire.
Lot z Krakowa do Bristolu przerwany. Pasażer, który groził polskiej załodze z karą więzienia!

Lot z Krakowa do Bristolu przerwany, a agresywny pasażer właśnie usłyszał wysoką karę.  Co działo się na pokładzie?

