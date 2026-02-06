Czy rozwód w Wielkiej Brytanii musi być skomplikowany? Poznaj rady prawników

Rozwód jest wymagającym procesem pod względem emocjonalnym. Jednak, aby zaoszczędzić sobie dodatkowych trudności, w kontekście prawnym możemy zdać się na pomoc specjalistów. Postanowiliśmy zasięgnąć ich opinii dotyczących istotnych formalności.

Decydując się na zakończenie związku małżeńskiego większość osób obawia się skomplikowanych formalności, które będą musieli dopełnić składając pozew o rozwód. Zanim nawet zdamy się na pomoc prawników, warto przyswoić parę istotnych informacji, dzięki którym lepiej przygotujemy się do procesu rozwodowego.

Rozwód w Wielkiej Brytanii – o co warto zadbać i o czym pamiętać?

O opinie dotyczące rozwodu w Wielkiej Brytanii postanowiliśmy zapytać polskojęzycznych radców prawnych z Kancelarii IMD Solicitors, którzy specjalizują się w prawie rodzinnym. Ich cenne doświadczenie w temacie może ułatwić zarówno podjęcie decyzji w ważnych sprawach jak i właściwie się przygotować do samego procesu rozwodowego. Na nasze pytania rzeczowo odpowiedziała Iwona Durlak z IMD Solicitors.

- Advertisement -

Polish Express: Jaki jest koszt rozwodu w Wielkiej Brytanii? I od czego zależą wyższe wydatki z nim związane?

IMD Solicitors: Koszt rozwodu w Wielkiej Brytanii zależy od okoliczności konkretnej sprawy, jednak w typowych przypadkach jest on stosunkowo przewidywalny i możliwy do utrzymania pod kontrolą. Sam rozwód, rozumiany jako formalne zakończenie małżeństwa, nie jest obecnie postępowaniem spornym.

Od wprowadzenia tzw. rozwodu bez orzekania o winie nie ma możliwości sprzeciwienia się rozwodowi jako takiemu. Sąd nie bada przyczyn rozpadu małżeństwa, co znacząco ogranicza zarówno koszty, jak i emocjonalne obciążenie stron.

Aktualna opłata sądowa za złożenie wniosku o rozwód wynosi 612 funtów. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat sądowych.

Koszty obsługi prawnej różnią się w zależności od kancelarii oraz okoliczności. Na przykład jeśli jedna ze stron kwestionuje właściwość sądu do zajęcia się postępowaniem, twierdząc ze postępowanie powinno odbyć się w innym kraju, koszta mogą sięgać kilku tysięcy funtów. Może to być jednak spór warty inwestycji w zależności od powodu kwestionowania jurysdykcji.

Czy ze względu na fakt, że Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, pojawiają się problemy w uznaniu brytyjskiego wyroku rozwodowego w Polsce? Istnieją dodatkowe formalności, które trzeba w tej sprawie załatwić?

Nie. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie spowodowało problemów z uznawalnością angielskich wyroków rozwodowych w Polsce. Sam fakt Brexitu nie stanowi przeszkody w rejestracji rozwodu w polskim urzędzie stanu cywilnego.

W praktyce jednak, zarówno przed, jak i po Brexicie poszczególne urzędy stanu cywilnego mogą mieć różne wymagania formalne. Często wymagane są:

ostateczne orzeczenie rozwodowe,

czasami także wcześniejsze, wstępne orzeczenie sądu,

tłumaczenia przysięgłe dokumentów,

czasem również klauzula Apostille.

Wydaje się, że nie istnieje jednolita praktyka obowiązująca wszystkie urzędy. Dlatego zawsze warto wcześniej skontaktować się z konkretnym urzędem stanu cywilnego, w którym rozwód ma być zarejestrowany. Na przykład w celu zmiany nazwiska lub zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Czy są większe problemy z podziałem majątku, jeśli jego część jest w Wielkiej Brytanii, a część w Polsce?

Co do zasady nie. Osobiście często zajmuję się sprawami, w których majątek znajduje się w kilku krajach, nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z aspektem międzynarodowym. Często nie ograniczają się one jedynie do Wielkiej Brytanii i Polski, ale obejmują także inne jurysdykcje.

