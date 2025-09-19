Uwaga! Departament (DWP) skontroluje Twoje konto, jeśli pobierasz jeden z tych zasiłków

Niedawno Urząd Skarbowy w UK (HMRC) zyskał uprawnienia, zgodnie z którymi może kontrolować konta bankowe podatników. To pozwala uszczelnić system. Od niedawna coraz głośniej, że kolejna instytucja uzyska takie uprawnienia. W efekcie DWP skontroluje Twoje konto, jeśli pobierasz jeden z tych zasiłków.

Wielka Brytania zaostrza przepisy dotyczące świadczeń socjalnych. Po tym, jak HMRC uzyskał prawo do kontroli kont podatników, teraz DWP skontroluje Twoje konto bankowe, jeśli pobierasz określone zasiłki. Zmiany wejdą w życie w najbliższych miesiącach i dotyczą milionów osób. Czego będzie szukać DWP i czy jest się czego obawiać?

Dlaczego DWP skontroluje Twoje konto bankowe?

Rząd tłumaczy, że chodzi o walkę z nadużyciami. Każdego roku budżet traci miliardy funtów przez fałszywe zgłoszenia i zatajenie dodatkowych dochodów. Nowe przepisy mają sprawić, że tylko osoby naprawdę potrzebujące będą mogły korzystać z pomocy.

Jakie świadczenia obejmą kontrole?

Na początku DWP skontroluje Twoje konto bankowe, jeśli otrzymujesz jeden z poniższych zasiłkó:

Universal Credit,

ESA (Employment and Support Allowance),

Pension Credit.

To jednak dopiero początek. Dlatego eksperci już teraz ostrzegają, że w przyszłości lista może zostać rozszerzona o kolejne świadczenia.

Jak to będzie działać?

DWP będzie wysyłać do banków specjalne zapytania zwane „eligibility verification notices”. W ten sposób sprawdzi, czy:

masz oszczędności wyższe niż dopuszczalne,

posiadasz dodatkowe konta bankowe,

ukrywasz inne źródła dochodu.

Dla przykładu – jeśli pobierasz Universal Credit, a na koncie masz ponad £16,000 oszczędności, urząd może wszcząć postępowanie. Nie każdy wie, że liczą się nie tylko miesięczne dochody ale również posiadany majątek.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli korzystasz z zasiłków zgodnie z prawem – nie masz się czego obawiać. Ale jeżeli ukrywasz dodatkowe dochody, nowe przepisy mogą sprawić, że DWP skontroluje Twoje konto bankowe i poprosi o wyjaśnienia.

Nowa era kontroli w UK

Eksperci podkreślają, że Wielka Brytania wchodzi w nową erę kontroli finansowej. Po podatnikach przyszła kolej na beneficjentów systemu socjalnego. Rząd zapowiada, że to dopiero początek większej digitalizacji i automatyzacji weryfikacji finansów obywateli. Czy mieszkańcy UK powinni się obawiać?