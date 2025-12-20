rynek mieszkaniowy w UK
Średni wiek osoby wchodzącej na rynek nieruchomości wynosi 34 lata / fot. Shutterstock.com
Debiutanci na rynku nieruchomości kupują najwięcej od blisko 20 lat

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rynek mieszkaniowy w UK przechodzi zmianę, której głównymi bohaterami stały się osoby kupujące nieruchomość pierwszy raz. Przez lata byli oni postrzegani jako najsłabsze ogniwo rynku. Dzisiaj coraz częściej napędzają sprzedaż i decydują się na zobowiązania, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne.

Jak wynika z danych przytaczanych przez portal The Guardian, skala tego zjawiska osiągnęła historyczne maksimum.

390 tys. kredytów o łącznej wartości 82,8 mld funtów – nowi nabywcy dominują

Osoby kupujące pierwszą nieruchomość zaciągają dziś najwyższe w historii kredyty hipoteczne. Średnia wartość takiego zobowiązania w ciągu roku liczonego do września wyniosła rekordowe 210 800 funtów.

Co istotne, nie jest to zjawisko marginalne. W ostatnich 12 miesiącach nabywcy kupujący po raz pierwszy odpowiadali za jedną piątą wszystkich wydatków na brytyjskim rynku mieszkaniowym. To najwyższy udział tej grupy przynajmniej od 2007 roku. Banki udzieliły nowym kupującym 390 tys. kredytów o łącznej wartości 82,8 mld funtów, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

34 lata i własny dom: tak wygląda nowa generacja kupujących

Najbardziej spektakularne zmiany widoczne są w Londynie. W stolicy osoby kupujące pierwszą nieruchomość odpowiadały w tym roku za ponad połowę wszystkich transakcji. To sygnał głębokiej zmiany strukturalnej.

Wielu nabywców pomija klasyczny „pierwszy szczebel” drabiny mieszkaniowej i od razu kupuje dom jednorodzinny, co automatycznie winduje wartość zaciąganych kredytów. Średni wiek osoby wchodzącej na rynek to dziś 34 lata. Co więcej, aż 31 proc. kupujących ma dzieci w momencie zakupu pierwszej nieruchomości.

Zdolność kredytowa w górę nawet o 40 tys. funtów

Głównym czynnikiem umożliwiającym tak duże zakupy jest zmiana podejścia instytucji finansowych. Standardowo banki nie pożyczają więcej niż 4,5-krotność rocznych dochodów i sprawdzają zdolność do spłaty rat przy znacznym wzroście stóp procentowych.

rynek mieszkaniowy w UK
Średnia stawka oprocentowania dla dwuletnich kredytów o stałej stopie wynosi 4,91 proc. / fot. Shutterstock.com

Po interwencji nadzoru finansowego wiele instytucji złagodziło testy warunków skrajnych, co zwiększyło zdolność kredytową kupujących nawet o 20–40 tys. funtów. Równocześnie spada oprocentowanie kredytów średnia stawka dla dwuletnich kredytów o stałej stopie wynosi 4,91 proc., a dla pięcioletnich – 4,86 proc.

Średnia cena spada o ponad 6 tys. funtów w grudniu

Co dodatkowo jest wsparciem dla kupujących? Sytuacja cenowa. W skali całego kraju rok 2025 kończy się średnimi cenami ofertowymi niższymi o 0,6 proc. w porównaniu z końcówką 2024 roku. Średnia cena nieruchomości w grudniu wynosi 358 138 funtów, co oznacza spadek o 6 695 funtów w ujęciu miesięcznym.

Największe roczne wzrosty cen odnotowano w północno-zachodniej Anglii, podczas gdy Londyn pozostaje na poziomie zerowym, a południowy wschód i południowy zachód notują spadki sięgające 2,7 proc.

