Pracujesz w UK? Sprawdź, czy twój pracodawca jest na liście firm zaniżających płace

Brytyjski rząd opublikował pełną listę firm, które zaniżają zarobki swoim pracownikom i nie płacą im Minimum Wage. Wśród napiętnowanych pracodawców znalazły się znane marki. Warto sprawdzić, czy jako pracownicy mamy szansę odzyskać zaległe niedopłaty wynagrodzeń.

Na stronie rządowej ujawniono nazwy 389 firm, które zaniżają zarobki swoim pracownikom i nie płacą im płacy minimalnej. Wśród rozpoznawalnych marek na niechlubnej liście znalazły się m.in. Costa, Bupa Care Services, Hays Travel i Norwich City FC.

Ujawniono firmy, które zaniżają zarobki swoim pracownikom

Rządowe dane pokazują, że prawie 60 000 pracowników otrzymało zaniżone wynagrodzenie. Natomiast setki firm dostały kary w wysokości 12,6 miliona funtów. A co najważniejsze – firmom tym kazano wyrównać niedopłaty, które wyniosły łącznie 7,3 miliona funtów.

Według Ministerstwa Biznesu i Handlu, największym winowajcą była firma ISS Mediclean Ltd. Nie wypłaciła ona ponad 1,5 mln funtów aż 6580 swoim pracownikom. Z kolei ISS Facility Services Ltd nie wypłaciła ponad 750 000 funtów ponad 5300 pracownikom.

Natomiast znany gigant kawowy Costa nie wypłacił 149 851,25 funtów 2759 swoim pracownikom. A 1152 osoby otrzymały od Norwich City zaniżone wynagrodzenie o prawie 100 000 funtów.

Ponadto dwa kluby piłkarskie, Charlton Athletic i Bedworth United, również złamały prawo. Obecnie firmy są zobowiązane płacić osobom powyżej 21. roku życia 12,21 funta za godzinę, a stawka ta wzrośnie o 0,50 funta w przyszłym miesiącu.

Na niechlubnej liście znalazła się też firma produkująca chleb Hovis. Inne firmy, które znalazły się na liście napiętnowanych, to m.in. Browns Manufacturing, Busy Bees Nurseries, Hays Travel i Amey Services.

Pierwsza runda za nami

Lista firm zaniżających zarobki jest pierwszą „rundą ujawnień” po tym, jak kanclerz Rachel Reeves obiecała w zeszłorocznym budżecie regularne publikowanie nazw firm naruszających przepisy.

Na rządowej stronie, na której ujawniono nazwy firm zaniżające wynagrodzenia pracownikom, zapowiedziano także rozpoczęcie pracy przez Fair Work Agency 7 kwietnia. Jest to zupełnie nowy organ wykonawczy utworzony na mocy niedawno przyjętej Ustawy o prawach pracowniczych. Ma on skupić – po raz pierwszy w historii – w jednym miejscu organy egzekwowania praw pracowniczych.

Minister ds. Biznesu Peter Kyle powiedział:

– Zdecydowana większość firm w tym kraju postępuje właściwie, wypłacając swoim pracownikom odpowiednie wynagrodzenia i przestrzegając przepisów. To niesprawiedliwe wobec nich, gdy inni osiągają sukces, nie wypłacając należnych im wynagrodzeń.

– Dobry pracodawca nie buduje swojej działalności na zaległych wynagrodzeniach. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z nową Agencją ds. Uczciwej Pracy (Fair Work Agency), aby zapewnić, że jej uprawnienia zostaną wykorzystane do ścigania tych, którzy uważają, że przepisy ich nie dotyczą – dodał.

Tłumaczenia pracodawców

Rzecznik ISS Mediclean – firmy, która znalazła się na szczycie niechlubnej listy, powiedział:

– Możemy potwierdzić zakończenie historycznego, kompleksowego przeglądu naszej dotychczasowej zgodności z przepisami dotyczącymi krajowej płacy minimalnej (NMW). Podczas przeglądu przeanalizowano wynagrodzenia pracowników w okresie od września 2017 roku do września 2023 roku. Stwierdzono, że chociaż ISS zawsze wypłacała swoim pracownikom wynagrodzenie w odpowiedniej stawce, w tym okresie wystąpiły niezamierzone błędy w sposobie obliczania płatnego czasu pracy dla niektórych obecnych i byłych pracowników. W 2023 roku skontaktowaliśmy się z pracownikami, których to dotyczyło, i byłymi pracownikami, aby ustalić sposób rozwiązania problemu. Podjęliśmy działania w celu zapewnienia przestrzegania w przyszłości odpowiednich praktyk pracy.

