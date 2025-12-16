Mandaty za przekroczenie prędkości będą anulowane u niektórych kierowców
Mandaty za przekroczenie prędkości będą anulowane u niektórych kierowców / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Unieważnienie tysięcy mandatów za przekroczenie prędkości

Paulina Markowska
Tysiące kierowców w Anglii niesłusznie otrzymało mandaty za przekroczenie prędkości. Okazało się, że aktualizacja oprogramowania spowodowała problem z niektórymi fotoradarami.

Część kierowców w Anglii od 2021 roku niesłusznie otrzymywała kary za przekroczenie prędkości. Wszystko przez „problem techniczny” z niektórymi fotoradarami.

Niesłuszne mandaty za przekroczenie prędkości w Anglii

National Highways przeprosiło za błąd, który istniał tak naprawdę od 2021 roku. A w ciągu paru lat doszło do bezpodstawnego wystawienia tysięcy mandatów na angielskich drogach.

Z przeprowadzonej oceny wynika, że problem z fotoradarami spowodowała aktualizacja oprogramowania. Dotyczyła regulacji prędkości na niektórych drogach A i autostradach. Natomiast kierowców błędnie karano za przekroczenie prędkości po zwiększeniu limitu.

National Highways przyznaje, że od 2021 roku wykryło około 2650 nieprawidłowych aktualizacji fotoradarów. Problem dotyczył 10 proc. autostrad i dróg klasy A w Anglii. Agencja pracuje obecnie nad jak najszybszym wdrożeniem rozwiązania.

Od 2021 roku fotoradary w Anglii nie działały prawidłowo
Od 2021 roku fotoradary w Anglii nie działały prawidłowo / fot. Shutterstock

Anulowanie kar dla kierowców

Przypomnijmy, że minimalny mandat za przekroczenie prędkości wynosi 100 funtów i trzy punkty karne.

Dyrektor naczelny National Highways, Nick Harris, wypowiedział się w sprawie niesłusznych kar:

Opracowaliśmy sposób rozwiązania tej technicznej anomalii, aby utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa na tych drogach i upewnić się, że nikt nie otrzyma niesłusznie mandatu.

Policja ma skontaktować się bezpośrednio z osobami, które niesłusznie ukarano mandatem za przekroczenie prędkości. Dojdzie do zwrotu pieniędzy i anulowania kar.

Obecnie do czasu pełnego rozwiązania problemu policja wstrzymała się z wystawianiem mandatów z fotoradarów. Aby mieć pewność, że nie dojdzie do błędnego karania kierowców.

W sprawie wypowiedział się także rzecznik Ministerstwa Transportu:

Przepraszamy wszystkich, których dotyczy problem. Bezpieczeństwo nigdy nie zostało naruszone i współpracujemy z policją. Chcemy mieć pewność, że nikt nie zostanie niesłusznie oskarżony w przyszłości. Egzekwowanie przepisów nadal trwa, a społeczeństwo może być pewne, że karani będą tylko kierowcy łamiący przepisy.

Natomiast rzecznik policji dodał, że służby stosują „szereg taktyk” do ścigania kierowców łamiących przepisy. Korzystają z mobilnych fotoradarów, patroli drogowych i punktów pomiaru średniej prędkości.

To pozostaje niezmienione. Jeśli dotyczy Państwa ten problem, skontaktujemy się z Państwem, a szczegóły programu rekompensat udostępnimy w odpowiednim czasie – dodał rzecznik policji.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Praca i finanse

