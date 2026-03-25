Wiosenne chłody wracają do Wielkiej Brytanii
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Joanna Baran
Po tygodniu niemal letnich temperatur, Wielka Brytania wita nadchodzące dni chłodem. Temperatura spadnie, a nad niektórymi regionami zawisną chmury deszczu i mgły porannego mrozu. Choć już zakwitły wiśnie, wiosenne chłody przypominają, że marzec wciąż potrafi zaskakiwać.

Według prognoz Met Office najbliższe dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i opady. Temperatury w dzień spadną do około 7–10 stopni Celsjusza. Natomiast nocami temperatury lokalnie mogą spaść poniżej zera, zwiastując przymrozki i lekkie szrony. W środę i czwartek odczucie chłodu będzie szczególnie silne, zwłaszcza przy porywistym wietrze, który jeszcze bardziej podkreśli zimowy akcent wiosny.

Wiosenne chłody i Instagram w cieniu deszczu

Mieszkańcy Londynu, Birmingham czy Manchesteru, którzy w ostatnich dniach tłumnie fotografowali kwitnące wiśnie, mogą być zmuszeni zmienić plany. Instagramerzy i miłośnicy wiosennych zdjęć spędzą kolejne dni raczej w domach lub przy komputerach, obserwując, jak deszcz i chłód zawitały do ich ulubionych parków i alejek. Wiosennym kwiatom taka pogoda jednak nie zaszkodzi.

Czy wiosenne chłody są normalne?

Eksperci przypominają, że marzec bywa kapryśny i po ciepłych tygodniach często nadchodzi wyraźne ochłodzenie. „Choć miniony tydzień przypominał lato, przelotne ochłodzenie w tym okresie to naturalny element brytyjskiej wiosny” – podkreślają meteorolodzy.

Wiosenne chłody na weekend

Weekend również nie przyniesie całkowitego ocieplenia. W sobotę możliwe są przejaśnienia, ale niedziela przyniesie kolejne opady deszczu. Natomiast noce będą chłodne. Lokalne przymrozki i mgły mogą jeszcze przez kilka nocy pojawiać się w północnych regionach kraju, przypominając o tym, że wiosna w Wielkiej Brytanii rozwija się w swoim własnym tempie.

Deszcz i chłód mają też swoje uroki

Pomimo kapryśnej aury, chłodniejsze poranki i lekkie przymrozki podkreślają kontrast z kwitnącymi drzewami. Natomiast deszcz sprawia, że kolory parków i ogrodów nabierają intensywności. To czas, gdy wiosna i zima spotykają się na krótkiej linii pogodowej, oferując mieszkańcom niezwykłe, choć nieco chłodne, widoki.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
