Testy z języka angielskiego dla imigrantów mają być zdalne
Testy z języka angielskiego dla imigrantów mają być zdalne / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Testy online z języka angielskiego dla imigrantów budzą obawy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach nowego kontraktu o wartości 816 milionów funtów, który może wejść w życie w grudniu, testy z języka angielskiego dla imigrantów staną się „w pełni cyfrowe”. Wnioskodawcy będą je mogli zdawać przez Internet. Budzi to jednak duże obawy przed nadużyciami.

Obecnie imigranci, którzy chcą studiować lub pracować w Wielkiej Brytanii, muszą wykazać się znajomością języka angielskiego zgodnie z międzynarodowymi standardami. W tym celu muszą zdać testy w jednym z ponad 1300 ośrodków egzaminacyjnych na całym świecie.

Testy z języka angielskiego dla imigrantów mają być zdalne

Od stycznia tego roku zgodnie z ustaleniami Partii Pracy testy językowe dla imigrantów stały się bardziej rygorystyczne. Obecnie wnioskujący muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie A, aby móc ubiegać się o wizę dla wykwalifikowanych pracowników.

- Advertisement -

W listopadzie ubiegłego roku Home Office ogłosiło przetarg na „w pełni zdalne” testy z języka angielskiego dla imigrantów. Najwcześniej rozpoczną się w grudniu 2026 roku. W ramach nowego systemu imigranci ubiegający się o wizy będą sami wybierać miejsce, w którym zdadzą test. Przy spełnieniu wymaganych warunków bezpieczeństwa.

Plany Home Office dotyczące zdalnych testów językowych budzą wątpliwości
Plany Home Office dotyczące zdalnych testów językowych budzą wątpliwości / fot. Shutterstock

Zdalne testy budzą obawy

Dwie trzecie obecnych, stacjonarnych testów z języka angielskiego nadzoruje konsorcjum o nazwie International English Language Testing System (IELTS). W jego skład wchodzą British Council, Cambridge University Press and Assessments oraz IDP, duża australijska firma edukacyjna.

Konsorcjum stwierdziło, że plany dotyczące zdalnych testów z języka angielskiego są „niezgodne” z celem minister spraw wewnętrznych, jakim jest poprawa bezpieczeństwa, jakości i integralności egzaminów. Ponadto testy te stworzą „nowe i istotne luki w zabezpieczeniach dla kraju”.

Zdaniem konsorcjum kandydaci mogą oszukiwać na różne sposoby. W tym także przez wykorzystanie osób podszywających się, współpracę ze wspólnikiem za pośrednictwem udostępniania ekranu lub słuchawek. A także korzystanie z pomocy chatbotów opartych na sztucznej inteligencji.

W oświadczeniu konsorcjum czytamy: „Biorąc pod uwagę znaczenie bezpiecznych testów z języka angielskiego dla brytyjskiego systemu imigracyjnego i ochrony naszych granic, nie możemy poprzeć proponowanego podejścia”.

Dalej czytamy: „Podejście całkowicie zdalne naraża brytyjski system imigracyjny na słabsze zabezpieczenia i stwarza więcej możliwości nadużyć. Wiemy, że egzaminy zdalne są narażone na oszustwa częściej niż egzaminy stacjonarne”.

Warto wspomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku rząd Australii zakazał przeprowadzania zdalnych testów sprawdzających kompetencje językowe imigrantów.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
Konto brytyjskie z uczciwym kursem

Banki w UK potrafią doliczyć nawet 3-5% marży do każdego przelewu do Polski lub innego kraju. Wysyłając £1000 przez Wise, odbiorca otrzyma średnio o 150-250 PLN więcej niż przy tradycyjnym przelewie bankowym.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Praca w Pałacu Buckingham – bez doświadczenia i z zakwaterowaniem

Administracja królewska zatrudnia od specjalistów ds. komunikacji po ogrodników, konserwatorów sztuki i kucharzy. Teraz poszukuje kolejnej osoby. Sprawdź warunki.
UK

31 marca 2026 r. nowe zasady segregacji śmieci w Anglii. Co gdzie wyrzucać, aby uniknąć problemów

Nowe przepisy obejmą wszystkie gospodarstwa domowe w Anglii, w tym domy jednorodzinne, mieszkania w blokach oraz lokale komunalne. Co musisz wiedzieć o segregacji odpadów? Poradnik
Praca i finanse

Zasiłki dla imigrantów znów w centrum sporu w Wielkiej Brytanii

Emocje wzbudziły informacje o migrantach spoza Unii Europejskiej, którzy po uzyskaniu prawa stałego pobytu korzystają z systemu wsparcia finansowego państwa.
UK

Izba Gmin mówi „nie” dla pełnego zakazu social mediów dla nastolatków

Dla współczesnych nastolatków internet nie jest dodatkiem do życia, lecz jego naturalnym środowiskiem. Niestety od social mediów łatwo się uzależnić.
UK

W Wielkiej Brytanii będzie cieplej niż w Atenach w tym tygodniu

W tym tygodniu temperatury w Wielkiej Brytanii będą wyższe niż w Atenach. Synoptycy prognozują nawet 20 stopni Celsjusza.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie