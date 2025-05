Wracają paszporty dla zwierząt – nowe zasady i koszty

Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią dotyczącą korzystania z bramek paszportowych na lotniskach ułatwi życie także właścicielom zwierząt. Wrócą bowiem paszporty dla zwierząt, a co za tym idzie, również uproszczenia procedur.

Nowe porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią, zawarte przez rząd Partii Pracy, to długo oczekiwany przełom po latach zamieszania po Brexicie. Dzięki nim obywatele UK znów będą mogli korzystać z bramek paszportowych UE. Równocześnie podróżowanie ze zwierzętami stanie się znacznie łatwiejsze. Najważniejszym ustaleniem jest powrót do systemu paszportów dla zwierząt domowych. Zastąpi on uciążliwe i kosztowne certyfikaty zdrowia. To ukłon w stronę zwykłych obywateli, którym biurokracja odbierała radość z wakacji i rodzinnych podróży. Teraz wystarczy jedno szczepienie, mikroczip i paszport, by kot czy pies mogli bez problemu towarzyszyć właścicielowi na europejskich wojażach. Dla wielu to mała zmiana, ale z dużym wpływem na codzienne życie.

Paszporty dla zwierząt – zasady i przepisy

Paszporty dla zwierząt to oficjalne dokumenty weterynaryjne, które umożliwiają kotom i psom podróżowanie między krajami Unii Europejskiej bez konieczności każdorazowego uzyskiwania nowych zaświadczeń zdrowotnych. Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii ich ponowne wprowadzenie oznacza powrót do prostszych i tańszych zasad podróżowania ze zwierzętami. Paszport zawiera informacje o zwierzęciu, właścicielu, aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, a także dane o mikroczipie.

Koszt uzyskania paszportu w UK ma wynosić od 100 do 300 funtów, w zależności od cennika lecznicy i koniecznych zabiegów. Nowe regulacje upodabniają system brytyjski do unijnego – właściciel zwierzęcia będzie musiał spełnić te same wymogi, co obywatele UE, by móc swobodnie przekraczać granice ze swoim pupilem. To duże ułatwienie, bo wystarczy jednorazowe przygotowanie dokumentu, zamiast każdorazowego wystawiania kosztownego Animal Health Certificate.

Czy ta zmiana to realne uproszczenie – opinie podróżnych

Dla wielu brytyjskich właścicieli zwierząt nowe przepisy to realne uproszczenie i długo wyczekiwane odciążenie finansowe. „To ogromna ulga. Dotąd każdy wyjazd do Francji z psem oznaczał wydatek ponad 200 funtów i stres związany z dokumentami. Teraz wraca normalność” – mówi Helen Brown, mieszkanka Kentu, cytowana przez Yahoo News. Eksperci branżowi również pozytywnie oceniają zmiany. „Nowe przepisy będą znacznie prostsze i mniej kosztowne niż przygotowywanie Animal Health Certificate za każdym razem” – podkreśla Helen Huff, specjalistka ds. podróży ze zwierzętami z PBS Pet Travel. Prezydentka Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego, dr Elizabeth Mullineaux, dodaje: „Powrót do systemu, jakim są paszporty dla zwierząt, to dobra wiadomość zarówno dla właścicieli, jak i weterynarzy, którzy dotąd musieli wystawiać setki indywidualnych zaświadczeń”. Dla podróżujących to nie tylko oszczędność, ale również mniej biurokracji i większy komfort planowania wyjazdów z pupilem. Paszporty dla zwierząt przywracają prostotę i przewidywalność podróży po Europie.