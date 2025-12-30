praca w wojsku
Pierwsza edycja programu obejmie 150 uczestników / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Wojskowy gap year – czym będzie, dla kogo i dlaczego się opłaca?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Praca w wojsku nie każdemu się podoba, ale czy przynajmniej można sprawdzić się w realiach armii, Royal Navy lub RAF bez konieczności wiązania się z wojskiem na lata? Właśnie z taką propozycją wychodzi brytyjski rząd.

Program skierowany jest do osób poniżej 25. roku życia. Ma być odpowiedzią na narastające problemy z rekrutacją oraz utrzymaniem kadr w siłach zbrojnych.

Jak ma wyglądać wojskowy gap year?

Pierwsza edycja programu obejmie 150 uczestników, a w kolejnych latach liczba ta ma wzrosnąć nawet do tysiąca młodych ludzi rocznie. Uczestnicy będą otrzymywać wynagrodzenie, ale jego wysokości jeszcze nie ujawniono. Co istotne, osoby biorące udział w „roku przerwy” nie będą wysyłane na operacje bojowe. Program ma charakter szkoleniowo-rozwojowy.

- Advertisement -

W armii przewidziano około 13 tygodni szkolenia podstawowego w ramach dłuższego, dwuletniego stażu, natomiast marynarka planuje roczny cykl ogólnego szkolenia. Najmniej zaawansowany koncepcyjnie pozostaje na razie wariant RAF.

Nowy program ma być szeroko dostępny, w przeciwieństwie do dotychczasowych inicjatyw skierowanych głównie do wąskiej grupy kandydatów myślących o karierze oficerskiej.

Umiejętności zdobyte w wojsku przydadzą się również w cywilu

Ministerstwo Obrony podkreśla, że sednem programu nie jest wyłącznie pozyskanie przyszłych żołnierzy. Równie ważne są kompetencje, które uczestnicy zabiorą ze sobą do cywila. Przywództwo, praca zespołowa, odporność psychiczna czy zdolność rozwiązywania złożonych problemów to cenne umiejętności.

praca w wojsku
Uczestnicy będą otrzymywać wynagrodzenie / fot. Shutterstock.com

Z perspektywy młodych ludzi taki „rok przerwy” może być bezpiecznym testem: okazją, aby sprawdzić swoje granice, poznać wojskową dyscyplinę i rytm życia w armii. Jednocześnie uczestnik nie zamknie sobie drogi do zupełnie innej kariery. Dla rządu to z kolei szansa na oswojenie społeczeństwa z tematyką obronności. Wreszcie można pokazać, że wojsko wcale nie musi być wyborem na całe życie, ale sprawdzi się jako bonus w kolejnych etapach kariery.

Czy to tylko pokazówka? Program wojskowy pod ostrzałem krytyki

Brytyjski program został zainspirowany podobnym modelem funkcjonującym od ponad dekady w Australii. Tam osoby w wieku 17–24 lat mogą posmakować wojskowego życia. Program działa, ponieważ w jednym z ostatnich lat ponad połowa uczestników zdecydowała się pozostać w armii.

Opozycja zwraca uwagę na niewielką liczbę uczestników w pierwszej fazie i podważa realny wpływ programu na gotowość obronną państwa. Eksperci wojskowi studzą emocje. W inicjatywie raczej nie widzą potencjału zmiany strategicznej równowagi. Ale szansę na poprawę wizerunek sił zbrojnych i delikatne wsparcie rekrutacji dostrzegają jak najbardziej. W dłuższej perspektywie właśnie ekspozycja społeczeństwa na wojsko powinna okazać się największą wartością.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Od 1 stycznia nie kupisz już tych aut – ważna zmiana przepisów rejestracji samochodów

Zmiany wynikają z post‑brexitowych regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Windsor Framework. Te w praktyce oznaczają, że wiele modeli dostępnych obecnie w Anglii, Szkocji i Walii nie ma możliwości rejestracji w Irlandii Północnej.
Praca i finanse

Rachunki za wodę – jak je obniżyć o setki funtów?

Oszczędzasz na zużyciu energii elektrycznej? A wiesz jak oszczędzić na rachunkach za wodę? Oto kilka sposobów
Praca i finanse

Wielka Brytania podnosi wiek emerytalny od 2026 roku

W 2026 roku oprócz samej podwyżki emerytur, w górę pójdzie także wiek emerytalny. Wynika to z wydłużenia prognozowanej długości życia i wzrostu kosztów.
Praca i finanse

Nowa opłata w wysokości 195 funtów – kto otrzyma list z poleceniem zapłaty?

Opłata w wysokości 195 funtów dotyczy większości samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Jej nałożenie bulwersuje, a właściciele aut elektrycznych czują się oszukani
Praca i finanse

Ceny nieruchomości wzrosną znacząco w 2026. Oto 5 powodów!

Dla obecnych właścicieli nieruchomości 2026 rok może oznaczać wzrost wartości majątku. Dla kupujących – szczególnie tych planujących pierwszy zakup – nadchodzące miesiące mogą być ostatnim momentem na wejście na rynek przed kolejną falą podwyżek.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet