Banki kuszą gotówką. Nawet 200 funtów za kilka kliknięć

Banki w UK prześcigają się w ofertach. Coraz częściej proponują premie sięgające 200 funtów albo więcej. Warunkiem jest skorzystanie z usługi pozwalającej w tydzień lub dwa przenieść wszystkie polecenia zapłaty, płatności i historię z jednego banku do drugiego.

Perspektywa „darmowych” pieniędzy brzmi kusząco, ale banki często stawiają pewne wymagania. Zwykle trzeba mieć aktywne polecenia zapłaty, wpłacić określoną kwotę na konto i nie korzystać wcześniej z podobnej promocji w tej samej instytucji. Mimo to wielu klientów uznaje to za atrakcyjną okazję nie tylko z uwagi na premię. Liczy się też dostęp do kont oszczędnościowych i nowoczesnej bankowości mobilnej.

Rekordowe premie za przeniesienie rachunku

Lloyds Bank oferuje obecnie nawet 200 funtów za zmianę oraz dodatkowe benefity dla posiadaczy kont Club Lloyds. Zaliczają się do nich dostęp do Disney+ czy bilety do kina. Z kolei NatWest kusi 175 funtami na start. Dodatkowe 36 funtów rocznie na koncie nagród sprawia, że całkowita wartość promocji przekracza 200 funtów. Klient musi jednak założyć konto, zalogować się do aplikacji i wpłacić minimum 1250 funtów.

Nationwide wypłaca 175 funtów za otwarcie jednego z trzech rachunków bieżących, przy czym jeden z nich daje dodatkowe odsetki od salda. Towarzystwo znane jest również z wypłat tzw. uczciwych bonusów udziałowych, które w ostatnich latach wynosiły po 100 funtów. Do gry dołączają też inni – Co-op Bank i First Direct proponują po 175 funtów, a Danske Bank 180 funtów.

Bonus nie do końca jest za darmo – banki stawiają warunki

Warto pamiętać, że przy skorzystaniu z oferty banki w UK często wymagają spełnienia kilku warunków. W zamian za benefit chcą np. regularnych wpłat, korzystania z aplikacji mobilnej czy dokonywania wyznaczonej liczby transakcji kartą.

Niektóre instytucje oferują różne typy kont, w tym korzystnie oprocentowane rachunki oszczędnościowe dodatkowo zwiększające atrakcyjność zmiany. Dla wielu klientów taka decyzja staje się więc nie tylko sposobem na szybki bonus gotówkowy, ale też pozwala lepiej zarządzać swoimi finansami.