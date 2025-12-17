Termin złożenia brakujących deklaracji podatkowych mija 7 lutego 2026! Dostaniesz karę, nawet jeśli masz zwrot podatku
Termin złożenia brakujących deklaracji podatkowych mija 7 lutego 2026! Dostaniesz karę, nawet jeśli masz zwrot podatku fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Termin złożenia brakujących deklaracji mija 7 lutego! Dostaniesz karę, nawet jeśli masz zwrot podatku

Joanna Baran
Joanna Baran

Brytyjski urząd skarbowy, HMRC, wysyła ostrzeżenia do gospodarstw domowych oraz agentów podatkowych w związku z zaległymi deklaracjami VAT. Urząd podkreśla wyraźnie, że termin złożenia brakujących deklaracji upływa 7 lutego 2026 roku. Każdy, kto tego nie zrobi, może liczyć się z konsekwencjami. A te bywają kłopotliwe. HMRC może zawiesić kody agentów oraz nałożyć dodatkowe kary. Nie zapomni również o naliczeniu karnych odsetek.

Brakujące deklaracje podatkowe dotyczą przede wszystkim podatników, którzy mają co najmniej dwie niezłożone deklaracje VAT. HMRC przypomina, że obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich zarejestrowanych do VAT. I to niezależnie od tego, czy podatek jest do zapłaty, czy przysługuje zwrot.

Termin złożenia brakujących deklaracji podatkowych mija 7 lutego 2026 – co to oznacza?

Nieuregulowanie zaległości może skutkować nałożeniem sankcji finansowych. W tym również opłat dodatkowych za opóźnienie w złożeniu deklaracji. Dodatkowo, od zaległych kwot naliczane są odsetki. Rodzaj i wysokość kary zależy od daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. W przypadku VAT dla okresów począwszy od 1 stycznia 2023 r., każdy spóźniony termin składania deklaracji, w tym deklaracji zerowych lub zwrotów, może skutkować dodatkowymi opłatami.

HMRC zaznacza jednak, że jeśli podatnik ma uzasadniony powód opóźnienia, kary nie będą naliczane. W takim wypadku deklaracja powinna zostać złożona natychmiast po ustaniu przyczyny opóźnienia. Podatnicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące „uzasadnionych powodów” na stronie GOV.UK, wyszukując „disagree with a tax decision” i wybierając sekcję „reasonable excuses”.

Brakujące deklaracje podatkowe – praktyczne wskazówki

HMRC zwraca uwagę, że zarówno podatnicy, jak i agenci podatkowi muszą upewnić się, że wszystkie dane kontaktowe w systemie są aktualne. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących brakujących deklaracji podatkowych można kontaktować się z HMRC mailowo. z tematem  lub telefonicznie.

Termin złożenia brakujących deklaracji podatkowych mija 7 lutego 2026! Dostaniesz karę, nawet jeśli masz zwrot podatku
Termin złożenia brakujących deklaracji podatkowych mija 7 lutego 2026! Dostaniesz karę, nawet jeśli masz zwrot podatku, fot. Shutterstock

Dla agentów podatkowych, którzy zarządzają wieloma klientami, termin 7 lutego 2026 roku oznacza konieczność szybkiej weryfikacji wszystkich zaległych deklaracji VAT i uregulowania należności. Niedopełnienie obowiązków może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym interwencją HMRC i dodatkową oceną deklaracji centralnych.

Termin złożenia brakujących deklaracji podatkowych mija 7 lutego. Formalności to obowiązek podatnika

Uzupełnienie brakujących deklaracji podatkowych to nie tylko obowiązek prawny. To również sposób na uniknięcie niepotrzebnych kosztów i komplikacji. Regularne składanie deklaracji VAT pozwala podatnikom zachować pełną kontrolę nad swoimi rozliczeniami, unikając sytuacji, w której zaległości generują kary i odsetki. HMRC podkreśla, że terminowe złożenie deklaracji jest kluczowe dla utrzymania prawidłowego statusu podatkowego zarówno dla osób fizycznych, jak i firm.

Brakujące deklaracje podatkowe stają się coraz ważniejszym tematem, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej cyfrowego systemu komunikacji HMRC, gdzie wszystkie powiadomienia i przypomnienia mogą być przekazywane bezpośrednio drogą elektroniczną. Dzięki temu podatnicy mają łatwiejszy dostęp do informacji i szybszą możliwość reakcji na zaległości.

 

