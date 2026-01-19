tour de france
Tour de France 2027 – Szkocja, Anglia i Walia na trasie legendarnego wyścigu

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Przyszły rok zapisze się w historii kolarstwa jako moment wyjątkowy nie tylko dla fanów Tour de France, ale także dla całej Wielkiej Brytanii – podaje Sky News. Zarówno męski, jak i kobiecy start rozpoczną się w UK.

Powrót Tour de France na Wyspy to potężny impuls wizerunkowy, turystyczny i społeczny. Ostatnia wizyta peletonu Wielkiej Pętli na brytyjskiej ziemi była dopingowana szacunkowo przez ponad 3 miliony kibiców.

Szkocja, Anglia i Walia na trasie Tour de France 2027

Męska edycja Tour de France rozpocznie się 2 lipca 2027 roku w Edynburgu. Pierwszy etap poprowadzi przez malownicze tereny Midlothian i Scottish Borders, z wymagającym podjazdem Côte de Melrose, aż do Carlisle. Następnie peleton ruszy z Keswick. Przetnie serce Lake District, mijając kultowe jeziora i pagórkowate krajobrazy, by finiszować w tętniącym życiem Liverpoolu. Trasa z Keswick do Liverpoolu przewiduje pięć podjazdów. Trzeci etap, z Welshpool do Cardiff, będzie zaś prawdziwym testem wytrzymałości, z kilkoma sklasyfikowanymi podjazdami i wymagającą końcówką w Walii.

Trzy pierwsze etapy Tour de France 2027:

  • Etap 1: Edynburg – Carlisle (184 km),
  • Etap 2: Keswick – Liverpool (223 km),
  • Etap 3: Welshpool – Cardiff (223 km).

Kobiecy Tour de France 2027 wystartuje z Leeds

Równie symboliczny będzie debiut Tour de France w wersji kobiecej. Wyścig kobiet wystartuje 30 lipca w Leeds, kierując się do Manchesteru. Następny etap poprowadzi do Sheffield, łącząc sportową rywalizację z widowiskowymi krajobrazami. Park Narodowy Peak District, pokonanie przełęczy Côte de Snake…

tour de france
Wyścig kobiet wystartuje 30 lipca w Leeds / Shutterstock.com

Finałem będzie pokazowy etap w Londynie, zaplanowany na 1 sierpnia. Ma on podkreślić rosnącą rolę kobiecego kolarstwa i jego popularność wśród kibiców.

Tour de France ma być impulsem do przesiadki na dwa kółka

Organizatorzy podkreślają, że Tour de France 2027 to nie tylko sport. Wraz z wyścigiem ruszy szeroki program społeczny, mający promować aktywność, taką jak jazda rowerem, ale też po prostu poprawę kondycji fizycznej oraz psychicznej.

W związku z tym zaplanowano inicjatywy dla młodzieży, działania wspierające dziewczęta w sporcie oraz projekty pokazujące kulturową różnorodność Wielkiej Brytanii. British Cycling chce zaangażować w święto kolarstwa ponad 7 tys. wolontariuszy.

