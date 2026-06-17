Kierowcy ciężarówek w Wielkiej Brytanii powinni mieć się na baczności
Kierowcy ciężarówek w Wielkiej Brytanii powinni mieć się na baczności / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Kierowcy ciężarówek na celowniku policji. Ruszyła Operacja Tramline

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W tym miesiącu ruszyła akcja Operacji Tramline, w ramach której policja w Anglii i Walii korzysta ze specjalistycznych ciężarówek z kamerami. Jest to inicjatywa National Highways dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas czerwcowej akcji policji pod szczególną obserwacją będą kierowcy ciężarówek, ale nie tylko. Służby będą przy okazji rejestrować wykroczenia popełniane przez kierowców samochodów osobowych.

Kierowcy ciężarówek na celowniku – czym jest Operacja Tramline?

Celem Operacji Tramline jest zwalczanie niebezpiecznych zachowań kierowców na głównych drogach w Anglii i Walii. Zgodnie z najnowszym harmonogramem National Highways policja prowadzi akcję w Cleveland, Gwent i Essex od 15 czerwca. Natomiast od 22 czerwca ruszy w West Yorkshire, Leicestershire i południowej Walii. Kolejne działania zaplanowano od 29 czerwca w South Yorkshire, Kent także w ramach tygodnia Road Transport Expo.

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W ramach akcji policja wykorzystuje nieoznakowane ciężarówki z kamerami. Dzięki wyższej pozycji za kierownicą funkcjonariusze mogą z łatwością obserwować inne pojazdy. Są nimi ciężarówki, vany i samochody osobowe. Pozwala im to na rejestrację wykroczeń trudniejszych do wykrycia ze standardowego radiowozu.

Do niebezpiecznych zachowań kierowców rejestrowanych przez policję należą korzystanie z telefonu komórkowego, brak zapiętych pasów i jakikolwiek brak kontroli nad pojazdem. Jak już wspomnieliśmy – działania policji nie ograniczają się wyłącznie do kierowców ciężarówek. Akcja dotyczy zarówno pojazdów ciężarowych, jak i dostawczych i osobowych.

Od rozpoczęcia Operacji Tramline w 2015 roku policja zatrzymała ponad 54 000 pojazdów
Od rozpoczęcia Operacji Tramline w 2015 roku policja zatrzymała ponad 54 000 pojazdów / fot. Shutterstock

Skuteczność akcji policji

Okazuje się, że od rozpoczęcia Operacji Tramline w 2015 roku policja zatrzymała ponad 54 000 pojazdów. Władze National Highways twierdzą, że 40 proc. zatrzymanych pojazdów stanowiły ciężarówki. Natomiast 22 proc. samochody dostawcze, a 34 proc. osobowe.

W tym czasie odnotowano aż 59 000 wykroczeń drogowych. Najczęstszymi są naruszenia związane z zapinaniem pasów bezpieczeństwa i korzystaniem z telefonu komórkowego w czasie jazdy.

National Highways twierdzi, że ponad połowa wszystkich wykroczeń odnotowanych w ramach akcji wiązała się z tymi dwoma zachowaniami. 16 505 wykroczeń związanych z zapinaniem pasów bezpieczeństwa i 15 842 wykroczenia związane z korzystaniem z telefonu komórkowego.

Gdy funkcjonariusze zidentyfikują podejrzenie popełnienia przestępstwa, konsekwencje mogą obejmować porady lub ostrzeżenia drogowe, mandaty karne, wezwania do sądu lub aresztowanie, w zależności od powagi sprawy.

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