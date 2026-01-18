zakup samochodu
Przeceny sięgające ponad jednej czwartej dla wielu kierowców oznaczają najlepszy od dekady moment na zakup samochodu / fot. Shutterstock.com
Teraz jest dobry moment na zakup samochodu. Ceny poszły w dół

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rynek motoryzacyjny znalazł się w momencie wyraźnego przesilenia. Z jednej strony ceny używanych samochodów elektrycznych spadły do poziomów, które jeszcze niedawno wydawały się nierealne, z drugiej – chińskie marki przestały być egzotyczną ciekawostką i stały się pełnoprawnym wyborem zakupowym.

Jeszcze kilka lat temu do elektromobilność na rynku wtórnym podchodzono z dużą rezerwą, dziś coraz częściej przyciąga ona łowców okazji. Przeceny sięgające nawet 28 proc. zmieniają kalkulację kosztów i dla wielu kierowców oznaczają najlepszy od dekady moment na zakup samochodu – tłumaczy speedme.ru.

Chińskie marki wchodzą do mainstreamu

Największe spadki cen dotyczą modeli, które przez lata były wizytówką segmentu EV. Nissan Leaf stracił blisko jedną trzecią swojej wartości, Renault Zoe potaniało o kilkanaście procent, a Tesla Model 3 zbliżyła się cenowo do aut spalinowych.

Równolegle rynek nowych samochodów zmienia się za sprawą producentów z Chin. Co dziesiąty nowy samochód rejestrowany w Wielkiej Brytanii ma chiński rodowód. To efekt prostego rachunku – konkurencyjne ceny zaczęły wygrywać z przywiązaniem do znanych marek.

Pragmatyka zamiast sentymentu i technologiczne wątpliwości

Kierowcy podejmują decyzje zakupowe na podstawie wartości, jaką dostają za wydane pieniądze. Dotyczy to zarówno rynku wtórnego, jak i nowych aut elektrycznych. Nadpodaż używanych EV, wspierana przez rządowe dopłaty do nowych modeli, wymusiła korektę cen. Jednocześnie szybkie tempo rozwoju technologii sprawia, że starsze generacje akumulatorów tracą na atrakcyjności.

zakup samochodu
Co dziesiąty nowy samochód rejestrowany w Wielkiej Brytanii pochodzi z Chin / fot. Shutterstock.com

W tle rosną też obawy dotyczące bezpieczeństwa danych w nowoczesnych samochodach, szczególnie tych produkowanych w Chinach. Choć narracje o cyberzagrożeniach funkcjonują głównie na poziomie spekulacji, pokazują, jak bardzo motoryzacja łączy obecnie technologię z ekonomią i polityką.

Dobry moment na zakup samochodu

Na tym tle hybrydy pozostają stabilną przystanią – modele takie jak Toyota Yaris Hybrid nawet zyskują na wartości. Mimo to właśnie samochody na prąd przyciągają największą uwagę, bo oferują korzystny stosunek ceny do możliwości.

Brytyjski rynek znalazł się w punkcie styku dwóch światów – taniejących używanych EV i dynamicznej ekspansji chińskich producentów. Dla konsumenta oznacza to większy wybór, lepsze ceny i szansę na przesiadkę do nowoczesnego samochodu bez przepłacania.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

