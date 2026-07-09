Ubieganie się o zasiłek dla niepełnosprawnych jest dehumanizujące

Najnowszy raport dotyczący zasiłku dla niepełnosprawnych (Personal Independence Payment – PIP) okazał się druzgocący. Konieczna jest gruntowna przebudowa systemu oceny. Osoby ubiegające się o świadczenie twierdzą, że proces ten jest dehumanizujący i stanowi barierę w dostępie do pracy.

W zeszłym roku rząd Wielkiej Brytanii zwrócił się do Sir Stephena Timmsa z prośbą o ocenę, czy Personal Independence Payment jest „sprawiedliwy i adekwatny do przyszłości”. Niestety ze wstępnego raportu wynika, że nie i konieczna jest zmiana systemu oceny. Okazuje się, że system ten nie działa ani dla milionów osób niepełnosprawnych, ani dla rządu…

Zasiłek dla niepełnosprawnych nie działa, jak powinien

Stephen Timms powiedział BBC, że tymczasowy przegląd dotyczący Personal Independence Payment (PIP) w Anglii i Walii wykazał, że zasiłek dla niepełnosprawnych jest „nieadekwatny do celu”, jaki ma spełniać.

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W zeszłym tygodniu Andy Burnham powiedział w LBC, że nie będzie wprowadzał „drastycznych cięć w poziomie świadczeń, które jedynie pogrążą osoby borykające się z trudnościami w jeszcze większym ubóstwie”.

Timms z kolei stwierdził, że chociaż jeszcze nie rozmawiał z kandydatem na premiera o przeglądzie, spodziewa się, że doprowadzi ten proces do końca.

– Raport końcowy opublikujemy jesienią. Nie spodziewam się, że będzie zawierał on jakieś niedopracowane propozycje. Będą to bardzo przemyślane propozycje, dzięki temu długiemu i starannie przemyślanemu procesowi, który przeszliśmy – powiedział Stephen.

Wstępne wnioski z przeglądu pojawiły się też na brytyjskiej stronie rządowej. Czytamy tam: „Proces ubiegania się o świadczenia, oparty na kryteriach oceny opracowanych ponad dekadę temu, został negatywnie oceniony przez 90 proc. respondentów. Określili go jako „dehumanizujący”, „poniżający” i „stresujący”. A wykorzystywanie dowodów uzupełniających było zbyt często niespójne. Tylko 5 proc. odpowiedzi na temat procesu było pozytywnych. Raport wskazuje również na niski poziom zaufania do systemu. A także potrzebę jego odbudowy zarówno dla osób niepełnosprawnych i osób z chorobami przewlekłymi, jak i dla podatników”.

Sam proces ubiegania się o zasiłek jest dehumanizujący

Osoby ubiegające się o zasiłek dla niepełnosprawnych twierdzą, że sam proces jest dehumanizujący. A także utrudnia znalezienie pracy.

Przypomnijmy, że PIP jest świadczeniem, o które mogą ubiegać się osoby z przewlekłymi chorobami i niepełnosprawnościami. Jeśli potrzebują pomocy w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem, pracą i opieką. Uprawnienia ustala się na podstawie oceny. Jednak ją krytykują sami aplikujący.

W obecnym systemie osoby ubiegające się o świadczenie są oceniane w skali od 0 do 12 przez pracownika służby zdrowia za codzienne czynności. Należą do nich np. mycie, ubieranie się i przygotowywanie posiłków.

Stephen Timms powiedział, że osoby niepełnosprawne zgłaszały w trakcie przeglądu, że sama ocena jest „poniżająca” i „zniechęca do uczestnictwa w życiu społecznym”.

– Stwierdziliśmy również, że nie nadąża ona za zmieniającym się rozumieniem zdrowia i niepełnosprawności w ciągu ostatnich 13 lat od wprowadzenia świadczenia. Dlatego uważamy, że konieczna jest radykalna zmiana – dodał Stephen.

W kwietniu w Anglii i Walii uprawnionych do PIP było około czterech milionów osób. Od 2013 roku liczba świadczeniobiorców znacznie wzrosła. Wzrost ten w ostatnich latach wynikał z większej liczby wnioskodawców powołujących się na problemy ze zdrowiem psychicznym.

Działaczka na rzecz świadomości autyzmu, Cheryl Fyfield, zgodziła się, że proces oceny PIP musi ulec zmianie.

– Samo uzyskanie kwalifikacji do PIP może być naprawdę trudne. Nie mówiąc już o przejściu przez ten proces, jeśli kwalifikujesz się co trzy lata. Jesteś autystyczny, będziesz autystyczny przez całe życie. A mimo to co trzy lata musisz przechodzić przez wyczerpujący proces ponownej oceny – dodała Fyfield.