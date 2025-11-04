Wypadek pociągu na trasie Londyn – Glasgow. Ogromne utrudnienia w podróży

Przez wypadek pociągu Avanti West Coast na trasie między Londynem i Glasgow pojawiły się poważne utrudnienia w ruchu. Mogą potrwać nawet kilka dni.

O godzinie 06.10 w poniedziałek rano pociąg, który jechał z Glasgow Central do stacji London Euston, wypadł z torów. Do wypadku doszło w Shap w Kumbrii, poinformował operator.

Wypadek pociągu na trasie do Londynu

Na trasie między Glasgow i Londynem pojawiły się poważne utrudnienia w ruchu w związku z wypadkiem. Network Rail potwierdziło, że przed wykolejeniem pociągu w okolicy doszło do osuwiska, jednak wciąż próbuje ustalić, czy to właśnie ono było przyczyną wypadku.

Doszło do zablokowania linii na północ od Preston i na południe od Carlisle, co uniemożliwiło podróż. Jak poinformowało North West Ambulance Service – w pociągu podczas wypadku znajdowało się 87 osób, w tym personel. Czterech podróżnych odniosło lekkie obrażenia, które nie wymagały leczenia szpitalnego.

Poważne utrudnienia dla podróżnych

Utrudnienia na linii West Coast Mainline mogą potrwać nawet kilka dni. Rzecznik Avanti powiedział:

– Prawdopodobnie przez kilka dni będą występować znaczne zakłócenia w naszej sieci.

Wypadek pociągu wpłynął także na inne pociągi – TransPennine Express, które również korzystają z West Coast Mainline.

Jeden ze świadków zdarzenia, który jechał feralnym pociągiem, James Burrow powiedział BBC, że „usłyszał błysk i huk”. Następnie poinformowano pasażerów, że pociąg się wykoleił. Mężczyzna dodał także, że przetransportowano go z pociągu o godzinie 08.50 do pobliskiego hotelu Shap Wells.

– Ludzie byli zdezorientowani, ale spokojni. Na początku myśleliśmy, że samochód lub coś innego uderzyło w pociąg. Mieliśmy dużo szczęścia, bo mogło być o wiele gorzej – dodał mężczyzna.

Wiadomo także, że pasażerów z hotelu przetransportowano następnie do dwóch autobusów. Jeden pojechał do Londynu a drugi z powrotem do Szkocji.

Na które pociągi wpływają utrudnienia?

Na trasie nadal możemy spodziewać się utrudnień w ruchu. W poniedziałek pociągi Avanti West Coast jadące na południe z Edynburga lub Glasgow Central do London Euston zostały odwołane. Postanowiono, że pociągi Avanti jadące na północ z Londynu będą kursować tylko do Preston.

Scotrail i niektóre pociągi Avanti kursują na południe aż do Carlisle. Natomiast pociągi TransPennine z Edynburga i Glasgow do Liverpoolu lub Manchesteru kursują do Carlisle. A pociągi jadące z Liverpoolu lub Manchesteru kursują do Preston.