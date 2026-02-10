Słodkie śniadanie “niebezpieczne do spożycia”! Sklepy ostrzegają!

Uwaga na popularne słodkie śniadanie z Tesco! Sieć ostrzegła brytyjskie gospodarstwa przed konsumpcją popularnych produktów śniadaniowych i przekąsek. Sklepy ostrzegają i wycofują produkty z półek supermarketów. Ostrzeżenie i wycofanie są reakcją sklepów na wykrycie poważnych zagrożeń dla zdrowia, które mogą wynikać z ich spożycia.

Wycofanie dotyczy przede wszystkim Brioche Pasquier Pitch Chocolate i Hazelnut Brioches, dostępnych w Tesco, Co-op oraz na platformie Amazon. Produkty te mogą zawierać twarde, białe kawałki plastiku. Pozostałości plastiku powodują realne ryzyko zakrztuszenia. Plastik w przekąskach jest ostry. Dlatego przy spożyciu może również pokaleczyć jamę ustną oraz przełyk. Problem dotyczy partii o kodzie UK 034 i dacie przydatności do spożycia 4 marca 2026 roku.

Dodatkowo, pilne ostrzeżenie obejmuje dwa japońskie produkty lunchowe: Tanpopo Surimi & Avocado Roll z datą przydatności 13 lutego 2026 i Tanpopo Chicken Katsu Roll z datą 14 lutego 2026. Wycofanie tych produktów nastąpiło po wykryciu błędu w drukowaniu dat na etykietach. Dlatego również są niebezpieczne do spożycia.

- Advertisement -

Dlaczego produkty są niebezpieczne do spożycia?

Brioche Pasquier niosą ze sobą ryzyko fizycznego uszkodzenia dróg oddechowych lub przełyku. Kawałki plastiku mogą łatwo spowodować zakrztuszenie. Natomiast w skrajnych przypadkach prowadzić do poważnych obrażeń lub konieczności interwencji medycznej. Z kolei produkty Tanpopo, pomimo braku fizycznych zagrożeń, stały się niebezpieczne ze względu na nieprawidłowe daty przydatności do spożycia. To może prowadzić do konsumpcji żywności po terminie i ryzyka zatrucia pokarmowego. W przeterminowanych produktach może bowiem rozwinąć się toksyna.

Sklepy ostrzegają! Informacja w sieci i przy kasach

Wszystkie sklepy sprzedające te produkty zostały zobowiązane do wywieszenia punktowych ogłoszeń dla klientów. Informują one o powodzie wycofania produktów oraz wskazują, jakie kroki należy podjąć, jeśli produkt został zakupiony. Agencja ds. Standardów Żywności (FSA) podkreśla, że ostrzeżenia te mają chronić konsumentów i umożliwić władzom lokalnym skuteczną kontrolę nad zagrożeniem.

Co zrobić z zakupionymi produktami?

FSA oraz producenci apelują do klientów, aby nie spożywali wycofanych produktów. Brioche Pasquier należy zwrócić do punktu zakupu lub skontaktować się z obsługą klienta pod adresem [email protected]. W przypadku produktów Tanpopo, konsumenci powinni zwrócić je do sklepu, w którym je kupili, aby otrzymać pełny zwrot kosztów lub skontaktować się pod adresem [email protected].

Sklepy ostrzegają! Produkty niebezpieczne do spożycia

Wycofania te pokazują, jak istotne jest dokładne sprawdzanie etykiet produktów spożywczych oraz reagowanie na oficjalne ostrzeżenia. Chociaż produkty te są atrakcyjne dla konsumentów ze względu na smak i wygodę, ich nieprawidłowe oznakowanie lub zanieczyszczenie fizyczne stwarzają poważne ryzyko dla zdrowia. FSA podkreśla, że zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów zawsze powinny być priorytetem. Natomiast wszelkie nieprawidłowości w produktach spożywczych należy traktować poważnie.