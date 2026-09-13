Nowa usługa w HMRC. Czy uprości rejestrację do Self Assessment
Nowa usługa w HMRC. Czy uprości rejestrację do Self Assessment / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
3 min.czytania

Nowa usługa w HMRC. Czy uprości rejestrację do Self Assessment

Joanna Baran
Joanna Baran

HM Revenue and Customs (HMRC) uruchomiło nową usługę, która ma ułatwić rejestrację do Self Assessment. Zmiany dotyczą przede wszystkim osób, które po raz pierwszy muszą rozliczyć dochody z fiskusem w Wielkiej Brytanii. Urząd skrócił procedurę, wprowadził możliwość zapisania rozpoczętego formularza i przyspieszył przekazanie numeru UTR.

Nowa usługa w HMRC może mieć duże znaczenie dla osób, które dopiero zaczynają działalność na własny rachunek albo uzyskują dochody, których nie rozlicza pracodawca. W wielu przypadkach samo złożenie zeznania nie wystarczy. Najpierw trzeba zarejestrować się w Self Assessment.

Nowa usługa w HMRC. Rejestracja ma być prostsza

HMRC chce ograniczyć liczbę problemów, z którymi mierzą się osoby rejestrujące się po raz pierwszy. Nowy system działa przez Personal Tax Account i korzysta z danych, które urząd już posiada. Dzięki temu część informacji może zostać automatycznie uzupełniona w formularzu.

- Advertisement -

Nowa usługa w HMRC pozwala także rozpocząć rejestrację, zapisać formularz i wrócić do niego później. Użytkownik nie powinien stracić wcześniej wprowadzonych danych. System zawiera również wskazówki dotyczące pomocy online.

Po zakończeniu rejestracji HMRC wyśle potwierdzenie e-mailem lub SMS-em. Największą zmianą jest jednak sposób przekazywania numeru UTR, czyli Unique Taxpayer Reference. Osoby korzystające z nowej usługi mają otrzymać numer na swoim koncie online w ciągu 72 godzin. Wcześniej przesyłka pocztowa mogła docierać nawet przez 15 dni.

Kto powinien zarejestrować się do Self Assessment?

Self Assessment dotyczy różnych grup podatników. Jedną z najczęstszych są osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Jeżeli ich dochód brutto z działalności przekroczył 1 000 funtów, mogą mieć obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Obowiązek może pojawić się również przy niższym dochodzie. Osoba, która zarobiła mniej niż 1 000 funtów, może zdecydować się na dobrowolne opłacanie składek Class 2 National Insurance Contributions. Takie składki mogą pomóc zachować uprawnienia do State Pension oraz niektórych świadczeń.

Self Assessment może dotyczyć także nowych wspólników w business partnership. Obowiązek może powstać również wtedy, gdy podatnik otrzymał więcej niż 2 500 funtów nieopodatkowanego dochodu.

Nowa usługa w HMRC. Czy uprości rejestrację do Self Assessment
Nowa usługa w HMRC. Czy uprości rejestrację do Self Assessment
fot. shutterstock.com

Nie każdy, kto uzyskuje dodatkowe pieniądze, musi jednak automatycznie składać zeznanie. HMRC udostępnia bezpłatne narzędzie online, które pozwala sprawdzić, czy dana osoba powinna wejść do systemu Self Assessment.

Nowa usługa w HMRC nie zmienia najważniejszego terminu

Uproszczenie rejestracji nie oznacza przesunięcia terminów podatkowych. Osoby, które po raz pierwszy muszą złożyć Self Assessment za rok podatkowy 2025/2026, powinny zarejestrować się najpóźniej 5 października 2026 roku.

To ważna data dla nowych podatników. Rejestracja nie jest tym samym co złożenie zeznania. Najpierw trzeba zgłosić się do Self Assessment, a następnie otrzymać numer UTR. Dopiero później można przygotować i wysłać właściwe zeznanie.

Termin złożenia zeznania za rok podatkowy 2025/2026 oraz zapłaty należnego podatku upływa 31 stycznia 2027 roku.

Co oznacza UTR i dlaczego trzeba na niego czekać?

UTR to indywidualny numer podatkowy nadawany przez HMRC osobom rozliczającym się w ramach Self Assessment. Numer jest potrzebny do dalszego rozliczenia z urzędem.

