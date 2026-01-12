praca w UK
Pracodawca nie może zmusić pracownika do przyjazdu do biura, gdy warunki pogodowe są niebezpieczne / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Śnieg, mróz i praca w UK. Kiedy możesz zostać w domu i co z pensją?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Mroźna aura, śnieg i oblodzone drogi potrafią skutecznie sparaliżować życie. Praca w UK nie wszędzie jest wtedy możliwa. Gdy temperatury spadają, a transport publiczny przestaje działać zgodnie z rozkładem, wielu pracowników zaczyna zadawać sobie pytania: czy mogę pracować z domu, czy grozi mi utrata wynagrodzenia?

Na podstawie informacji opublikowanych przez The Sun, wyjaśniamy najważniejsze zasady w przystępny sposób.

- Advertisement -

Home office, urlop czy odrabianie godzin?

Co do zasady to pracownik odpowiada za dotarcie do miejsca pracy, lecz ekstremalne warunki pogodowe zmieniają reguły gry. Zasypane linie kolejowe czy ostrzeżenia pogodowe sprawiają, że podróż może być zwyczajnie niebezpieczna. W takich sytuacjach pracodawca ma tzw. obowiązek opieki nad pracownikiem.

Pracodawca nie może zmusić nikogo do podróży do pracy, jeśli warunki są niebezpieczne, drogi nieprzejezdne lub transport publiczny nie funkcjonuje. Trzeba jednak pamiętać, że brak możliwości dotarcia do pracy z powodu pogody zazwyczaj nie oznacza automatycznie prawa do wynagrodzenia.

Niemniej, zamiast brać dzień wolny, można sięgnąć po inne opcje. Pracodawca może zaproponować pracę zdalną, zamianę dyżurów, przesunięcie godzin pracy albo odrobienie obowiązków w innym terminie. Podobnie, gdy np. z powodu awarii ogrzewania, nie jesteśmy w stanie pracować w domu w komfortowych warunkach, firma powinna zaproponować alternatywę w postaci biurka w przytulnym biurze. Dopiero gdy żadna z tych opcji nie wchodzi w grę, pojawia się temat urlopu. To korzystna opcja zwłaszcza dla rodziców w perspektywie zamknięcia przedszkoli i szkół.

praca w UK
Nieprzejezdne drogi i sparaliżowany transport publiczny to obrazek zasypanych śniegiem Wysp / fot. Shutterstock.com

Kluczowe znaczenie mają zapisy w umowie i zakładowym regulaminie. Warto najpierw je sprawdzić, aby wiedzieć o potencjalnych możliwościach, i później jak najszybciej poinformować przełożonego o problemach z dojazdem.

Przy nagłym zamknięciu biura prawo stoi po stronie pracownika

Inaczej wygląda sprawa, gdy pracodawca decyduje o zamknięciu biura z powodu śniegu lub mrozu. Jeśli pracownik był gotowy do pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podwładny nie powinien być zmuszany do wykorzystania urlopu, zwłaszcza przy nagłym zamknięciu firmy. Dotyczy to także skróconych godzin pracy lub braku dostępu do budynku z przyczyn organizacyjnych czy niezapewnienia przez szefa w miejscu pracy temperatury 13-16° Celsjusza w zależności od tego, czy praca jest realizowana w biurach, czy jest to praca fizyczna wymagająca dużego wysiłku.

Ewentualne problemy należy zgłosić swojemu przełożonemu. Gdy dalsze przebywanie na stanowisku zagraża naszemu zdrowiu, a brakuje szybkiej reakcji ze strony pracodawcy na ujawnione mankamenty, mamy prawo nawet przerwać pracę bez obaw o konsekwencje.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Exclusive

Nowy wymiar rozrywki po polsku, gdziekolwiek jesteś. Poznaj WOW! SHOW

Polska rozrywka na emigracji. Sprawdzamy WOW! SHOW - platformę z polskim humorem, stand-upem i serialami idealnymi dla Polaków w UK.
Exclusive

Sprowadzenie rodzica do UK. Co mówią prawnicy o wizie Adult Dependent Relative?

Chcesz sprowadzić rodzica do UK? Sprawdź, czym jest wiza Adult Dependent Relative, dlaczego trudno ją dostać i jakie warunki trzeba spełnić.
Praca i finanse

6 grup osób z dodatkową dopłatą do ogrzewania ze względu na mrozy. Ruszyło Cold Weather Payment

Dodatkowa płatność nie wymaga osobnego wniosku, jeśli pobiera się jedno z sześciu wymienionych świadczeń. W przypadku innych osób, które spełniają kryteria dochodowe i mieszkaniowe, konieczne jest złożenie wniosku w lokalnym oddziale DWP
UK

Ospa wietrzna trafia do kalendarza szczepień na powszechnych zasadach

Do rutynowego kalendarza szczepień włączono ochronę przeciw ospie wietrznej, po raz pierwszy na zasadach powszechnych.
UK

Sztorm Goretti zamyka szkoły w UK. Setki placówek nieczynnych!

Rodzice powinni monitorować komunikaty swoich lokalnych rad miejskich i stron internetowych szkół, aby uzyskać najnowsze informacje o zamknięciach i ewentualnych zmianach w harmonogramie zajęć.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet