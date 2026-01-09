ubóstwo higieniczne
Prawie jedna trzecia kobiet musi zrezygnować z zakupu produktów higienicznych, by zapewnić rodzinie jedzenie / fot. Shutterstock.com
UKLondyn
1 min.czytania

Część mieszkańców Londynu nie ma dostępu do podstawowych produktów higienicznych

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

W cieniu wielkomiejskiego Londynu narasta problem, który wydaje się nie do pomyślenia w jednym z najpopularniejszych miast Europy. Niemal jednej trzeciej mieszkańców stolicy Wielkiej Brytanii doskwiera ubóstwo higieniczne.

Według portalu The Standard wiele osób w Wielkiej Brytanii żyje na granicy stabilności finansowej. Przez to nawet podstawowe potrzeby przestają być oczywiste. Historie matek zużywających ostatnią kostkę mydła na dzieci pokazują skalę dramatu.

- Advertisement -

Brak mydła i pasty do zębów

Ubóstwo higieniczne nie jest odległym, abstrakcyjnym zjawiskiem, lecz realnym problemem, który może dotknąć każdego w czasach kryzysu.

Niemal jedna trzecia mieszkańców w wieku 16–55 lat boryka się z problemami w życiu, bo nie stać ich na podstawowe produkty higieniczne, jak mydło, pasta do zębów czy dezodorant. Blisko 30 proc. kobiet w Wielkim Londynie musiało w ostatnim czasie rezygnować z zakupu produktów higienicznych, by zapewnić rodzinie jedzenie. Skutki ubóstwa higienicznego odbijają się m.in. na pracy i edukacji. Aż 29 proc. respondentek przyznało, że brak podstawowych artykułów zmusił je do opuszczenia rozmowy kwalifikacyjnej lub wzięcia dnia wolnego.

Jeszcze bardziej poruszające są dane dotyczące dzieci: niemal co piąte dziecko w wieku od 6 do 15 lat nie ma regularnego dostępu do podstawowych artykułów higienicznych.

ubóstwo higieniczne
Ubóstwo higieniczne powinna pomóc zwalczyć rozwijana w Londynie sieć tzw. Baby Banks / fot. Shutterstock.com

Problem rzadko wychodzi na światło dzienne, bo wiąże się z ogromnym wstydem. Dotyka on również mężczyzn, ale ci często próbują maskować trudności, bojąc się stygmatyzacji.

Wspólna walka z ubóstwem higienicznym

W odpowiedzi na potrzeby w Londynie rozwijana jest sieć tzw. Baby Banks, które pełnią również funkcję lokalnych centrów higieny. Można w nich otrzymać szampon, żel do mycia, proszek do prania czy pastę do zębów.

Jednocześnie organizacje charytatywne, w tym The Hygiene Bank oraz In Kind Direct, zawiązały koalicję, której celem jest wyeliminowanie ubóstwa higienicznego do 2030 roku. Ich wspólne działania zwiększają presję na ratusz, aby pomoc nie była jedynie doraźna, lecz systemowa.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Council tax znowu rośnie, ale nie każdy musi płacić więcej. Sprawdź, jak obniżyć rachunek w 2026 roku

Council tax pozostaje jednym z najbardziej krytykowanych podatków w Wielkiej Brytanii. Opiera się na danych sprzed trzech dekad. I nie nadąża za zmianami na rynku nieruchomości ani w sytuacji finansowej mieszkańców. Są jednak sposoby by go obniżyć.
UK

Kierowcy są wściekli. Dziury w drogach ciągle kosztują ich majątek!

Liczba roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych do lokalnych władz wzrosła w latach 2021–2024 aż o 90 proc.
Praca i finanse

Dodatkowe 4000 funtów dla pobierających Universal Credit. Kto się kwalifikuje?

Dodatkowa pomoc dla pobierających Universal Credit może wynieść ponad 4000 funtów. Kto kwalifikuje się do wsparcia?
Londyn

Liczba zabójstw w Londynie spada, ale strach przed napaścią nadal paraliżuje

Dane pokazują, że w skali dwunastu miesięcy miasto notuje mniej ofiar śmiertelnych przemocy niż jeszcze kilka lat temu.
UK

60 tysięcy domów bez prądu, zamknięte lotniska, drogi i szkoły. Najtrudniejsza zima od 10 lat w UK

ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO
Huragan Goretti przyniósł Wielkiej Brytanii jedne z najpoważniejszych zimowych...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet