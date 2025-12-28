Miejsca pracy w Wielkiej Brytanii znikają z rynku
Miejsca pracy w Wielkiej Brytanii znikają z rynku / fot. Shutterstock
Praca i finanse
1 min.czytania

Coraz mniej wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Sytuacja dotycząca zatrudnienia na brytyjskim rynku uległa pogorszeniu. Z najnowszych danych wynika, że dostępne miejsca pracy w Wielkiej Brytanii znikają.

Mimo rosnących wynagrodzeń sytuacja na brytyjskim rynku pracy nie jest wesoła. Coraz trudniej o zatrudnienie, a liczba wakatów maleje.

Miejsca pracy w Wielkiej Brytanii – jak wygląda sytuacja?

W ubiegłym miesiącu sytuacja na brytyjskim rynku pracy znacznie się pogorszyła. Wynika to z faktu, że liczba ofert pracy spadła o 15,2 proc. rocznie. Co stanowi największy spadek od 2025 roku. Jednocześnie nadal rosły wynagrodzenia, co stanowiło także złożone wyzwanie dla decydentów Banku Anglii.

- Advertisement -

Obecnie odnotowano piąty z rzędu miesięczny spadek dostępnych miejsc pracy. Same wynagrodzenia wzrosły natomiast o 7,7 proc.

Serwis internetowy Adzuna z ofertami dotyczącymi zatrudnienia poinformował, że liczba ogłoszeń o pracę spadła o 6,4 proc. od października. Okazuje się, że brytyjskie firmy stały się bardziej ostrożne w kwestii zatrudnienia. Związane jest to z wprowadzeniem w kwietniu wyższych składek na ubezpieczenia społeczne. Stopa bezrobocia natomiast wzrosła do 5,1 proc. w ciągu trzech miesięcy do października, osiągając najwyższy poziom od 2021 roku.

Niepokojące dane z brytyjskiego rynku pracy
Niepokojące dane z brytyjskiego rynku pracy / fot. Shutterstock

AI kluczowym czynnikiem wpływającym negatywnie na zatrudnienie

Największy spadek zatrudnienia odczuli absolwenci. W tej młodej grupie zawodowej liczba wakatów spadła o prawie 45 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Za kluczowy czynnik spadku liczby stanowisk podstawowych uznaje się wdrażanie przez firmy sztucznej inteligencji. Trzy lata po uruchomieniu ChatGPT.

Przyspiesza wzrost płac

Na rynku pracy dochodzi jednak do paradoksu, gdyż – mimo spadku zatrudnienia – przyspiesza wzrost płac. Z danych Adzuna wynika, że wysokość wynagrodzeń oferowanych w ogłoszeniach o pracę wzrosła o 7,7 proc. w stosunku rok do roku. Osiągnęła w ten sposób 42 687 funtów.

Płace w sektorze publicznym rosną prawie dwa razy szybciej niż w sektorze prywatnym, a sektor IT przoduje z 12,7-procentowym rocznym wzrostem, co czyni go najlepiej opłacanym sektorem. Tylko dwa sektory odnotowały spadek płac.

Nikt nie ma wątpliwości, że rok 2025 był najgorszym dla osób szukających pracy. A szczególnie dla osób wchodzących na rynek po raz pierwszy.

