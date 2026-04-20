Dlaczego opieka społeczna odbiera dzieci Polakom i gdzie trafiają odebrane dzieci?

Wielu Polaków mieszkających w UK miało kontakt z przedstawicielami opieki społecznej. Najczęstszymi powodami są problemy wynikające z zachowania dzieci, nieobecności, czasami problemy kulturowe czy komunikacyjne. Większość z prowadzonych spraw kończy się wsparciem. Niektóre jednak czasowym czy stałym odebraniem dzieci i przekazaniem ich pieczy zastępczej. Jednak warunki i miejsca, w jakie trafiają odebrane dzieci szokują.

Choć w założeniu system opieki ma chronić najmłodszych, w praktyce bywa początkiem długiej walki rodziców o odzyskanie dzieci. W tle tej walki pojawia się jednak jeszcze trudniejszy temat – gdzie trafiają dzieci odebrane rodzicom i w jakich warunkach naprawdę przebywają. Ujawnione niedawno przez The Guardian fakty szokują.

Dlaczego Polacy trafiają pod lupę opieki społecznej

Kontakt z brytyjską opieką społeczną, nadzorowaną m.in. przez Ofsted, najczęściej zaczyna się niewinnie. Może to być zgłoszenie ze szkoły, przedszkola lub od sąsiada. Powody są różne: problemy wychowawcze, nieobecności w szkole, trudności emocjonalne dziecka czy napięcia w rodzinie.

W przypadku rodzin migrantów dochodzi jeszcze jeden istotny czynnik – różnice kulturowe i językowe. To, co w Polsce bywa uznawane za normę wychowawczą, w Wielkiej Brytanii może zostać zinterpretowane jako zaniedbanie lub zagrożenie dla dziecka. Do tego dochodzą bariery komunikacyjne. Niestety brak tłumacza czy nieprecyzyjne tłumaczenia to codzienność. Polacy nie znają również procedur. A w stresie dokładne wykonanie zaleceń opieki społecznej krok po kroku bywa jeszcze trudniejsze. Czasami powodem jest zwykłe nieporozumienia, które potrafi eskalować.

W wielu przypadkach system działa poprawnie i oferuje wsparcie. Problem zaczyna się wtedy, gdy sytuacja zostaje zakwalifikowana jako poważna. Natomiast urzędnicy uznają, że dziecko powinno zostać oddzielone od rodziny.

Co dzieje się, gdy zapada decyzja o odebraniu dziecka

Decyzja o odebraniu dziecka jest jedną z najbardziej radykalnych, jakie może podjąć system. W teorii to ostateczność – stosowana wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka.

W praktyce dla wielu rodzin to moment chaosu. Dzieci trafiają do pieczy zastępczej, a rodzice rozpoczynają często długą i kosztowną batalię prawną. Procedury są skomplikowane. Natomiast system – dla osób z zewnątrz – trudny do zrozumienia. Często pojawia się poczucie braku kontroli i bezsilności.

To jednak tylko jedna strona problemu. Druga, znacznie rzadziej nagłaśniana, dotyczy tego, co dzieje się z dziećmi po odebraniu.

System na granicy wydolności

Brytyjski system opieki zastępczej od lat zmaga się z przeciążeniem. Brakuje rodzin zastępczych i miejsc w placówkach publicznych. W efekcie coraz częściej korzysta się z rozwiązań tymczasowych lub prywatnych.

Raporty i analizy wskazują, że liczba dzieci trafiających do nieregulowanych placówek rośnie. Mowa o miejscach, które formalnie nie spełniają standardów domów dziecka – mogą to być wynajęte mieszkania, ośrodki wakacyjne, a nawet przyczepy kempingowe. Problem polega na tym, że państwo ma nad nimi ograniczoną kontrolę.

W takich warunkach dzieci, które już wcześniej doświadczyły trudnych sytuacji, trafiają do środowisk, które nie zawsze zapewniają im bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie.

Opieka jako biznes – gdzie trafiają odebrane dzieci?

Nie da się uciec od jednego wniosku – sektor opieki nad dziećmi w Wielkiej Brytanii w dużej mierze został sprywatyzowany. Prywatne firmy zarządzają znaczną częścią placówek i pobierają bardzo wysokie opłaty od samorządów.

Koszty opieki nad jednym dzieckiem mogą sięgać dziesiątek tysięcy funtów tygodniowo. To tworzy system, w którym pieniądze płyną szerokim strumieniem, ale nie zawsze idą w parze z jakością opieki.

Część placówek działa dobrze, ale są też takie, gdzie brakuje podstawowych elementów: stałego wsparcia psychologicznego, odpowiedniej liczby wykwalifikowanego personelu czy indywidualnego podejścia do dziecka. W skrajnych przypadkach dochodziło do poważnych nadużyć i zaniedbań.

Dzieci między systemem a rzeczywistością

Najbardziej niepokojące jest to, że system, który ma chronić, czasami sam staje się źródłem ryzyka. Odebrane dzieci często trafiają do miejsc, gdzie rotacja opiekunów jest wysoka. Dlatego nie ma szans na budowanie relacji innych niż powierzchowne. Brakuje stabilizacji, która jest tak ważna dla rozwoju.

Jednocześnie rodzice – w tym wielu Polaków – próbują walczyć o powrót dzieci. Nie zawsze mają pełen obraz tego, w jakich warunkach one przebywają.

Między ochroną a systemową porażką

Nie ma prostych odpowiedzi. System opieki społecznej jest potrzebny i w wielu przypadkach ratuje dzieci przed realną krzywdą. Problem polega na tym, że działa pod ogromną presją. W tym w niedoborze zasobów.

Efekt jest taki, że decyzje podejmowane w dobrej wierze mogą prowadzić do sytuacji, które trudno uznać za bezpieczne czy właściwe. A to rodzi pytanie, które coraz częściej wraca w debacie publicznej: czy dzieci odebrane rodzicom zawsze trafiają w lepsze miejsce?

To pytanie nie jest wygodne – ale ignorowanie go niczego nie rozwiąże.