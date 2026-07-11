Dlaczego mycie samochodu w czasie upałów jest niebezpieczne?

Mycie samochodu w czasie upału wcale nie jest bezpieczne. Eksperci ostrzegają kierowców, aby powstrzymali się przed myciem swoich pojazdów podczas wysokich temperatur. Dlaczego?

Z roku na rok upały stają się coraz intensywniejsze i trwają coraz dłużej. W związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, pojawia się wiele porad dotyczących zmian w najprostszych czynnościach. Okazuje się, że dostosowanie się do zmian wymaga przyswojenia pewnej wiedzy praktycznej, nawet w tak trywialnej kwestii, jak mycie auta.

Mycie samochodu w czasie upałów nie jest zalecane

Wielu kierowców sądzi, że umycie auta w czasie upału pozwoli je schłodzić. Niestety okazuje się, że w ten sposób możemy tylko zaszkodzić karoserii. Eksperci twierdzą, że mycie samochodu w pełnym słońcu, w dodatku przy wysokiej temperaturze, to poważny błąd. Może uszkodzić lakier i zmniejszyć skuteczność czyszczenia.

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Rozgrzany lakier powoduje bowiem szybkie odparowywanie wody, przez co powstają trudne do usunięcia zacieki i smugi. W najgorętszej porze dnia promienie UV są najsilniejsze, a temperatura powierzchni rośnie, co powoduje odparowanie wody, zanim zdąży ona unieść i usunąć brud. Może to spowodować, że mydło i brud pozostaną na powierzchni samochodu, a w niektórych przypadkach przypalą się na lakierze.

Eksperci ostrzegają także przed unikaniem mycia auta w lecie zimną wodą. Według nich duża różnica temperatur zwiększa ryzyko pęknięcia szyby, zwłaszcza jeśli ma ona wady fabryczne, czy mikrouszkodzenia. Zlanie rozgrzanej szyby zimną wodą prowadzi do naprężeń i pęknięć, które mogą okazać się fatalne w skutkach.

O jakiej porze dnia najlepiej umyć samochód?

Warto zatem powstrzymać się od mycia auta w południe i poczekać z tym do wieczora lub wczesnego poranka. Ponadto wybrane do tego miejsce powinno być zlokalizowane w cieniu. Zacieniony podjazd lub miejsce pod drzewem lub okapem może pomóc zapobiec przedwczesnemu wysychaniu środków czyszczących. Jak już wspomnieliśmy – promieniowanie słoneczne przyspiesza schnięcie, co niweczy proces mycia.

Niezależnie od tego, czy używamy szamponu, pasty czy wosku, potrzebujemy wystarczająco dużo czasu, aby produkt zadziałał, zanim wyschnie. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy powierzchnia pozostaje chłodna.