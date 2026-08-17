Co robić, gdy Twoje śmieci nie zostały odebrane. Przepisy, prawo i porady

Śmieci nie zostały odebrane. Co zrobić w pierwszej kolejności? Dzień odbioru odpadów minął, a pojemnik nadal jest pełny. Taka sytuacja potrafi być naprawdę uciążliwa. Zwłaszcza gdy odbiór odbywa się tylko raz na dwa tygodnie.

Jeżeli śmieci nie zostały odebrane, nie warto czekać do kolejnego terminu. Najpierw trzeba sprawdzić, czy śmieciarka powinna przyjechać tego dnia. Następnie warto upewnić się, że przestrzegaliśmy zasad i harmonogramu.

Jeżeli wszystko się zgadza, należy zgłosić nieodebranie odpadów. Najlepiej zrobić to możliwie szybko. W wielu gminach można skorzystać z formularza internetowego. Zgłoszenie można też złożyć telefonicznie lub mailowo, jeśli urząd przewiduje taką możliwość.

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Śmieci nie zostały odebrane? Najpierw sprawdź, czy wszystko było prawidłowo

Nie każda sytuacja, w której śmieci nie zostały odebrane, oznacza błąd firmy. Dlatego przed zgłoszeniem reklamacji warto sprawdzić harmonogram. Być może council przesunął termin odbioru odpadów albo pomyliliśmy dzień zbiórki. Znaczenie ma również godzina wystawienia pojemnika. Gmina może wymagać, aby znalazł się on w określonym miejscu przed rozpoczęciem odbioru.

Trzeba także sprawdzić, czy wystawiliśmy właściwy pojemnik lub worek. Osobne zasady mogą dotyczyć odpadów zmieszanych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych czy bioodpadów.

Problem może pojawić się również wtedy, gdy dojazd do pojemnika utrudnia, przykładowo,. zaparkowany samochód czy zamknięta brama. Wówczas ekipa nie wykona usługi.

Czy śmieciarka musi wrócić po nieodebrane odpady?

Jeżeli firma nie odebrała odpadów mimo prawidłowego wystawienia pojemnika, warto złożyć reklamację i poprosić o dodatkowy odbiór.

Nie istnieje jednak jeden termin, który obowiązywałby wszystkie gminy. Szczegółowe zasady wynikają z lokalnych przepisów, harmonogramu odbioru oraz umowy zawartej przez gminę z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów.

W praktyce oznacza to, że każda gmina może mieć nieco inne procedury. Jedna firma może realizować zgłoszenie następnego dnia, inna może potrzebować kilku dni roboczych. Dlatego warto sprawdzić zasady obowiązujące dokładnie w miejscu zamieszkania.

Nie oznacza to jednak, że mieszkaniec powinien bezczynnie czekać do następnego regularnego odbioru. Jeżeli usługa została pominięta, należy to zgłosić.

Śmieci nie zostały odebrane. Złóż reklamację

Najlepiej nie ograniczać się do telefonu. Pisemne zgłoszenie pozwala zachować dowód interwencji i ułatwia późniejsze dochodzenie swoich praw.

W reklamacji warto wskazać adres nieruchomości, rodzaj odpadów oraz dzień, w którym miał odbyć się odbiór. Dobrze również zaznaczyć, że wystawiłeś pojemnik zgodnie z harmonogramem i zasadami.

Jeżeli system reklamacyjny nadaje zgłoszeniu numer, należy go zachować. Przyda się, gdy śmieci nie zostały odebrane również po pierwszej interwencji.

Warto także zapisać datę zgłoszenia oraz odpowiedź firmy lub urzędu oraz zrobić zdjęcie śmieci. Przy powtarzających się problemach taka dokumentacja może mieć duże znaczenie.

Kiedy council uzna reklamację?

Firma odbierająca odpady może mieć podstawy do odmowy dodatkowego odbioru, jeśli mieszkaniec nie zastosował się do obowiązujących zasad. Dotyczy to między innymi niewłaściwego pojemnika, nieprawidłowej segregacji albo wystawienia odpadów po wymaganej godzinie. Problem może również powstać, gdy pojemnik znajduje się w miejscu niedostępnym dla pracowników.

Dlatego przed złożeniem reklamacji warto sprawdzić lokalny regulamin utrzymania czystości i porządku. To właśnie w nim znajdują się szczegółowe zasady dotyczące odbioru odpadów.

Śmieci nie zostały odebrane kolejny raz. Co wtedy?

Jednorazowe pominięcie odbioru może być błędem organizacyjnym. Jeżeli jednak śmieci nie zostały odebrane po raz kolejny, sytuacja wygląda inaczej. W takim przypadku warto ponownie zgłosić problem i wskazać numer wcześniejszej reklamacji. Należy jasno zaznaczyć, że problem istnieje nadal. Podkreślić, że się powtarza.

Jeżeli kolejne zgłoszenia nie przynoszą efektu, można skontaktować się bezpośrednio z właściwym council. Serwis gov.uk zaleca odwiedzenie strony internetowej swojej rady i zgłoszenie missed collection, czyli nieodebranego odbioru. W Anglii i Walii można znaleźć właściwą stronę rady, wpisując kod pocztowy.

Pomocna może być również interwencja lokalnego radnego. Szczególnie wtedy, gdy problem dotyczy większej liczby mieszkańców lub regularnie powtarza się na tej samej ulicy.

Czy można zamówić prywatny wywóz śmieci?

To rozwiązanie może wydawać się oczywiste. Jeżeli gmina nie odbiera odpadów, mieszkaniec zamawia prywatną firmę i pozbywa się problemu.

Trzeba jednak uważać. Sam fakt, że śmieci zostały w koszach nie oznacza automatycznie, że gmina zwróci koszty prywatnego odbioru. Bez wcześniejszego uzgodnienia mieszkaniec może mieć problem z wykazaniem, że gmina powinna pokryć taki wydatek.

Jeżeli sytuacja jest poważna, lepiej najpierw zgłosić problem oficjalnie i poprosić gminę o wskazanie rozwiązania. Dopiero później warto rozważać dodatkowy, prywatny odbiór.