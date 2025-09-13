Polka przyjechała do UK do męża. Chciałaby zostać na Wyspach i legalnie pracować

O ile pobyt turystyczny w Wielkiej Brytanii wiąże się jedynie z wyrobieniem ETA (Electronic Travel Authorisation), to pozostanie na Wyspach na dłużej niż 6 miesięcy podlega już innym przepisom imigracyjnym i warunkom.

Na jednej z grup na Facebooku pewna Polka przyznała, że przyjechała do Wielkiej Brytanii po wyrobieniu ETA, które uprawnia do pobytu 6-miesięcznego. Jednak ze względu na fakt, że przyjechała do męża, zależałoby jej na pozostaniu na Wyspach. Kobieta podzieliła się z innymi użytkownikami portalu swoim dylematem:

„Witam, mam pytanie. Przyleciałam do męża do UK, mam tylko ETA, ale chciałabym tu zostać i legalnie pracować. Jednak podobno muszę złożyć wizę małżeńską, która kosztuje 5000 funtów. Co mogę zrobić?”

Łączenie rodzin – kto może aplikować?

Opisana wyżej sytuacja jest możliwa do rozwiązania w prosty sposób. Wystarczy skorzystać z prawa do łączenia rodzin (EU Settlement Scheme family permit). Jeśli oczywiście małżonek posiada pre- lub settled status.

Program łączenia rodzin umożliwia obywatelom UE, którzy posiadają status osoby osiedlonej, sprowadzenie najbliższych członków rodziny do Wielkiej Brytanii. Dotyczy to przede wszystkim małżonków, partnerów, dzieci, rodziców i innych krewnych pod pewnymi warunkami.

Krewni lub bliscy, których można sprowadzić w ramach programu łączenia rodzin:

małżonek, partner cywilny lub partner stanu wolnego

dziecko lub wnuk poniżej 21. roku życia

pozostające na utrzymaniu dziecko lub wnuk w wieku powyżej 21 lat

rodzic lub dziadek pozostający na utrzymaniu.

Najłatwiej uzyskać zgodę na sprowadzenie małżonka lub dziecka (do 21. roku życia).

Jak złożyć wniosek?

Bardzo ważne jest to, że wniosek należy złożyć przed wyjazdem z Polski. Dlatego w opisanym wyżej przypadku, Polka powinna wrócić do kraju przed końcem wizy turystycznej i stamtąd aplikować o status (online).

Procedura aplikacyjna w programie łączenia rodzin nie jest trudna. Osoba jadąca do UK powinna ściągnąć aplikację EU EXIT: Id document check. Następnie musi zeskanować swój paszport i zrobić zdjęcie twarzy. Później przejść na stronę rządową, gdzie automatycznie prowadzi ją aplikacja.

Przy pytaniu o pobyt w UK przed 31.12.2020 rokiem należy zaznaczyć „nie”. Kolejnym krokiem jest pytanie o sponsora, przy którym należy podać dane małżonka i jego numer UAN. Trzeba także wykazać, że jest się obecnie w związku małżeńskim z osobą, do której dołączamy. A także że związek ten rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r. W tym celu należy przedstawić akt małżeństwa.

Przy oczekiwaniu na decyzję Home Office wnioskodawca powinien powstrzymać się przed wyjazdem na Wyspy.