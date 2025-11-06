Zgodnie z decyzją BoA stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie
Zapadła decyzja w sprawie stóp procentowych

Paulina Markowska
Bank Anglii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na poziomie 4 proc. Przy okazji ostrzegł przed rosnącym bezrobociem i słabym wzrostem gospodarczym.

Koszty kredytów w Wielkiej Brytanii pozostają bez mian po raz drugi z rzędu. Jest to efektem decyzji Banku Anglii o tym, by utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 4 proc.

Stopy procentowe bez zmian przy wysokiej inflacji

Podczas gdy inflacja jest prawie dwukrotnie wyższa od oficjalnego celu, Bank Anglii zdecydował się nie zmieniać poziomu stóp procentowych. Decyzję podjęto na niecałe trzy tygodnie przed długo oczekiwanymi działaniami kanclerz w zakresie podatków i wydatków.

Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) Banku Anglii niewielką większością (pięciu do czterech głosów) zagłosował za utrzymaniem kosztów kredytów bez zmian na drugim z rzędu posiedzeniu.

Prezes Banku Anglii, Andrew Bailey nie ukrywa, że zależało mu na wyważonej decyzji, gdyż chce „poczekać i zobaczyć”, czy presja inflacyjna w gospodarce będzie ustępować. I jaki będzie wpływ ogłoszenia budżetu przez kanclerz skarbu.

Dziś utrzymaliśmy stopy procentowe na poziomie 4 proc. Nadal uważamy, że stopy procentowe stopniowo spadają. Ale musimy mieć pewność, że inflacja jest na dobrej drodze do powrotu do naszego celu 2 proc., zanim je ponownie obniżymy – powiedział Bailey.

Przypomnijmy, że ostatnia obniżka stóp miała miejsce w sierpniu. Tymczasem inflacja wynosi obecnie 3,8 proc., czyli prawie dwukrotnie więcej niż cel Banku Anglii.

William Ellis, starszy ekonomista z think tanku IPPR, uważa, że Bank powinien obniżyć stopy procentowe:

Bank Anglii powinien był dzisiaj podjąć dalsze kroki, obniżając stopy procentowe, aby wesprzeć gospodarkę. Przy inflacji utrzymującej się na stabilnym poziomie od ostatniej decyzji, powolnym wzroście gospodarczym i słabnącym rynku pracy, argumenty za złagodzeniem polityki pieniężnej są oczywiste.

Ekonomiści twierdzą, że Bank Anglii powinien obniżyć stopy procentowe w grudniu
Jakie są prognozy na grudzień?

Obecna decyzja o utrzymaniu stóp procentowych podsyci oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w grudniu. Ponadto prezes Banku Anglii stwierdził, że inflacja osiągnęła już szczyt na poziomie 3,8 proc. Co jest wartością niższą od wcześniejszych prognoz zakładających wzrost do 4 proc.

Ekonomiści zakładają także, że w przyszłym roku inflacja spadnie do około 2,5 proc. A następnie w ciągu 2027 roku powróci do celu na poziomie 2 proc.

Następne spotkanie Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii odbędzie się w połowie grudnia. Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa Banku ma duży wpływ na stopy procentowe ustalane przez pożyczkodawców.

Obecnie około 600 000 właścicieli domów posiada kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie jest zgodne z oprocentowaniem Banku. Dlatego obniżka stóp procentowych wpłynęłaby dla nich pozytywnie na miesięczne raty.

Teksty tygodnia

Crime

Aresztowania w UK. Fryzjerzy i kurierzy na celowniku policji

Trwa fala nalotów na salony fryzjerskie, restauracje oraz firmy kurierskie, które – jak informuje The Standard – znalazły się w centrum działań brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według Home Office od października 2024 do września 2025 roku funkcjonariusze przeprowadzili ponad 11 tys. wizyt kontrolnych w całym kraju.
UK

Wizz Air testuje „ekonomiczną” klasę biznes i internet na pokładzie

Wizz Air szykuje się do największych zmian w swojej historii. Węgierski przewoźnik zapowiedział wprowadzenie dwóch nowych usług – Wizz Class i Wizz Play. Mają one trafić do pasażerów w najbliższych tygodniach.
UK

Nowe przepisy od 2030 roku. Ogromne ograniczenia w zakupie samochodu

Dla każdego, kto planuje zakup auta w kolejnych latach, wiadomość jest jasna: od 2030 roku kupisz tylko elektryka. Czy to dobre dla kierowców? Dla hałasu w miastach i mieszkańców metropolii - wreszcie dla środowiska, skoro prąd nadal powstaje w sposób, który nie jest neutralny dla środowiska a UK grożą blackouty?
Praca i finanse

Wkrótce wielkie umorzenie długów za energię! Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Prawie 200 000 osób może mieć umorzony dług za niezapłacone rachunki za energię. Jeśli tylko podejmą działania w tym kierunku.
Praca i finanse

Płacisz więcej, dostajesz mniej – 5 brytyjskich supermarketów, które stosują ten “trik”

Brytyjskie sklepy coraz częściej stosują trik, który może uderzyć w nasz portfel – produkty kurczą się w oczach, a cena pozostaje ta sama lub rośnie. W jakich sklepach stosują ten "trik" najczęściej?

