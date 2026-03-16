6 kwietnia 2026 wchodzą ważne zmiany w urlopach rodzicielskich. Co się zmieni?
UKPraca i finanse
3 min.czytania

Joanna Baran
Od 6 kwietnia 2026 roku w życie wchodzą znaczące zmiany w urlopach rodzicielskich w Wielkiej Brytanii. Nowe regulacje wprowadzają prawo od pierwszego dnia pracy dla wszystkich pracowników. 

To oznacza przełom w dostępie do urlopów ojcowskich i bezpłatnego urlopu rodzicielskiego. Prawo zmienia się w dobrą stronę, jednak czy rodzice będą korzystać z urlopów?

Urlop ojcowski od pierwszego dnia pracy

Dotychczas pracownik, który chciał skorzystać z urlopu ojcowskiego, musiał przepracować co najmniej 26 tygodni u swojego pracodawcy. Od kwietnia każdy ojciec lub partner wychowujący dziecko będzie mógł zgłosić chęć skorzystania z urlopu już od pierwszego dnia zatrudnienia. To zmiana, która eliminuje barierę czasową i zapewnia nowym rodzicom szybszy dostęp do wsparcia w najważniejszych momentach życia rodzinnego. To rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie zatrudnieniem oraz szybką reakcję i „bycie” w sytuacjach trudnych, jak przykładowo wcześniejszy poród.  Urlop rodzicielski bez karencji czasowej zapewnia tacie czas dla dziecka, zapewnia obecność  – tak ważne dla budowania więzi rodzic-dziecko.

- Advertisement -

Bezpłatny urlop rodzicielski również od pierwszego dnia

Podobnie zmieni się sytuacja w przypadku zwykłego, bezpłatnego urlopu rodzicielskiego. Ten dotychczas był dostępny dopiero po roku pracy. Teraz każdy pracownik będzie mógł od pierwszego dnia pracy skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem. I to niezależnie od długości zatrudnienia w danej firmie. Rozwiązanie odpowiada na rosnące potrzeby rodzin, które coraz częściej wymagają elastyczności i możliwości równoważenia pracy z obowiązkami wychowawczymi.

Nowe prawa w przypadku tragedii rodzinnej

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wzięcia do 52 tygodni bezpłatnego urlopu ojcowskiego, jeśli matka lub główny adoptujący dziecko zmarli. Urlop taki można wykorzystać w ciągu roku od narodzin dziecka, adopcji, przybycia dziecka z zagranicy lub w przypadku surogacji. To szczególne rozwiązanie ma na celu zapewnienie rodzinom przestrzeni do żałoby, opieki nad dzieckiem i odbudowy życia po traumatycznych zdarzeniach.

Dlaczego te zmiany są ważne?

Zdaniem ekspertów, zmiany te odpowiadają na rosnące oczekiwania społeczne wobec elastycznych urlopów i równouprawnienia rodziców. Dotychczasowe regulacje ograniczały młodych pracowników i osoby zatrudnione w niestandardowych formach pracy. Często zmuszając je do odkładania decyzji o powiększeniu rodziny lub łączenia obowiązków opiekuńczych z wymaganiami zawodowymi.

fot. shutterstock.com

Nowe prawo wpisuje się w szerszy trend w Europie Zachodniej. W kryzysie dzietności państwa starają się ułatwiać dostęp do opieki rodzicielskiej i wspierać równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Reakcje społeczne. Czy zmiany w urlopach rodzicielskich idą w dobrą stronę?

Działacze na rzecz praw rodziców podkreślają, że nowe przepisy wprowadzają konkretną, realną zmianę dla pracowników. Aaron Horsey, aktywista zajmujący się urlopami dla osieroconych partnerów, zaznacza, że takie rozwiązania zapewniają rodzicom wsparcie w najtrudniejszych momentach. Umożliwia opiekę nad dzieckiem, żałobę i spokojne odbudowanie życia.

Eksperci przewidują, że zmiany w urlopach rodzicielskich nie tylko wpłyną na komfort rodzin, ale również zmienią kulturę pracy w Wielkiej Brytanii. Zachęcą pracodawców do większej elastyczności i budowania środowiska wspierającego rodziny. A to obecnie niezwykle ważny temat.

6 kwietnia 2026 roku staje się datą symboliczną dla brytyjskich pracowników i rodzin. Prawa od pierwszego dnia pracy w zakresie urlopów rodzicielskich oraz nowe regulacje dotyczące sytuacji tragicznych w rodzinie wprowadzają realną ochronę prawną i większą elastyczność. Dla młodych rodziców oznacza to możliwość planowania życia rodzinnego bez obawy o utratę pracy lub ograniczenia ze strony pracodawcy.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej
Teksty tygodnia

UK

Terminy kwietniowych wypłat Universal Credit i emerytur

Święta Wielkanocne wypadają w tym roku na początku kwietnia. Wiele osób obawia się, że wpłynie to na terminy wypłat zasiłków i emerytur.
UK

5 000 funtów kary za przycięcie żywopłotu na własnej posesji?

Koszenie trawy, porządkowanie rabat czy przycinanie żywopłotów to dla wielu naturalny element sezonowych porządków. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w pewnych sytuacjach takie prace mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
Praca i finanse

Zasiłki dla imigrantów znów w centrum sporu w Wielkiej Brytanii

Emocje wzbudziły informacje o migrantach spoza Unii Europejskiej, którzy po uzyskaniu prawa stałego pobytu korzystają z systemu wsparcia finansowego państwa.
Praca i finanse

Revolut otrzymał licencję bankową w UK. Co to oznacza dla klientów?

Po pięciu latach oczekiwania na zgodę organów regulacyjnych, Revolut...
Praca i finanse

Aldi utworzy 1100 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii

Osoby, w tym także Polacy, których interesuje praca w Aldi, powinni wysłać swoje CV. Supermarket poszukuje pracowników na różne stanowiska.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie