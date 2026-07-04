Jak poradzić sobie z upałem?
Jak poradzić sobie z upałem? / fot. Shutterstock
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Jak poradzić sobie z upałem? Zobacz kilka cennych wskazówek, jak zachować wówczas dobrą kondycję fizyczną

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

Nasze lata są coraz gorętsze, a dni, w których temperatura powietrza znacznie przekracza 30 st. C, przybywa z roku na rok. Jak jednak nie dać się wysokim temperaturom i zachować w tym czasie dobrą kondycję fizyczną? Podpowiadamy poniżej!

Oto sześć cennych wskazówek, które pozwolą Ci łatwiej znieść nadchodzące upały:

Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest w trakcie upałów nadzwyczaj istotne. Wysokie temperatury są czasem śmiertelnie niebezpieczne właśnie z uwagi na odwodnienie. Gdy tracimy zbyt dużo płynów, pocąc się, nasza krew gęstnieje, a to zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów i zmusza serce do cięższej pracy. Silne pocenie się zmienia też równowagę wodno–elektrolitową w organizmie, co może negatywnie wpływać na komórki nerwowe i mięśniowe, a także dodatkowo obciążać serce. W trakcie upałów należy regularnie pić wodę w ciągu dnia, a do tego unikać kofeiny i alkoholu. 

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Unikaj szybkich, zimnych pryszniców

Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, to krótkie zimne prysznice, są dla nas w trakcie upałów  bardziej szkodliwe, niż pożyteczne. Dlaczego? Dlatego, że zimna woda powoduje zwężenie naszych naczyń krwionośnych, a najlepszą strategią organizmu na utratę ciepła jest zbliżanie krwi do powierzchni skóry, aby ciepło mogło się z organizmu wydostawać, promieniować. Na znaczące schłodzenie organizmu pomaga dłuższe zanurzenie się w zimnej wodzie, na przykład pływanie w morzu, ale zimne prysznice nie są specjalnie skuteczne. 

Noś luźną odzież z długimi rękawami 

Światło słoneczne w sposób bezpośredni ogrzewa nasze naczynia krwionośne w skórze, wysyłając ciepło do wnętrza ciała i podnosząc jego temperaturę. Szczególnie narażone są w tym wypadku niemowlęta, ponieważ mają one stosunkowo dużą powierzchnię skóry do całego ciała. Noszenie luźnych ubrań z długimi rękawami może pomóc uniknąć nagrzewania naczyń krwionośnych, a dodatkowo chroni to też przed oparzeniami słonecznymi. 

Schładzaj dłonie, twarz i stopy 

Jeśli już chcesz się szybko schłodzić, to nie zanurzaj całego ciała, tylko pewne jego partie: dłonie, twarz i stopy. To właśnie tam znajduje się tzw. naga skóra, pozbawiona włosów. I tam też umieszczona jest sieć naczyń krwionośnych, których zadaniem jest szybka regulacja temperatury ciała. 

W trakcie upału szczelnie zasłaniaj okna

Wiele osób o tym nie pamięta, chcąc wpuścić do domu jak najwięcej promieni słonecznych. Ale to właśnie szczelne zasłanianie okien pomaga utrzymać w pomieszczeniach mieszkalnych znacznie niższą temperaturę, niż na zewnątrz. Ogólna zasad mówi, by trzymać okna zamknięte, gdy w pomieszczeniu jest chłodniej niż na zewnątrz. Natomiast otwierać je, gdy temperatura spada – wieczorem i w nocy. 

Odpoczywaj w zielonej przestrzeni

Nie od dziś wiadomo, że drzewa i zieleń skutecznie schładzają temperaturę dookoła nas. Warto zatem w gorące dni pomyśleć o wypoczynku w jakimś parku. Badania pokazują, że obszary podmiejskie z dojrzałymi drzewami są o 2-3 st. C chłodniejsze niż przedmieścia bez drzew.

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