Jedną z największych zalet systemu angielskiego jest to, że sąd rozpatruje sytuację finansową małżonków całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie aktywa, niezależnie od tego, w jakim kraju się znajdują. Dzięki temu możliwe jest jedno kompleksowe postępowanie zamiast prowadzenia kilku spraw w różnych państwach.

Teoretycznie istnieje ryzyko, że sąd w Polsce mógłby odmówić uznania orzeczenia dotyczącego np. nieruchomości położonej w Polsce. W praktyce jednak bardzo rzadko zdarza się, aby po zakończeniu kosztownego postępowania w Anglii strony decydowały się na rozpoczynanie kolejnych spraw w innych jurysdykcjach.

Kluczowym jest, aby zasięgnąć kompleksowej porady, gdzie rozważone zostaną wszystkie czynniki, które pomogą zadecydować czy Wielka Brytania, czy inny kraj, będzie właściwym miejscem na rozpoczęcie postępowania. Wielkość majątku w państwach, w których są aktywa, egzekwowalność intercyz czy też traktowanie majątku indywidualnego albo spadków, powinny zostać rozważone przed podjęciem decyzji. Należy tez pamiętać, oczywiście jeśli spełniamy przesłanki, że postępowanie o podział majątku w Anglii może zostać przeprowadzone nawet po podziale majątku w innej jurysdykcji.

Co zapewnia małżonkom ochrona separacyjna? Jakie są jej korzyści?

W Wielkiej Brytanii możliwe jest zawieranie umów przedmałżeńskich, umów po zawarciu małżeństwa oraz umów regulujących warunki separacji. Choć nie są one formalnie wiążące dla sądu, w praktyce odgrywają bardzo istotną rolę.

Sąd zawsze w pierwszej kolejności sprawdza, czy po rozstaniu podstawowe potrzeby obu stron są zabezpieczone. Jeżeli tak jest, sąd zazwyczaj bierze pod uwagę ustalenia zawarte w takich umowach i często je respektuje.

Dobrze przygotowana umowa, zawarta dobrowolnie, po pełnym ujawnieniu sytuacji finansowej i bez presji czasowej, może skutecznie ograniczyć przyszłe spory i zapewnić większą przewidywalność rozstrzygnięć.

Kiedy jeden z małżonków odpowiada za długi współmałżonka? Czy odpowiedzialność jest automatyczna, czy zależy od sytuacji?

Odpowiedzialność za długi współmałżonka nie jest automatyczna. Sąd nie ma mocy do formalnego „przepisania” zobowiązań, takich jak kredyty hipoteczne czy pożyczki bankowe, na drugą osobę.

Jednocześnie zadłużenie jednego z małżonków będzie uwzględniane przy podziale majątku. Sąd analizuje m.in. sposób powstania długu, jego wysokość oraz wpływ na sytuację finansową rodziny, aby osiągnąć sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Rozwód można otrzymać nawet wtedy, gdy nie ma na to zgody jednego z małżonków? Jakie są w tym wypadku utrudnienia?

Tak. W Wielkiej Brytanii rozwód może zostać orzeczony nawet bez zgody drugiej strony i nie wiąże się to z dodatkowymi utrudnieniami proceduralnymi.

To jedna z najważniejszych zmian w prawie rodzinnym ostatnich lat. Postępowanie rozwodowe nie koncentruje się na winie, lecz na uporządkowaniu sytuacji prawnej rodziny tak, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie, zwłaszcza tam, gdzie są dzieci.

O czym najlepiej pomyśleć biorąc ślub, aby w przyszłości mieć najmniej kłopotów przy ewentualnym rozwodzie?

Najlepszym zabezpieczeniem na przyszłość są umowy małżeńskie. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy strony posiadają znaczący majątek, nieruchomości nabyte przed ślubem lub spodziewają się znaczących spadków.

W systemie angielskim są to dokumenty rozbudowane, oparte na pełnym ujawnieniu informacji finansowych i analizujące różne scenariusze na wypadek rozstania. Sporządzone przed ślubem, czy w trakcie trwania małżeństwa dają komfort podejmowania decyzji bez presji emocjonalnej i konfliktu.

Dane kontaktowe Kancelarii IMD Solicitors:

M: +44 7738 277 126

T: +44 330 107 0107

E: [email protected]

W: www.imd.co.uk