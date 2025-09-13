Zniżki i ulgi dla osób powyżej 60. roku życia w UK

Osobom powyżej 60. roku życia, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, przysługują zniżki i ulgi, z których mogą korzystać.

Nie wszyscy wiedzą, że osobom po ukończeniu 60. roku życia – niezależnie od tego, czy są na emeryturze, czy nie – przysługuje szereg zniżek. Mogą to być między innymi bezpłatne przejazdy autobusami, recepty, czy zniżki na jedzenie.

Jakie zniżki i ulgi przysługują po 60. roku życia?

Mimo że większość osób przechodzi na emeryturę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, który od przyszłego roku wzrośnie do 67 lat, istnieje wiele zniżek, z których mogą skorzystać już po ukończeniu 60. roku życia.

Zniżki i ulgi mogą mieć dla wielu osób duże znaczenie. Zwłaszcza, że dzięki nim można zaoszczędzić setki funtów. Szczególnie jeśli regularnie się podróżuje lub wyjeżdża na wycieczki.

Przedstawiamy zatem zniżki i ulgi, z których mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia.

Bezpłatny bilet autobusowy

Zasady związane z bezpłatnymi biletami autobusowymi różnią się w zależności od regionu. Mieszkańcy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej mogą ubiegać się o bezpłatny bilet autobusowy po ukończeniu 60. roku życia. Natomiast w większości regionów Anglii wymagane jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Wyjątki od tej reguły dotyczą mieszkańców Londynu i Merseyside. Tam można za darmo jeździć autobusami po ukończeniu 60. roku życia.

Wcześniej bilet gwarantował bezpłatne przejazdy o każdej porze, ale w większości obszarów jest teraz dostępny tylko poza godzinami szczytu. Czyli między 09.30 a 23.00 od poniedziałku do piątku oraz przez cały dzień w weekendy. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne.

Zniżki na przejazdy pociągiem

Ponadto osoby powyżej 60. roku życia uprawnione są do karty Senior Railcard. Uprawnia ona do zniżek na wiele biletów – pierwszej klasy, standardowej, Advance i na rezerwacjach poza szczytem.

Karta ta kosztuje 30 funtów na rok lub 70 funtów na trzy lata. Nie można z niej niestety korzystać w godzinach szczytu w Londynie i rejonie South East/Network Rail. Kartę Senior Railcard można kupić online, w dowolnej kasie National Rail lub dzwoniąc pod numer 0345 3000 250.

Zniżki na jedzenie

Wiele restauracji i kawiarni oferuje zniżki dla osób powyżej 60. roku życia. Na przykład, centra ogrodnicze Dobbies oferują danie główne i ciasto za 11,95 funta. Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 15.00.

Natomiast w każdy wtorek osoby w wieku 60 lat i starsze mogą również otrzymać 10 proc. zniżki na zakupy w Iceland i The Food Warehouse, bez minimalnej kwoty zakupu.

Recepty i zniżki na opiekę zdrowotną

W Szkocji i Walii recepty są bezpłatne dla wszystkich. Jednak w Anglii dopiero po ukończeniu 60. roku życia. Ponadto dla osób w tym wieku bezpłatne są także badania okulistyczne finansowane przez NHS. A leczenie stomatologiczne dla tych, którzy pobierają świadczenia emerytalne.

Osoby, które ukończyły 60 lat dostaną 20 proc. zniżki na okulary w Specsavers. Oferta obejmuje oprawki, soczewki i wszelkie opcje dodatkowe, takie jak zabiegi chroniące soczewki lub ochrona przeciwsłoneczna.

Z kolei apteka Boots oferuje program lojalnościowy dla osób powyżej 60. roku życia, który podwaja punkty Advantage Card.