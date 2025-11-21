ubezpieczenie dla kierowców
Około 16 tys. kontraktów straci ważność / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.Read

Uwaga! Część kierowców w UK za niecałe 2 tygodnie straci ważną polisę

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Kierowcy w Wielkiej Brytanii stanęli w obliczu nagłego problemu – 16 tys. polis przestanie obowiązywać już 1 grudnia 2025 roku, ostrzega The Sun. Upadek firmy ubezpieczeniowej Premier Insurance Company Ltd. oznacza, że tysiące kierowców mają mniej niż dwa tygodnie na znalezienie alternatywnej ochrony.

Według The Sun Financial Services Compensation Scheme (FSCS) zapewni, że osoby objęte polisą już upadłej firmy otrzymają wsparcie, jednak nie powinni bagatelizować sytuacji. Kierowcy powinni natychmiast skontaktować się z brokerami lub British Insurance Brokers Association (BIBA), aby ustalić dostępne alternatywy.

Upadłość Premier Insurance i konsekwencje dla klientów

Premier Insurance, ubezpieczyciel z Gibraltaru specjalizujący się w polisach samochodowych i motocyklowych dla klientów w Wielkiej Brytanii, został postawiony w stan upadłości 14 października 2025 roku. Wniosek złożono do Sądu Najwyższego w Gibraltarze.

- Advertisement -

Według komunikatu Financial Conduct Authority wszystkie dziś obowiązujące polisy (około 16 tys. kontraktów) stracą ważność od 1 grudnia. Trzeba więc natychmiast znaleźć nowe ubezpieczenie dla kierowców, aby uniknąć przerwy w ochronie.

Brokerzy będą kontaktować się z klientami, ale odpowiedzialność za szybkie działanie spoczywa ostatecznie na właścicielach polis.

Mam ubezpieczenie dla kierowców od Premier Insurance. Co zrobić?

Kierowcy powinni jak najszybciej porównać dostępne oferty nowych polis i zawrzeć umowę z innym ubezpieczycielem, zanim ich ochrona wygaśnie. FSCS zapewnia, że wszystkie roszczenia zgłoszone do Premier Insurance zostaną rozpatrzone zgodnie z warunkami polis. Mechanizm ochronny obejmuje także firmy o rocznym obrocie poniżej 1 mln funtów.

ubezpieczenie dla kierowców
Osoby objęte polisą teraz już upadłej firmy otrzymają wsparcie / fot. Shutterstock.com

Warto zachować wszystkie dokumenty związane z polisą oraz skontaktować się ze swoim brokerem w celu potwierdzenia statusu ubezpieczenia. FSCS umożliwia również śledzenie poprzez swoją stronę internetową aktualizacji dotyczących procedury upadłości i zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

FSCS ratuje klientów po upadku ubezpieczyciela

Gdy ubezpieczyciel upada, jego klientów chroni przez FSCS. Mechanizm przewiduje m.in. zwrot niewykorzystanej części składki, jeśli inny ubezpieczyciel jej nie przejmie. Oznacza to, że kierowcy mogą odzyskać pieniądze za okres, w którym polisa powinna obowiązywać.

Osoby niepewne, czy ich polisa była podpisana przez Premier Insurance, powinny niezwłocznie skontaktować się z brokerem.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Crime

Alarm w UK! Podróbki leków odchudzających zalewają rynek

W UK pojawiły się fałszywe leki na odchudzanie tak dobrze podrobione, że wyglądają jak oryginały. Gangi produkują je w „fabrykach” i sprzedają przez social media. Są bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
UK

Kolejki do lekarzy wreszcie się skróciły!

Po miesiącach stopniowego wzrostu lista oczekujących w NHS w końcu zaczęła się kurczyć, choć tempo zmian wciąż dalekie jest od ambitnych planów rządowych.
Crime

Sprawcy przemocy mogą zostać błyskawicznie zwolnieni z więzienia

Projekt ustawy mający na celu odciążenie przepełnionych więzień w Anglii i Walii wywołał kontrowersje. Pomoc w uporaniu się z kryzysem miejsc w więzieniach niesie za sobą ogromne ryzyko dla osób, które doświadczyły przemocy.
UK

Podziały w UK rosną. Społeczeństwo jest już zmęczone zmianami i wojną kulturową

Według najnowszego badania Policy Institute w King’s College London oraz Ipsos UK społeczne napięcia w Wielkiej Brytanii osiągnęły najwyższy poziom od początku badań w 2020 roku. Aż 84 proc. Brytyjczyków uważa dziś swój kraj za głęboko podzielony.
Polska

Ryanair rusza w Polsce z wielką rekrutacją. Aż 300 wolnych miejsc pracy

Irlandzki przewoźnik Ryanair zapowiedział jedną z najbardziej rozbudowanych kampanii rekrutacyjnych ostatnich lat. Bezpośrednio będzie w nią zaangażowana Polska.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Royal news

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet