Kiedy w UK przestawiamy zegarki na czas letni?

Kiedy przestawiamy nasze zegarki do przodu? Kiedy wiosną 2025 roku dochodzi do zmiany czasu na czas letni w Wielkiej Brytanii?

Zmiana czasu z zimowego na letni następuje w weekend z soboty na niedzielę, a konkretnie zawsze w ostatnią niedzielę marca. W roku 2025 będzie to miało miejsce niedzielę 30 marca. O godzinie o 01:00 GMT przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. W Wielkiej Brytanii następuje przejście z Greenwich Mean Time (GMT) na British Summer Time (BST) lub Daylight Saving Time (DST)

Zmiana czasu na letni, nie przez wszystkich jest wyczekiwana. Jedni cieszą się, że dzień trwa nieco dłużej, ale inni narzekają, że można krócej pospać…

Kiedy w tym roku przestawimy zegarki na czas letni?

Zmiana czasu na letni pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Wiosenna zmiana czasu jest zwykle cięższa, niż zimowa, z uwagi na jedną godzinę snu mniej. Jednak szybko odczujemy pozytywną zmianę w tym zakresie wynikająca z dłuższego dnia i z większej ilość światła słonecznego w godzinach popołudniowych.

Istnieją dwa główne powody, dla których zmieniamy czas dwa razy w roku:

1. Oszczędność energii:

Głównym argumentem za zmianą czasu jest oszczędność energii elektrycznej. Przesunięcie czasu do przodu wiosną ma na celu lepsze wykorzystanie naturalnego światła dziennego. Teoretycznie powinno to prowadzić do zmniejszenia zużycia oświetlenia.

2. Bezpieczeństwo:

Zmiana czasu ma również wpływ na bezpieczeństwo. Dłuższy dzień wieczorem latem może prowadzić do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i aktów wandalizmu.

Czy zmiana czasu na letni jest niekorzystna dla ludzi?

Niektóre badania pokazują, że zmiana czasu może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Może powodować zaburzenia snu oraz przez to prowadzić do problemów z koncentracją, pamięcią i nastrojem. Zmiana czasu może również zwiększyć ryzyko wypadków, szczególnie w pierwszych dniach po zmianie.

Dzieje się tak, ponieważ ludzie są zmęczeni i mają problemy z koncentracją. Przypuszcza się, że może również zaostrzyć objawy chorób psychicznych, takich jak depresja i mania. Wiele osób bardzo odczuwa zmianę czasu i potrzebuje nawet kilku tygodni, aby się do niej przystosować.

Argumenty za i przeciw zmianie czasu:

Za:

Oszczędność energii

Zwiększenie bezpieczeństwa

Dłuższy dzień wieczorem latem

Przeciw:

Negatywny wpływ na zdrowie (np. zaburzenia snu)

Negatywny wpływ na gospodarkę

Dezorganizacja życia codziennego

Czy Europa zniesie letnią i zimową zmianę czasu?

Wszystkie kraje Unii Europejskiej i wiele krajów spoza UE w dalszym ciągu dokonują tej zmiany dwa razy w roku. Poza Europą zmianę czasu praktykuje się także między innymi w Argentynie, Paragwaju, na Kubie, Haiti, w Nowej Zelandii i części Australii.

Dodajmy, że Unia Europejska próbowała „pozbyć” się uciążliwej konieczności zmian czasu dwukrotnie w ciągu roku. W roku 2018 przeprowadzono internetową ankietę, w której zdecydowana większość pytanych, opowiedziała się za odejściem od tej koncepcji. W marcu 2019 Parlament Europejski zatwierdził plan zniesienia zmiany czasu w państwach unijnych od roku 2021.

Do realizacji tych planów jednak (póki co!) nie doszło. Dlaczego? Najpierw Rada Unii Europejskiej opóźniła dalsze działania w tej sprawie, a następnie. Komisja Europejska w 2021 roku wezwała wszystkie kraje członkowskie do przygotowania „przepisów prawnych, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia związane ze zmianami czasu”.

Dlaczego zmieniamy czas dwa razy w roku?

Każdego roku czas zmieniamy dwa razy – w połowie jesieni – na czas zimowy i wczesną wiosną – na czas letni. Za każdym razem zmiana czasu ma na celu dostosowanie naszego standardowego rytmu dnia do poziomu nasłonecznienia.

Jesienią przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu, dzięki czemu w weekend, w który następuje zmiana czasu, możemy pospać godzinę dłużej. W zimowej zmianie czasu chodzi o to, żeby poranki były jaśniejsze. Ma to związek z godziną wschodu słońca – coraz późniejszą jesienią.

Z kolei wiosną przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, w związku z czym w weekend, w który następuje zmiana czasu, śpimy o godzinę krócej. Po marcowej zmianie czasu wiosenno-letnie wieczory są dłuższe. Współgra to z późnymi godzinami zachodów słońca.