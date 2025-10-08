pieniądze na start
Każdy młody pracownik mógłby otrzymać 5 tys. funtów w ramach „bonusu pierwszej pracy” / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

5 tys. funtów dla młodych na start w dorosłość

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brytyjska Partia Konserwatywna ogłosiła plan, który ma pomóc młodym ludziom w realizacji marzenia o własnym mieszkaniu. Program nazwany „bonusem pierwszej pracy” zakłada pieniądze na start dla osób rozpoczynających karierę zawodową, które chcą kupić swoje pierwsze lokum.

Pomysł ma być symbolem nowego otwarcia i nagradzania pracy i wywołuje burzliwą debatę szczególnie w kwestii jego finansowania.

- Advertisement -

Konserwatyści: nawet 600 tys. młodych zyska szansę na niezależność finansową

Według założeń przedstawionych przez byłego ministra finansów, sir Mela Stride’a, każdy młody pracownik mógłby otrzymać 5 tys. funtów w ramach „bonusu pierwszej pracy”. Środki te trafiałyby na konto oszczędnościowe, zasilane częścią składek na ubezpieczenie społeczne. Zgromadzoną kwotę można byłoby wykorzystać jako wkład własny przy zakupie pierwszego mieszkania.

Konserwatyści liczą, że dzięki programowi nawet 600 tys. osób rocznie będzie mogło zrobić pierwszy krok ku niezależności finansowej.

Torysi planują cięcia wydatków publicznych na 47 mld funtów

Źródłem finansowania programu mają być szeroko zakrojone cięcia wydatków publicznych. Torysi planują ograniczenie pomocy społecznej, zagranicznej i mieszkaniowej, aby zasilić budżet około 47 miliardami funtów oszczędności. Najwięcej – 23 miliardy – ma pochodzić z reformy systemu świadczeń, w tym z zastąpienia części zasiłków programami leczenia osób z łagodnymi zaburzeniami psychicznymi oraz ograniczenia dostępu do pomocy dla cudzoziemców.

pieniądze na start
Torysi planują ograniczyć pomoc społeczną, zagraniczną i mieszkaniową / fot. Shutterstock.com

Dodatkowe miliardy mają zostać uzyskane poprzez redukcję zatrudnienia w administracji publicznej o jedną czwartą. Również zmniejszenie wydatków na pomoc zagraniczną do 0,1 proc. PKB powinno pomóc. Podobnie jak cięcia w finansowaniu polityki klimatycznej, m.in. w zakresie dopłat do pomp ciepła i samochodów elektrycznych.

Wysokie ceny nieruchomości wciąż blokują rynek mieszkaniowy

Nowy pomysł nie spotkał się z entuzjazmem przeciwników politycznych. Minister ds. społeczności Miatta Fahnbulleh oceniła projekt jako „niepoważny”.

Krytycy zwracają uwagę, że nawet z pomocą rządowego bonusa wielu młodych Brytyjczyków nadal nie będzie stać na zakup własnego domu. Wysokie ceny nieruchomości, inflacja i drogie kredyty hipoteczne w praktyce wciąż pozostają poważnymi przeszkodami.

Podobne wątpliwości wyraża Urząd Odpowiedzialności Budżetowej, który od dawna alarmuje, że utrzymanie tzw. potrójnej gwarancji emerytalnej jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Jeśli więc torysi chcą spełnić swoje obietnice, będą musieli znaleźć równowagę między wsparciem młodych a stabilnością finansów publicznych. „Bonus pierwszej pracy” może okazać się śmiałym krokiem w stronę zmian lub jedynie kolejnym politycznym sloganem.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

25 funtów pomocy za każde 7 dni mrozu. Czy pieniądze trafią do najbiedniejszych?

Departament Pracy i Emerytur (DWP) potwierdził, że od najbliższej zimy wprowadzi Cold Weather Payments. Jest to specjalne świadczenia dla osób, które mają trudności z opłaceniem kosztów ogrzewania. Wynosi 25 funtów za każdy tydzień mrozu. Czy to realna pomoc?
UK

Nowe zasady zakupu domu w UK – sprzedawcy ujawnią wszystkie wady

Brytyjski rząd zapowiada gruntowną reformę rynku nieruchomości. Nowe propozycje mają skrócić czas potrzebny na zakup domu nawet o cztery tygodnie i uprościć proces, który dziś wielu kupującym spędza sen z powiek.
UK

Całkowity zakaz solariów coraz bliżej? Oto, co mówią naukowcy

Eksperci i aktywiści zajmujący się rakiem skóry podkreślają, że solaria są na tyle niebezpieczne, iż powinny zostać zakazane w Wielkiej Brytanii. Apelują do rządu o zamknięcie wszystkich salonów opalania w kraju.
UK

Premier Keir Starmer: sądy zbyt liberalnie interpretują prawa imigrantów

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że rząd planuje zreformować stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawach imigracyjnych, ale kraj nie zamierza wycofywać się z traktatów.
Kryzys w UK

Eksperci ostrzegają: podwyżki podatków mogą zwiększyć inflację w Wielkiej Brytanii

Detaliści ostrzegli rząd, że podwyżki podatków mogą jeszcze bardziej napędzić inflację. We wrześniu ceny w sklepach ponownie wzrosły. Podwyżki artykułów gospodarstwa domowego i ogrodniczych zniwelowały efekt stabilizacji cen żywności.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet