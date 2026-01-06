Zmiany w ISA od 2027 roku – szczegóły, daty i nowe zasady punkt po punkcie

W budżecie Wielkiej Brytanii ogłoszonym w listopadzie 2025 roku kanclerz skarbu Rachel Reeves zapowiedziała istotne zmiany dotyczące kont oszczędnościowych ISA. To produkty, które od lat są jednym z filarów brytyjskiego oszczędzania, zwalniające wpłaty z podatku. Reforma zmienia zasady korzystania z Cash ISA. Jakie zmiany w ISA od 2027 roku i na co trzeba zwrócić uwagę?

Zmiany mają zachęcić część oszczędzających do większego angażowania się w inwestycje rynkowe. Jednak modyfikacje rządu szczególnie dotkną osoby planujące długoterminowe oszczędzanie i gromadzenie środków na emeryturę. Dlatego wzbudzają wiele obaw. Dodatkowo ciągle pojawiają się pytania i niejasności, które warto wyjaśnić jak najszybciej.

Zmiany w ISA od 2027 roku. Nowy limit

Od 6 kwietnia 2027 roku maksymalna kwota, jaką będzie można wpłacić na Cash ISA, zostanie obniżona z obecnych 20 000 funtów do 12 000 funtów rocznie dla osób poniżej 65. roku życia. Zmiana ta nie obejmie osób starszych. Dlatego obecni emeryci zachowają pełny limit 20 000 funtów rocznie. To istotne zabezpieczenie dla emerytów, którzy często właśnie na tego typu kontach trzymają swoje oszczędności. Warto podkreślić, że obniżony limit dotyczy wyłącznie nowych wpłat od kwietnia 2027 roku. Dlatego wszystkie wcześniejsze depozyty pozostają nietknięte.

Dlaczego data 6 kwietnia 2027 roku jest istotna

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. Wprowadzenie reformy w tym dniu daje oszczędzającym ponad rok na przygotowanie się i pełne wykorzystanie obecnego limitu 20 000 funtów. Osoby planujące wpłaty w najbliższych latach mogą dzięki temu zoptymalizować swoje oszczędności i w pełni skorzystać z istniejącej ulgi podatkowej przed reformą.

Całkowity limit ISA pozostaje bez zmian

Pomimo obniżenia limitu Cash ISA dla osób poniżej 65. roku życia, całkowity roczny limit wpłat na wszystkie ISA pozostaje na poziomie 20 000 funtów. Oznacza to, że oszczędzający mogą wpłacić 12 000 funtów do Cash ISA i 8 000 funtów do innych typów ISA, w tym Stocks & Shares ISA. Te konta umożliwiają inwestowanie w akcje i fundusze. To wyraźny sygnał od rządu. Władze chcą zachęcić do większego udziału inwestycji w portfelach długoterminowych oszczędzających.

Co się nie zmienia?

Pozostałe typy ISA zachowują swoje limity. Stocks & Shares ISA nadal mają limit 20 000 funtów rocznie wliczany do całkowitego rocznego pułapu, Lifetime ISA pozostaje na poziomie 4 000 funtów rocznie. Natomiast Junior ISA i Child Trust Funds na poziomie 9 000 funtów rocznie. Rząd zapowiedział także konsultacje dotyczące nowego produktu ISA dla osób kupujących pierwszy dom, który ma częściowo zastąpić Lifetime ISA.

Dodatkowe zmiany i zabezpieczenia

W ramach reformy wprowadzane będą też ograniczenia. Ich celem jest oczywiście uniemożliwienie obejścia limitów. Ograniczenia te będą dotyczyć m.in. transferów środków z ISA inwestycyjnych do Cash ISA oraz potencjalnych opłat podatkowych od gotówki przechowywanej w ISA inwestycyjnych. Szczegóły tych regulacji mają zostać doprecyzowane bliżej terminu wdrożenia.

Co oznacza reforma dla oszczędzających i przyszłych emerytów

Osoby poniżej 65. roku życia muszą przygotować się na ograniczenie maksymalnych wpłat na Cash ISA, co oznacza mniejszą możliwość gromadzenia bezpodatkowych oszczędności w gotówce. Jednocześnie reforma zachęca do rozważenia inwestycji długoterminowych, które choć bardziej ryzykowne, mogą przynieść wyższe zyski. Dla osób 65+ zmiany praktycznie nie mają wpływu. Natomiast zachowanie pełnego limitu Cash ISA pozwala emerytom bezpiecznie kontynuować oszczędzanie w gotówce.

Zmiany w ISA od 2027 roku

Reforma Cash ISA wchodzi w życie 6 kwietnia 2027 roku. Osoby poniżej 65. roku życia będą mogły wpłacić do Cash ISA maksymalnie 12 000 funtów rocznie. Jednak osoby starsze zachowują limit 20 000 funtów. Całkowity limit wszystkich ISA pozostaje na poziomie 20 000 funtów. Stocks & Shares ISA i inne typy kont pozostają bez zmian, a rząd wprowadza zabezpieczenia mające uniemożliwić obchodzenie nowych limitów. Zmiany te mają zachęcić do inwestowania i planowania długoterminowego oszczędzania, w tym na emeryturę, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony dla seniorów.