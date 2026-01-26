W tych 11 miastach dochód rozporządzalny wzrósł dwa razy szybciej niż w innych

Z raportu think tanku Centre for Cities wynika, że dochód rozporządzalny w jedenastu miastach Wielkiej Brytanii wzrósł dwukrotnie szybciej niż w innych rejonach UK.

Badanie dotyczące dochodu rozporządzalnego (czyli po odliczeniu podatków i składek na NI) obejmuje lata 2013 – 2023. Wykazało ono, że w jedenastu miastach w Wielkiej Brytanii, w tym w Warrington, Barnsley i Wakefield, dochód rozporządzalny wzrósł dwukrotnie szybciej niż w pozostałych częściach Wysp w ciągu ostatniej dekady.

Wysoki dochód rozporządzalny w 11 miastach

Raport think tanku Centre for Cities wykazał, że dochód rozporządzalny mieszkańców jedenastu miast o najlepszych wynikach wzrósł średnio o 5,2 proc. W porównaniu ze wzrostem o 2,4 proc. w obszarach miejskich w całej Wielkiej Brytanii.

Stwierdzono, że, gdyby wszystkie 63 największe miasta w kraju odnotowały w tym okresie takie samo tempo wzrostu jak 11 miast, mieszkańcy zarobiliby średnio 3200 funtów więcej.

Do 11 miast z największym dochodem rozporządzalnym należą:

Brighton (wzrost o 8,1 proc.)

Worthing (wzrost o 7,8 proc.)

Londyn (wzrost o 5,8 proc.)

Barnsley (wzrost o 5,6 proc.)

Warrington (wzrost o 5,3 proc.)

Bristol (wzrost o 4,6 proc.)

Wakefield (wzrost o 4,6 proc.)

Doncaster (wzrost o 4,4 proc.)

Chatham (wzrost o 4,3 proc.)

Preston (wzrost o 4 proc.)

Milton Keynes (wzrost o 2,9 proc.).

Przyczyna wzrostu dochodu rozporządzalnego

Jak się okazało – jedenaście miast o najlepszych wynikach koncentrowały się na budowaniu silnej lokalnej bazy biznesowej. A także miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji. Ponadto wiele firm, które miały w tym rozwoju swój udział, działają w branżach związanych z oprogramowaniem, marketingiem i finansami.

Think tank stwierdził w raporcie, że władze lokalne za bardzo koncentrowały się na fragmentarycznych działaniach. A miały one na celu poprawę kosztów utrzymania. Były nimi między innymi wprowadzenie limitów opłat za przejazdy autobusem. Czy pomoc w opłaceniu rachunków za energię. Według think tanku natomiast władze powinny koncentrować się na polityce, która ma na celu poprawę wzrostu gospodarczego. To dopiero prowadzi do wzrostu dochodu dla wszystkich.