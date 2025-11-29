Czy w Mikołajki posypie śnieg? Prognozy wskazują 18 cm śniegu
Czy w Mikołajki posypie śnieg? Prognozy wskazują 18 cm śniegu fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Czy w Mikołajki posypie śnieg? Prognozy wskazują 18 cm śniegu

Joanna Baran
Joanna Baran

Mikołajki już za pasem, a w tym roku zamiast jesiennej mżawki możemy dostać… prawdziwie zimowy prezent. Najnowsze prognozy synoptyków wyglądają jak żywcem wyjęte z kart świątecznych opowieści. Dokładnie 6 grudnia do części Wielkiej Brytanii ma dotrzeć arktyczne powietrze. Front przyniesie intensywne opady śniegu. Mowa nawet o 18 centymetrach białego puchu! Zatem czy w Mikołajki posypie śnieg?

Brzmi jak zapowiedź pierwszej prawdziwej zimy, która wreszcie rozgości się na dobre. Jeśli więc ktoś planował Mikołajki w grubych skarpetach i z kubkiem gorącej czekolady, trafił w dziesiątkę.

Czy w Mikołajki posypie śnieg? Gdzie sypnie najmocniej?

Synoptycy wskazują, że największe szanse na śnieżny spektakl mają hrabstwa na północy Anglii: Kumbria, Northumberland, Durham oraz Staffordshire. To tam temperatura spadnie wystarczająco nisko, by deszcz zamienił się w śnieg. Ten natomiast później utrzymał się nawet przez kilka dni. Na wyżej położonych terenach możliwe są zaspy. Natomiast stoki mogą wyglądać jak gotowe do otwarcia zimowego sezonu sportowego.

- Advertisement -
Czy w Mikołajki posypie śnieg? Prognozy wskazują 18 cm śniegu
Czy w Mikołajki posypie śnieg? Prognozy wskazują 18 cm śniegu
fot. shutterstock.com

W pozostałych regionach śnieg także może się pojawić, choć w nieco mniej spektakularnych ilościach. Bardziej jako symboliczny akcent niż śnieżna rewolucja. Ale kto wie, być może Mikołaj w tym roku naprawdę będzie mógł zajechać saniami?

Zimowy rollercoaster pogody

Meteorolodzy ostrzegają jednak: ta zima lubi płatać figle. Choć śnieg wydaje się niemal pewny na północnych terenach, reszta kraju może doświadczyć mieszanki — od śniegu po deszcz i silny wiatr. Jedno jest pewne: nudno nie będzie.

Co ciekawe, mimo zapowiadanych opadów śniegu, długoterminowe prognozy mówią o temperaturach bliższych normie lub nawet nieco powyżej średniej. To oznacza, że śnieg może być efemeryczny jak zimowa tęcza. Pojawi się, zachwyci i równie szybko zniknie.

Czy w Mikołajki posypie śnieg? Sobota w białej odsłonie?

Jeśli prognozy się sprawdzą, tegoroczne Mikołajki mogą być wyjątkowe. Zamiast klasycznej „mokrej soboty” dostaniemy śnieżny, bajkowy klimat. Wielu z nas pamięta zimowe krajobrazy z dzieciństwa. A że świąteczne ozdoby już dawno podbiły sklepy i ulice — biały puch mógłby być brakującą wisienką na zimowym torcie.

Czy więc 6 grudnia będzie tym dniem, kiedy z nieba posypie się coś więcej niż prezenty? Wszystko na to wskazuje. Lepiej przygotować ciepłe rękawiczki, termos z czymś rozgrzewającym i… aparat. Bo jeśli spadnie te 18 centymetrów śniegu, Internet znów zaleją zdjęcia pierwszych bałwanów sezonu.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

DWP z nową bronią przeciw wyłudzaczom zasiłków

Departament Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza jedne z najbardziej zdecydowanych działań w historii, by zwalczać nadużycia związane z systemem świadczeń.
UK

Dojazd na lotnisko Stansted będzie możliwy poprzez płatności zbliżeniowe

W południowo-wschodniej Anglii nadchodzi ważna zmiana, która definitywnie kończy jeden z najbardziej krytykowanych elementów systemu biletowego. Jak podaje The Standard, od 14 grudnia lotnisko Stansted dołączy do 50 stacji, na których będzie można korzystać z płatności zbliżeniowych kartą bankową.
Londyn

RANKING: TOP 5 – Najlepsze Jarmarki Świąteczne w UK 2025

Święta w Wielkiej Brytanii to nie tylko prezenty i choinki. To przede wszystkim Jarmarki Świąteczne w UK, które wprowadzają w magiczny, świąteczny nastrój. W tym roku warto odwiedzić kilka z nich, by poczuć klimat świąt, spróbować lokalnych przysmaków i zobaczyć wyjątkowe iluminacje.
UK

Po raz pierwszy podatek cukrowy obejmie milkshake’i i latte w UK

Brytyjski rząd zadecydował, aby podatek cukrowy rozszerzyć na koktajle mleczne, czyli milkshake’i i latte. Kiedy zmiany wchodzą w życie?
UK

Zostawianie dziecka samego w domu. Jakie są przepisy prawne?

Zostawianie dziecka samego w domu jest kością niezgody dla rodziców i rodzin w całym kraju. Co mówią o tym przepisy w Wielkiej Brytanii?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet