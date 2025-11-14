pogoda w UK
Deszcz w Londynie spadnie na poziomie od 30 do nawet 80 mm / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Sztorm Claudia nadciąga nad Wielką Brytanię. Gdzie uderzy?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Nad Wielką Brytanię nadciąga okres wyjątkowo niespokojnej aury. Według meteorologów potrwa on co najmniej do soboty. Pogoda w UK załamie się przez sztorm Claudia.

Claudia przyniosła już ulewy i porywiste wiatry do Hiszpanii oraz Portugalii, a teraz zaciska swoje pogodowe „kleszcze” nad Wyspami. Najbardziej odczuwalne mają być ulewy.

Londyn pod parasolem – 24 godziny deszczu

Jak podał The Standard, Met Office zapowiedział dla Londynu gwałtowne pogorszenie pogody od piątkowego poranka. Mieszkańcy mogą spodziewać się około 24 godzin niemal nieprzerwanego deszczu. Opadom będą towarzyszyć utrudnienia drogowe i ryzyko przerw w dostawach prądu. Prognozy wskazują, że deszcz w Londynie spadnie na poziomie od 30 do nawet 80 mm.

Synoptycy dodają, że choć obecnie temperatury utrzymują się w okolicach kilkunastu stopni, to od przyszłego tygodnia czeka nas ochłodzenie. W słonecznych dniach termometry wskażą maksymalnie 6–9°C, więc pogoda w UK – jak widać – nie rozpieszcza.

Alerty pogodowe w Anglii oraz Walii

W części Anglii oraz Walii obowiązują alerty. Zagrożone są głównie: Leicester, Leicestershire, Lincolnshire, Northamptonshire i Rutland, Bedford, Cambridgeshire, Central Bedfordshire, Norfolk oraz Peterborough, Buckinghamshire, Milton Keynes i Oxfordshire, Gloucestershire i South Gloucestershire, Monmouthshire i Powys, Herefordshire, Shropshire, Staffordshire, Warwickshire, West Midlands Conurbation i Worcestershire.

pogoda w UK
Agencja Środowiska ostrzega przed możliwymi powodziami / fot. Shutterstock.com

Przerwy w kursowaniu pociągów spodziewane są np. w Devon, gdzie powodzie między Exeter a Barnstaple mają utrudniać ruch aż do niedzieli. Podobnych problemów mogą doświadczyć pasażerowie Chiltern Railways, London Northwestern i West Midlands.

Pogoda w UK nie rozpieszcza – porywy wiatru do 70 mil na godzinę!

Agencja Środowiska ostrzega przed możliwymi powodziami rzecznymi oraz gwałtownymi zalaniami powierzchniowymi, szczególnie w środkowej Anglii. W północno-zachodniej części kraju obowiązują alerty związane z silnym wiatrem. Tam porywy mogą osiągać 60–70 mil na godzinę, zwłaszcza na obszarach odsłoniętych. W Walii natomiast prognozuje się nawet ponad 100 mm śniegu na wyżej położonych terenach.

Wpływ sztormu będzie długo odczuwalny zwłaszcza nad zachodnią część kraju – i może okazać się jednym z najpoważniejszych pogodowych wyzwań w ostatnich tygodniach.

