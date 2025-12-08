Brytyjski rząd uruchamia większą pomoc dla rodziców
Brytyjski rząd uruchamia większą pomoc dla rodziców
2 min.czytania

Ważna pomoc dla rodziców pobierających Universal Credit

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Dzięki zmianie przepisów dotyczących Universal Credit wprowadzona zostanie większa pomoc dla rodziców pobierających świadczenia.

Brytyjski rząd ogłosił nowe wsparcie dla rodziców mające na celu obniżenie coraz wyższych kosztów opieki nad dziećmi. Zmiana przepisów dotyczących Universal Credit ma pomóc większej liczbie pracujących rodziców.

Nowa pomoc dla rodziców w opiece nad dziećmi

Przepisy związane z Universal Credit ulegną w przyszłym roku zmianie. Rząd chce uchronić w ten sposób rodziny przed wpadnięciem w „pułapkę zadłużenia” przy powrocie do pracy.

Wiele rodziców ma kłopot z opłaceniem z góry należności za przedszkole przed otrzymaniem swojej pierwszej wypłaty. W obecnym systemie większość rodzin korzystających z Universal Credit musi zapłacić setki funtów z góry i czekać na zwrot kosztów. Jednak nadchodzące zmiany ułatwią tę sytuację rodzicom powracającym z urlopu rodzicielskiego.

W założeniu zmiana ta ma zapewnić większej liczbie rodziców łatwiejszy powrót to pracy. A także szybszy rozwój kariery zawodowej bez narażania się na kary finansowe.

Dzięki rozszerzeniu pomocy, rodzice mają mieć zagwarantowany łatwiejszy powrót do pracy
Dzięki rozszerzeniu pomocy, rodzice mają mieć zagwarantowany łatwiejszy powrót do pracy

Na czym polega zmiana dla rodziców?

Zmiana przepisów opiera się na istniejącym systemie wsparcia, w ramach którego osoby otrzymujące zasiłek Universal Credit mogą już uzyskać zwrot do 85 proc. kosztów opieki nad dziećmi.

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) obecnie ustala limit tych płatności na poziomie 1031,88 funtów miesięcznie dla jednego dziecka i 1768,94 funtów dla rodzin z dwójką lub większą liczbą dzieci.

Chociaż standardowy system działa na zasadzie zwrotu kosztów, istnieją wyjątki, które pomagają osobom bez płynności finansowej.

Obecnie rodzice, którzy rozpoczynają nową pracę lub zwiększają wymiar czasu pracy z niepełnego na pełen etat, mogą już ubiegać się o pomoc w pokryciu kosztów początkowych.

To wsparcie pokrywa pierwszy miesiąc opłat lub dodatkowe koszty poniesione w związku z większą liczbą godzin pracy. A co najważniejsze, osoby ubiegające się o zasiłek nie muszą zwracać tych pieniędzy.

Rząd rozszerzy jednak uprawnienia do zasiłku dla osób powracających z urlopu rodzicielskiego. Wypełniając w ten sposób lukę, która wcześniej stawiała wiele osób w trudnej sytuacji finansowej.

Nie potwierdzono jeszcze terminów ani szczegółów związanych ze zmianą. Ale wiadomo, że wejdzie ona w życie wraz ze zniesieniem limitu zasiłku na dwoje dzieci w kwietniu 2026 roku.