Wprowadzenie nowej usługi ma ograniczyć czas oczekiwania na UTR. Zgodnie z informacjami HMRC użytkownik nowego systemu powinien zobaczyć numer w swoim koncie online w ciągu 72 godzin. To wyraźna zmiana w porównaniu z wcześniejszą procedurą, w której podatnik mógł czekać na numer przesłany pocztą nawet 15 dni.

Nie potrzebujesz już Self Assessment? Powiadom HMRC

Zmiany dotyczą nie tylko osób, które dopiero wchodzą do systemu. HMRC przypomina również podatnikom, którzy nie muszą już składać zeznania.

Jeżeli obowiązek Self Assessment ustał, podatnik powinien jak najszybciej poinformować o tym urząd. Sam fakt, że w poprzednich latach trzeba było składać zeznanie, nie oznacza automatycznie, że obowiązek będzie trwał zawsze.

To ważne, ponieważ brak informacji dla HMRC może spowodować, że urząd nadal będzie oczekiwał złożenia zeznania. Dlatego jeżeli podatnik go nie złoży, może otrzymać karę. Do czasu potwierdzenia przez HMRC, że zeznanie nie jest już wymagane, należy nadal wypełniać obowiązki związane z Self Assessment.

Nowa usługa w HMRC to ułatwienie, ale nie zwalnia z obowiązków

Nowy system może przede wszystkim ograniczyć formalności i skrócić czas potrzebny na rozpoczęcie rozliczenia. Automatyczne uzupełnianie danych, możliwość zapisania formularza oraz szybsze otrzymanie UTR powinny ułatwić życie osobom, które pierwszy raz mają kontakt z Self Assessment.

Dla osób rozliczających rok podatkowy 2025/2026 najważniejsze daty są więc jasne. 5 października 2026 roku to termin rejestracji dla nowych podatników, a 31 stycznia 2027 roku to termin złożenia zeznania i zapłaty należnego podatku.

Nowa usługa w HMRC nie usuwa obowiązków podatnika, ale może sprawić, że pierwszy krok do ich wypełnienia będzie znacznie prostszy.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób? Burnham zapowiada wsparcie

Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób? Burnham zapowiada wsparcie dla konkretnej grupy Brytyjczyków. Zobacz kogo dotyczy?

HMRC wysyła milionów listów. Jak sprawdzić ich autentyczność?

Duża liczba prawdziwych kontaktów ze strony urzędu stwarza okazję dla oszustów. Jak się chronić?

Kiedy rodzice muszą zapłacić podatek od Child Benefit? HMRC apeluje o uwagę

HMRC przypomina, że przy wyższych zarobkach konieczny może być zwrot. Dowiedz się kiedy zapłacisz podatek od Child Benefit!

Dostałeś automatyczną karę od HMRC za Self Assessment? Sprawdź, jak ją anulować

Ponad 48 000 kar od HMRC za rozliczenie podatkowe Self Assessment zostało uchylonych po odwołaniach od decyzji zautomatyzowanego systemu.

Milion osób dostanie listy z HMRC. Należą im się pieniądze

Prawie milion osób w Wielkiej Brytanii otrzyma listy z HMRC z informacją o tym, że są uprawnione do średnio 53 funtów.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Artykuł specjalny

Polska organizacja pomaga rodzinom w UK. Aviva podwaja każdą wpłatę

Yellow Scarf zbiera £5 000 na bezpłatną pomoc dla rodzin w UK. Aviva podwaja wpłaty do £250. Zbiórka trwa do 13 października.
Business

Aspire & Inspire 2026 w Manchesterze. Polonia spotka się wokół biznesu, rozwoju i dobrych pomysłów

Aspire & Inspire 2026 już 26 września w Manchesterze. Prelekcje, warsztaty i networking. Czytelnicy Polish Express mają 20% zniżki na bilety.
UK

Jak wybrać odpowiedni Software House do tworzenia oprogramowania na zamówienie w Polsce?

Dobry Software House nie zaczyna rozmowy od frameworka. Zaczyna...
UK

Czy DWP będzie mniej restrykcyjne w przedłużaniu świadczeń?

DWP będzie mniej restrykcyjne w przedłużaniu świadczeń? W jakich przypadkach zmniejszenie ostrych ocen będzie korzystne dla obu stron?
Praca i finanse

Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób? Burnham zapowiada wsparcie

Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób? Burnham zapowiada wsparcie dla konkretnej grupy Brytyjczyków. Zobacz kogo dotyczy?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie