Kiedy dziecko może zostać samo w domu? W UK to nie wiek jest najważniejszy

Wiosenne przerwy od szkoły potrafią być dla rodzin wymagające organizacyjnie. Kiedy dziecko jest gotowe, by zostać samo w domu? Ta pozornie prosta sprawa dotyka szerszego zjawiska – rosnącej potrzeby zrównoważenia bezpieczeństwa dzieci z ich stopniowym usamodzielnianiem się.
Dziecko w domu pozostawione bez opieki to delikatna sprawa, a rodzice muszą podejmować decyzje bez jednoznacznych wskazówek prawodawcy. Temat przewija się w mediach regularnie, a wiele osób nadal nie wie, kiedy ma prawo spuścić dzieci z oczu.
Rodzic decyduje i odpowiada za konsekwencje
Wbrew intuicji prawo w Wielkiej Brytanii nie określa konkretnego wieku, od którego dziecko może zostać w domu bez opieki. Ten celowy brak uwzględnia różnice w rozwoju dzieci. Aczkolwiek to rodzic ponosi odpowiedzialność, jeśli pozostawienie dziecka bez opieki zagrozi jego zdrowiu, życiu czy bezpieczeństwu.
NSPCC, organizacja zajmująca się ochroną dzieci, podkreśla, że najważniejsza jest dojrzałość, nie metryka. To podejście ma uzasadnienie w liczbach – w ostatnich czterech lat odnotowano ponad 21 tys. zapytań dotyczących dzieci pozostawionych bez opieki, a około połowa z nich przypadała na wakacje.
Nie każde dziecko rozwija się w tym samym tempie
Próba ustalenia uniwersalnego progu wieku jest z góry skazana na porażkę, ponieważ dzieci nie rozwijają się w jednakowym tempie. NSPCC wskazuje jednak pewne orientacyjne wytyczne: dzieci poniżej 12. roku życia rzadko są gotowe na dłuższe pozostawanie samodzielnie, a osoby poniżej 16 lat nie powinny spędzać nocy bez nadzoru.
Oczywiście to tylko swobodny punkt odniesienia. Ważniejsze są konkretne umiejętności: czy dziecko potrafi reagować w sytuacjach awaryjnych, czy zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i czuje się pewnie samo w domu. Nawet starsze dziecko może nie być gotowe emocjonalnie na taką odpowiedzialność.
Co musi być gotowe, zanim zostawisz dziecko samo?
Decyzja o pozostawieniu dziecka samego nie powinna być spontaniczna, lecz poprzedzona przygotowaniem. Należy rozumieć je jako zapewnienie dziecku dostępu do jedzenia, łazienki oraz kontaktu telefonicznego z dorosłym. Warto też ograniczyć potencjalne zagrożenia w domu, czyli utrudnić dostęp do sprzętów elektrycznych i ostrych narzędzi.
Cykliczne pozostawianie dziecka samego w domu jest dla niego dobrym sposobem nauki samodzielności. Stopniowe wydłużanie czasu nieobecności rodzica pozwala dziecku budować pewność siebie.