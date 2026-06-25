10 osób trafiło do szpitala czekając w korku, który utworzył się przez wypadek na M25

Co najmniej 10 osób trafiło do szpitala z powodu dolegliwości związanych z upałem, które pojawiły się, gdy czekały w ogromnym korku na M25. Kierowcy utknęli na autostradzie na wiele godzin po zderzeniu vana z ciężarówką.

Wczoraj na M25 – między zjazdem szóstym i siódmym – w pobliżu Godstone doszło do kolizji vana z ciężarówką. Służby musiały zamknąć odcinek autostrady, a helikopter zabrał do szpitala jednego z poszkodowanych w wypadku.

Przez wypadek na M25 kierowcy utworzył się wielogodzinny korek w upale

W związku z wypadkiem utworzył się jednak gigantyczny, wielogodzinny korek. A przy rekordowym upale warunki dla kierowców i pasażerów stały się dramatyczne. Ludzie zaczęli prosić służby ratunkowe o pomoc w mediach społecznościowych. W rezultacie co najmniej 10 osób trafiło do szpitala z objawami przegrzania.

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Pogotowie ratunkowe poinformowało także, że otrzymało wiele zgłoszeń od osób cierpiących na choroby związane z upałami, w tym także od pasażerów autobusu.

Głos w sprawie zabrał również poseł z okręgów Folkestone i Hythe, Tony Vaughan. W swoim poście napisał: „Proszę, zajmijcie się tym pilnie. Ludzie potrzebują wody, a niektórzy mogą wymagać ewakuacji. Macie protokoły na tę sytuację – proszę je wdrożyć – to jest sytuacja kryzysowa!”.

Jedną z osób, która utknęła w korku, przetransportowano helikopterem do szpitala, gdyż doszło u niej do odwodnienia.

Skargi ludzi, którzy utknęli w upale

Jednak z kobiet relacjonowała na Facebooku: „Moja córka i ja utknęłyśmy w korku, od 10.15. Miałyśmy też lekką stłuczkę z kobietą, która zasłabła za kierownicą z powodu udaru cieplnego. Dziękuję ekipom ratunkowym przedzierającym się przez korek. Ogromne podziękowania również dla innych kierowców, którzy nam pomogli, i dla tych, którzy przejeżdżali podając nam wodę, a nawet pojawił się lód”.

Inna kobieta napisała na Facebooku: „Moi rodzice utknęli na autostradzie M25 na ponad 4,5 godziny, bez informacji, bez zapasów. Na asfalcie, w środku czerwonego alarmu upałów, w najgorętszy czerwcowy dzień od 50 lat, stoją starsi ludzie, dzieci, zwierzęta, osoby z problemami zdrowotnymi! Czy policja nie może zorganizować wody i pomocy?”