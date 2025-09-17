Zespół Sceny Polskiej .UK świętuje 21-lecie w Teatrze POSK.
„Gąska Jubileuszowa” - kabaret inspirowany twórczością Gałczyńskiego
Świętuj 21 lat Sceny Polskiej w UK! „Gąska Jubileuszowa” w Teatrze POSK-u

Marcin Batko
Jesienią tego roku Scena Polska.UK świętuje swoje 21. urodziny. To wyjątkowa okazja, by spojrzeć wstecz na dwie dekady pełne sztuki, emocji i spotkań z publicznością, a zarazem wspólnie przeżyć nowy rozdział teatralnej podróży.

Uroczystości jubileuszowe zaplanowano w Teatrze POSK-u i podzielono na trzy części: krótką retrospektywę filmową, kabaret poetycko-muzyczny „Gąska Jubileuszowa” oraz spotkanie z zespołem. Centralnym punktem wieczoru będzie premiera kabaretu – hołdu dla Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którego twórczość stała się inspiracją wielu dotychczasowych spektakli Sceny Polskiej.

21 lat historii – od prapremier po kabarety

Od 2003 roku zespół przygotował 55 premier, w tym dwie światowe prapremiery, piętnaście wielokrotnie wznawianych klasycznych inscenizacji oraz 38 autorskich przedstawień opartych na własnych scenariuszach. Na afiszu nie brakowało adaptacji teatralnych, ale prawdziwą marką Sceny Polskiej stały się kabarety poetycko-muzyczne – od Hemara i Osieckiej po Tuwima i Wierzyńskiego. Jednak to Gałczyński, ze swoim żartem i liryką, najpełniej odnalazł się na scenie emigracyjnej.

W 2011 roku kabaret „Gąska na Zakąskę” ożywił postaci z cyklu „Zielona Gęś” i postawił pytanie: „Wieszcz – czy błazen?”. Od tego momentu Gżegżółka, Hermenegilda czy Piekielny Piotruś regularnie powracali na londyńskie deski, bawiąc i skłaniając do refleksji.

„Gąska Jubileuszowa” – powrót do źródeł

Nowa odsłona kabaretu łączy najlepsze teksty Gałczyńskiego z piosenkami do muzyki Marka Grechuty, Jerzego Satanowskiego i Marka Drue. Scenariusz opracowała Helena Kaut-Howson, która wspólnie z Wojtkiem Piekarskim odpowiada także za reżyserię.

W obsadzie znaleźli się m.in. Joanna Kanska, Wojtek Piekarski, Magda Włodarczyk, Janusz Guttner, Michał Kusztal, Helena Kaut-Howson, Jarosław Ciepichał, Joanna Zwierzyńska, Jarosław Redestowicz i Łukasz Zapłotny.
Oprawę muzyczną zapewnią: Daniel Łuszczki (fortepian) i Romana Szczepaniak (skrzypce). Za scenografię odpowiada Beata Barton-Chapple, a za ruch sceniczny – Joanna Zwierzyńska.

Spotkajmy się w Teatrze POSK-u

„Gąska Jubileuszowa” zostanie zaprezentowana czterokrotnie:

  • Sobota, 4 października, godz. 19.00
  • Niedziela, 5 października, godz. 16.00
  • Sobota, 11 października, godz. 19.00
  • Niedziela, 12 października, godz. 16.00

Miejsce: Teatr POSK-u, 238-246 King St., London W6 0RF
(Najbliższe stacje metra: Ravenscourt Park – District Line; Hammersmith – Piccadilly, Hammersmith & City Line).

Do 1 października bilety w promocyjnych cenach dostępne na Eventbrite oraz pod numerem tel: 07976 053 374. Dla grup zorganizowanych, od 20 osób – cena wynosi £15 za bilet.

scena polska uk
Plakat – Paweł Filuś ig @blue_butterfly_studio

21 lat – teatr tworzony z pasją

Scena Polska.UK to fenomen – teatr, który przez ponad dwie dekady nie tylko zachował, ale i rozwijał polskie tradycje teatralne na emigracji. Dziś jubileusz jest nie tylko okazją do świętowania, ale także przypomnieniem, że sztuka łączy pokolenia i daje wspólny język w obcym kraju.

Dołączcie do obchodów i pozwólcie, by „Gąska Jubileuszowa” rozbawiła, wzruszyła i dodała otuchy – tak jak robi to teatr, który od 21 lat jest z Nami i dla Nas, Polonii w Wielkiej Brytanii.

kontakt: [email protected]

Facebook: Scena Polska.UK

Instagram: scenapolskauk

