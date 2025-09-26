5 grup osób bez dodatku na energię. Kto nie dostanie świadczenia tej zimy?
5 grup osób bez dodatku na energię. Kto nie dostanie świadczenia tej zimy?
2 min.czytania

5 grup osób bez dodatku na energię. Kto nie dostanie świadczenia tej zimy?

Joanna Baran
Joanna Baran

Zimowe miesiące w Wielkiej Brytanii oznaczają rosnące rachunki za ogrzewanie. Dla milionów emerytów wsparciem jest Winter Fuel Payment, czyli świadczenie w wysokości do 300 funtów, wypłacane w sezonie grzewczym 2025/2026. Jednak Departament Pracy i Emerytur (DWP) ogłosił, że pięć grup seniorów pozostanie bez dodatku na energię. Kto i dlaczego będzie bez pomocy? 

Ceny energii przytłaczają. Dlatego wielu emerytów w UK czeka na pomoc państwa. Nie każdemu ono jednak przysługuje. Zatem kto zostanie bez dodatku na energię i z jakich powodów? Czy pozbawienie tych grup ludzi pieniędzy jest słuszne?

Kto znajdzie się bez dodatku na energię?

DWP wskazało pięć grup osób, które nie otrzymają pomocy:

  1. Emeryci mieszkający poza Anglią i Walią.
  2. Osoby przebywające w szpitalu na koszt NHS przez cały tydzień od 15 do 21 września 2025 roku (oraz w tym samym okresie rok wcześniej).
  3. Seniorzy z zezwoleniem na pobyt w Wielkiej Brytanii, którego warunki wykluczają korzystanie ze świadczeń publicznych.
  4. Osoby osadzone w więzieniu przez cały wymagany tydzień.
  5. Emeryci z dochodem powyżej 35 000 funtów rocznie – otrzymają oni Winter Fuel Payment, ale HMRC odbierze je poprzez system podatkowy.

Świadczenie zima 2025. Komu i ile się należy?

Świadczenie w sezonie zimowym 2025/2026 wyniesie do 300 funtów. Kwota zależy m.in. od wieku, miejsca zamieszkania oraz tego, czy senior mieszka samotnie, czy z innym emerytem. Dzięki zmianom prawnym zasiłek obejmie dodatkowe 7,4 miliona emerytów, jednak nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać.

Czy rząd słusznie blokuje świadczenie dla tych 5 grup?

Decyzja o ograniczeniu dostępu do świadczenia wzbudza emocje. Rząd podkreśla, że powszechny dodatek dla wszystkich, także dla najbogatszych, nie miał sensu. Minister ds. emerytur Torsten Bell zaznaczył: „Nie powinniśmy płacić setek funtów milionerom”. Według badań, z takim podejściem zgadza się większość społeczeństwa.

Pięć grup seniorów pozostanie bez dodatku na energię. Kto i dlaczego będzie bez pomocy?
Pięć grup seniorów pozostanie bez dodatku na energię. Kto i dlaczego będzie bez pomocy? fot. shutterstock.com

Z drugiej strony, pojawiają się głosy, że Winter Fuel Payment powinien być prawem każdego emeryta – bez względu na dochód czy sytuację osobistą. Argumentem zwolenników powszechności jest prostota systemu i brak biurokracji.

Czy Winter Fuel Payment jest potrzebny?

Rosnące koszty energii sprawiają, że dla wielu starszych osób dodatek jest nie tylko pomocą, ale wręcz koniecznością, by móc ogrzać dom i uniknąć tzw. „ubóstwa cieplnego”. Organizacje senioralne ostrzegają, że każda grupa bez dodatku na energię może stanąć wobec ryzyka wyboru: ogrzewanie czy jedzenie.

Kto zostanie bez dodatku na energię?

Zimowy dodatek energetyczny to ważne wsparcie dla milionów emerytów. W sezonie 2025/2026 jego wysokość sięgnie 300 funtów, ale pięć grup seniorów nie skorzysta z tej pomocy. Debata, czy Winter Fuel Payment powinien być świadczeniem powszechnym, czy kierowanym tylko do najbardziej potrzebujących, wciąż trwa. Pewne jest jedno – w dobie wysokich kosztów życia to świadczenie pozostaje kluczowym elementem systemu wsparcia osób starszych w Wielkiej Brytanii.

 

