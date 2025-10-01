banki w UK
W przypadku skorzystania z oferty banki często wymagają spełnienia kilku warunków / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Banki kuszą gotówką. Nawet 200 funtów za kilka kliknięć

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Banki w UK prześcigają się w ofertach. Coraz częściej proponują premie sięgające 200 funtów albo więcej. Warunkiem jest skorzystanie z usługi pozwalającej w tydzień lub dwa przenieść wszystkie polecenia zapłaty, płatności i historię z jednego banku do drugiego.

Perspektywa „darmowych” pieniędzy brzmi kusząco, ale banki często stawiają pewne wymagania. Zwykle trzeba mieć aktywne polecenia zapłaty, wpłacić określoną kwotę na konto i nie korzystać wcześniej z podobnej promocji w tej samej instytucji. Mimo to wielu klientów uznaje to za atrakcyjną okazję nie tylko z uwagi na premię. Liczy się też dostęp do kont oszczędnościowych i nowoczesnej bankowości mobilnej.

- Advertisement -

Rekordowe premie za przeniesienie rachunku

Lloyds Bank oferuje obecnie nawet 200 funtów za zmianę oraz dodatkowe benefity dla posiadaczy kont Club Lloyds. Zaliczają się do nich dostęp do Disney+ czy bilety do kina. Z kolei NatWest kusi 175 funtami na start. Dodatkowe 36 funtów rocznie na koncie nagród sprawia, że całkowita wartość promocji przekracza 200 funtów. Klient musi jednak założyć konto, zalogować się do aplikacji i wpłacić minimum 1250 funtów.

banki w UK
Zmiana banku pozwala skorzystać z bonusu i zyskać większą kontrolę nad swoimi finansami / fot. Shutterstock.com

Nationwide wypłaca 175 funtów za otwarcie jednego z trzech rachunków bieżących, przy czym jeden z nich daje dodatkowe odsetki od salda. Towarzystwo znane jest również z wypłat tzw. uczciwych bonusów udziałowych, które w ostatnich latach wynosiły po 100 funtów. Do gry dołączają też inni – Co-op Bank i First Direct proponują po 175 funtów, a Danske Bank 180 funtów.

Bonus nie do końca jest za darmo – banki stawiają warunki

Warto pamiętać, że przy skorzystaniu z oferty banki w UK często wymagają spełnienia kilku warunków. W zamian za benefit chcą np. regularnych wpłat, korzystania z aplikacji mobilnej czy dokonywania wyznaczonej liczby transakcji kartą.

Niektóre instytucje oferują różne typy kont, w tym korzystnie oprocentowane rachunki oszczędnościowe dodatkowo zwiększające atrakcyjność zmiany. Dla wielu klientów taka decyzja staje się więc nie tylko sposobem na szybki bonus gotówkowy, ale też pozwala lepiej zarządzać swoimi finansami.

Teksty tygodnia

Crime

Strzelaniny, ataki nożem i wypadki w Londynie. Co działo się w stolicy UK?

Dwie strzelaniny w uznawanych dotąd za bezpieczne, miejsca sprawiły, że mieszkańcy stolicy odczuli obawy o bezpieczeństwo. Wojny gangów, młodzież jako ofiary ataków i atakujący. Co dzieje się w Londynie?
UK

Kiedy Universal Credit przysługuje studentom?

Universal Credit przysługuje studentom, gdy kwalifikują się do jednej z sześciu specjalnych kategorii dotyczących wieku, mieszkania i dochodu.
Praca i finanse

Rośnie zainteresowanie bonusem do Universal Credit. Wypłacono już 220 milionów funtów premii

W ramach programu oszczędnościowego do Universal Credit, wypłacono już 220 milionów funtów premii. Z każdym miesiącem rośnie liczba zainteresowanych.
Crime

Rząd chce ujawniać wizerunki ludzi skazanych na prace społeczne

Rząd dąży do wprowadzenia prawa, które pozwoli fotografować, ujawniać nazwiska i publicznie piętnować przestępców skazanych na prace społeczne w Anglii i Walii.
UK

HMRC wraca do kontrowersyjnego automatycznego potrącania długów

Brytyjski fiskus ponownie sięga po wzbudzające skrajne emocje narzędzie. Direct Recovery of Debts, czyli automatyczne potrącanie zaległości podatkowych z kont bankowych, wraca po pandemicznej przerwie w fazie testowej.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet