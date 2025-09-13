Polka przyjechała do UK do męża. Chciałaby zostać na Wyspach i legalnie pracować

Z programu łączenia rodzin mogą korzystać pary małżeńskie
O ile pobyt turystyczny w Wielkiej Brytanii wiąże się jedynie z wyrobieniem ETA (Electronic Travel Authorisation), to pozostanie na Wyspach na dłużej niż 6 miesięcy podlega już innym przepisom imigracyjnym i warunkom.

Na jednej z grup na Facebooku pewna Polka przyznała, że przyjechała do Wielkiej Brytanii po wyrobieniu ETA, które uprawnia do pobytu 6-miesięcznego. Jednak ze względu na fakt, że przyjechała do męża, zależałoby jej na pozostaniu na Wyspach. Kobieta podzieliła się z innymi użytkownikami portalu swoim dylematem:

„Witam, mam pytanie. Przyleciałam do męża do UK, mam tylko ETA, ale chciałabym tu zostać i legalnie pracować. Jednak podobno muszę złożyć wizę małżeńską, która kosztuje 5000 funtów. Co mogę zrobić?”

Łączenie rodzin – kto może aplikować?

Opisana wyżej sytuacja jest możliwa do rozwiązania w prosty sposób. Wystarczy skorzystać z prawa do łączenia rodzin (EU Settlement Scheme family permit). Jeśli oczywiście małżonek posiada pre- lub settled status.

Program łączenia rodzin umożliwia obywatelom UE, którzy posiadają status osoby osiedlonej, sprowadzenie najbliższych członków rodziny do Wielkiej Brytanii. Dotyczy to przede wszystkim małżonków, partnerów, dzieci, rodziców i innych krewnych pod pewnymi warunkami.

Krewni lub bliscy, których można sprowadzić w ramach programu łączenia rodzin:

  • małżonek, partner cywilny lub partner stanu wolnego
  • dziecko lub wnuk poniżej 21. roku życia
  • pozostające na utrzymaniu dziecko lub wnuk w wieku powyżej 21 lat
  • rodzic lub dziadek pozostający na utrzymaniu.

Najłatwiej uzyskać zgodę na sprowadzenie małżonka lub dziecka (do 21. roku życia).

Złożenie wniosku w programie łączenia rodzin należy zrobić jeszcze z Polski
Złożenie wniosku w programie łączenia rodzin należy zrobić jeszcze z Polski / fot. Shutterstock

Jak złożyć wniosek?

Bardzo ważne jest to, że wniosek należy złożyć przed wyjazdem z Polski. Dlatego w opisanym wyżej przypadku, Polka powinna wrócić do kraju przed końcem wizy turystycznej i stamtąd aplikować o status (online).

Procedura aplikacyjna w programie łączenia rodzin nie jest trudna. Osoba jadąca do UK powinna ściągnąć aplikację EU EXIT: Id document check. Następnie musi zeskanować swój paszport i zrobić zdjęcie twarzy. Później przejść na stronę rządową, gdzie automatycznie prowadzi ją aplikacja.

Przy pytaniu o pobyt w UK przed 31.12.2020 rokiem należy zaznaczyć „nie”. Kolejnym krokiem jest pytanie o sponsora, przy którym należy podać dane małżonka i jego numer UAN. Trzeba także wykazać, że jest się obecnie w związku małżeńskim z osobą, do której dołączamy. A także że związek ten rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r. W tym celu należy przedstawić akt małżeństwa.

Przy oczekiwaniu na decyzję Home Office wnioskodawca powinien powstrzymać się przed wyjazdem na Wyspy.

