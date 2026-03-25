Wiosenne chłody wracają do Wielkiej Brytanii

Po tygodniu niemal letnich temperatur, Wielka Brytania wita nadchodzące dni chłodem. Temperatura spadnie, a nad niektórymi regionami zawisną chmury deszczu i mgły porannego mrozu. Choć już zakwitły wiśnie, wiosenne chłody przypominają, że marzec wciąż potrafi zaskakiwać.

Według prognoz Met Office najbliższe dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i opady. Temperatury w dzień spadną do około 7–10 stopni Celsjusza. Natomiast nocami temperatury lokalnie mogą spaść poniżej zera, zwiastując przymrozki i lekkie szrony. W środę i czwartek odczucie chłodu będzie szczególnie silne, zwłaszcza przy porywistym wietrze, który jeszcze bardziej podkreśli zimowy akcent wiosny.

Wiosenne chłody i Instagram w cieniu deszczu

Mieszkańcy Londynu, Birmingham czy Manchesteru, którzy w ostatnich dniach tłumnie fotografowali kwitnące wiśnie, mogą być zmuszeni zmienić plany. Instagramerzy i miłośnicy wiosennych zdjęć spędzą kolejne dni raczej w domach lub przy komputerach, obserwując, jak deszcz i chłód zawitały do ich ulubionych parków i alejek. Wiosennym kwiatom taka pogoda jednak nie zaszkodzi.

Czy wiosenne chłody są normalne?

Eksperci przypominają, że marzec bywa kapryśny i po ciepłych tygodniach często nadchodzi wyraźne ochłodzenie. „Choć miniony tydzień przypominał lato, przelotne ochłodzenie w tym okresie to naturalny element brytyjskiej wiosny” – podkreślają meteorolodzy.

Wiosenne chłody na weekend

Weekend również nie przyniesie całkowitego ocieplenia. W sobotę możliwe są przejaśnienia, ale niedziela przyniesie kolejne opady deszczu. Natomiast noce będą chłodne. Lokalne przymrozki i mgły mogą jeszcze przez kilka nocy pojawiać się w północnych regionach kraju, przypominając o tym, że wiosna w Wielkiej Brytanii rozwija się w swoim własnym tempie.

Deszcz i chłód mają też swoje uroki

Pomimo kapryśnej aury, chłodniejsze poranki i lekkie przymrozki podkreślają kontrast z kwitnącymi drzewami. Natomiast deszcz sprawia, że kolory parków i ogrodów nabierają intensywności. To czas, gdy wiosna i zima spotykają się na krótkiej linii pogodowej, oferując mieszkańcom niezwykłe, choć nieco chłodne, widoki.