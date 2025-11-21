Uwaga! Część kierowców w UK za niecałe 2 tygodnie straci ważną polisę

Kierowcy w Wielkiej Brytanii stanęli w obliczu nagłego problemu – 16 tys. polis przestanie obowiązywać już 1 grudnia 2025 roku, ostrzega The Sun. Upadek firmy ubezpieczeniowej Premier Insurance Company Ltd. oznacza, że tysiące kierowców mają mniej niż dwa tygodnie na znalezienie alternatywnej ochrony.

Według The Sun Financial Services Compensation Scheme (FSCS) zapewni, że osoby objęte polisą już upadłej firmy otrzymają wsparcie, jednak nie powinni bagatelizować sytuacji. Kierowcy powinni natychmiast skontaktować się z brokerami lub British Insurance Brokers Association (BIBA), aby ustalić dostępne alternatywy.

Upadłość Premier Insurance i konsekwencje dla klientów

Premier Insurance, ubezpieczyciel z Gibraltaru specjalizujący się w polisach samochodowych i motocyklowych dla klientów w Wielkiej Brytanii, został postawiony w stan upadłości 14 października 2025 roku. Wniosek złożono do Sądu Najwyższego w Gibraltarze.

Według komunikatu Financial Conduct Authority wszystkie dziś obowiązujące polisy (około 16 tys. kontraktów) stracą ważność od 1 grudnia. Trzeba więc natychmiast znaleźć nowe ubezpieczenie dla kierowców, aby uniknąć przerwy w ochronie.

Brokerzy będą kontaktować się z klientami, ale odpowiedzialność za szybkie działanie spoczywa ostatecznie na właścicielach polis.

Mam ubezpieczenie dla kierowców od Premier Insurance. Co zrobić?

Kierowcy powinni jak najszybciej porównać dostępne oferty nowych polis i zawrzeć umowę z innym ubezpieczycielem, zanim ich ochrona wygaśnie. FSCS zapewnia, że wszystkie roszczenia zgłoszone do Premier Insurance zostaną rozpatrzone zgodnie z warunkami polis. Mechanizm ochronny obejmuje także firmy o rocznym obrocie poniżej 1 mln funtów.

Warto zachować wszystkie dokumenty związane z polisą oraz skontaktować się ze swoim brokerem w celu potwierdzenia statusu ubezpieczenia. FSCS umożliwia również śledzenie poprzez swoją stronę internetową aktualizacji dotyczących procedury upadłości i zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

FSCS ratuje klientów po upadku ubezpieczyciela

Gdy ubezpieczyciel upada, jego klientów chroni przez FSCS. Mechanizm przewiduje m.in. zwrot niewykorzystanej części składki, jeśli inny ubezpieczyciel jej nie przejmie. Oznacza to, że kierowcy mogą odzyskać pieniądze za okres, w którym polisa powinna obowiązywać.

Osoby niepewne, czy ich polisa była podpisana przez Premier Insurance, powinny niezwłocznie skontaktować się z brokerem.