Bezrobocie w UK wzrosło do najwyższego poziomu od czterech lat

Ze względu na podwyżki podatków dokonane przez kanclerz skarbu Rachel Reeves wzrost płac spowalnia bardziej niż oczekiwano. Sytuacja na rynku pracy staje się coraz trudniejsza. Ponadto bezrobocie w UK jest najwyższe od czterech lat.

Oficjalne dane wykazały, że bezrobocie w UK wzrosło w kwietniu do najwyższego poziomu od prawie czterech lat. A podwyżki podatków przyczyniły się do znacznego spowolnienia na rynku pracy.

Rośnie bezrobocie w UK

Office for National Statistics (ONS) poinformowało, że stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła do 4,6 proc. w ciągu trzech miesięcy do końca kwietnia. Z 4,5 proc. w poprzednim okresie trzech miesięcy. Osiągnęła w ten sposób najwyższy poziom od lata 2021 roku.

Spowolnił także wzrost płac do 5,2 proc. Jest to niższa wartość od prognoz ekonomistów City, którzy przewidywali wzrost do 5,3 proc.

Liz McKeown, która jest dyrektorem ds. statystyk ekonomicznych w ONS, powiedziała:

– Rynek pracy nadal słabnie, a liczba osób na liście płac wyraźnie spada. Opinie z naszego badania wakatów sugerują, że niektóre firmy mogą powstrzymywać się od rekrutacji nowych pracowników lub zastępowania odchodzących.

– Wzrost zarobków spowolnił zarówno w ujęciu gotówkowym, jak i realnym. Chociaż nadal jest silny w porównaniu ze standardami historycznymi. Płace w sektorze publicznym rosną teraz szybciej niż płace w sektorze prywatnym – dodała McKeown.

Kwietniowe zmiany osłabiły rynek pracy

Również oddzielne dane pokazały, że liczba pracowników na listach płac brytyjskich firm spadła najszybciej od szczytu pandemii. Liczba wakatów spadła o 63 000 w ciągu trzech miesięcy do końca maja.

Najnowsze dane dają pierwszy obraz kwietniowych zmian, czyli wpływu podwyżki składek na ubezpieczenie i wzrostu krajowej płacy minimalnej wprowadzonej przez kanclerz skarbu, Rachel Reeves. Wpłynęło to negatywnie na prawie 1 mln firm w Wielkiej Brytanii.

Dane pokazały także, że liczba pracowników na liście płac spadła o 276 000 od czasu budżetu ogłoszonego przez Reeves w październiku.

Suren Thiru, dyrektor ds. ekonomicznych w Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii, powiedział:

– Dane te wskazują, że rynek pracy w Wielkiej Brytanii ucierpiał z powodu „okropnego kwietnia”. A trudna rzeczywistość związana z gwałtownie rosnącymi składkami na ubezpieczenie społeczne i krajowymi kosztami utrzymania zmusza coraz więcej pracodawców do redukcji zatrudnienia. Rynek pracy w Wielkiej Brytanii przechodzi przez bolesny okres, a horrendalnie wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej prawdopodobnie oznaczają więcej strat miejsc pracy w tym roku.

Andrew Griffith, minister ds. biznesu w Gabinecie Cieni, powiedział, że wzrost bezrobocia jest „rozczarowujący, ale nie zaskakujący”.

Co również istotne, kurs funta spadł o około 0,5 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego po opublikowaniu danych dotyczących bezrobocia.