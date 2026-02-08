Czy państwo zmusi do instalacji pompy ciepła? Nowe prawo budzi obawy!

Właściciele wynajmowanych nieruchomości w Anglii mają czas do 2030 roku, aby ich domy osiągnęły ocenę efektywności energetycznej EPC „C” w ramach reform systemu minimalnych standardów energetycznych (MEES). Choć media informują o możliwym „przymusie” instalacji pompy ciepła czy paneli słonecznych, przepisy formalnie nie nakładają obowiązku montażu konkretnych technologii.

Presja na odnawialne źródła energii zmusi do instalacji pomp ciepła w lokalach na wynajem?

Eksperci zwracają uwagę, że w praktyce dla wielu właścicieli – zwłaszcza w starszych, trudnych do modernizacji budynkach – osiągnięcie wymaganej efektywności może być możliwe tylko dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Instalacja pompy ciepła lub paneli PV może więc stać się „de facto” nieunikniona. Ich montaż będzie konieczny by uzyskać odpowiednie normy.

- Advertisement -

Budżet modernizacji i ryzyko wzrostu kosztów

Budżet modernizacji wynosi 10 000 funtów na nieruchomość. Jeśli właściciel wyda te pieniądze, a nadal nie osiągnie EPC „C”, może uzyskać dziesięcioletnie zwolnienie. Krytycy ostrzegają, że presja finansowa może przerzucić się na najemców. Dlatego najemców czekają wyższe opłaty czynszowe i rosnące rachunki za energię. To realne ryzyka, nie fikcja.

Rząd: nie ma przymusu instalacji pomp ciepła

Rząd zapewnia, że celem jest poprawa jakości mieszkań i ograniczenie emisji CO₂, a nie nakładanie nieosiągalnych obowiązków. Rzecznik DESNZ stwierdził:

„Właściciele nie będą zmuszeni do instalacji pomp ciepła. Prawie połowa prywatnie wynajmowanych domów już spełnia nowe standardy. To krok naprzód zarówno dla najemców, jak i właścicieli.”

Nowe wskaźniki EPC – więcej niż jedna ocena

Eksperci energetyczni zwracają uwagę, że reforma EPC wprowadza nowe wskaźniki. Zamiast jednej oceny A–G będą trzy różne metryki efektywności. Z nich nieruchomość musi osiągnąć odpowiednik „C” w przynajmniej dwóch kategoriach. W praktyce może to wymagać modernizacji kotłów, ocieplenia, wymiany okien, inteligentnych systemów sterowania ogrzewaniem. Natomiast w trudnych przypadkach również instalacji pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych.

Wieloaspektowy problem – koszty, technologia, rynek wynajmu

Właściciele i organizacje branżowe podkreślają, że przy ograniczonej dostępności wykwalifikowanych ekip, skomplikowanych procedurach dotacyjnych i ograniczonym wsparciu finansowym, terminy mogą być trudne do dotrzymania. Dla najemców oznacza to nie tylko potencjalnie droższy wynajem. Bowiem z drugiej strony daje szansę na lepszą izolację i niższe rachunki w przyszłości.

Reforma EPC to temat wieloaspektowy. Z jednej strony zielona transformacja i poprawa standardów mieszkaniowych. Z drugiej – ryzyko wzrostu kosztów dla właścicieli i najemców. Debata o tym, jak pogodzić ambitne cele klimatyczne z realiami rynku nieruchomości, dopiero się rozpoczyna.