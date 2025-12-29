Drastyczny spadek temperatur. Wydano bursztynowe alerty

Czeka nas zimna końcówka 2025 i początek 2026 roku. W Wielkiej Brytanii wydano już bursztynowe alerty związane ze spadkiem temperatur.

Mieszkańcy Wysp dostali ostrzeżenie, aby przygotowali się na zimny początek nowego roku. Przez najbliższe noce temperatury będą utrzymywać się poniżej zera.

Spadek temperatur w UK

W zawiązku ze spadkiem temperatur UKHSA wydało bursztynowy alert zdrowotny. Obowiązuje on na północnym-wschodzie i północnym-zachodzie od godziny 20.00 w niedzielę do 12.00 godziny 5 stycznia 2026.

Temperatury w tych regionach spadną do około 3-5 stopni w ciągu dnia, ale w nocy już do -3 i -7 stopni Celsjusza. Początek 2026 roku ma być wietrzny i zimny, a na północy Anglii pojawi się zamarzający deszcz.

Według Met Office, między 2 a 11 stycznia w Szkocji dominują zimne wiatry północne. Przyniosą one opady śniegu głównie na obszarach przybrzeżnych, a następnie na południu.

W głębi lądu, w centralnej i południowej części kraju, będzie przeważnie sucho, ale zimno. W piątek temperatury odczuwalne na północnym wschodzie i północnym zachodzie będą niższe z powodu wiatru. Temperatura -4 stopnie Celsjusza może być odczuwalna jak -8 stopni Celsjusza.

Dan Stroud z Met Office powiedział:

– Tracimy te ustabilizowane, ale chłodne warunki, a na ich miejsce wprowadzamy nieco więcej opadów z większą liczbą zimowych ostrzeżeń. Szczególnie dla północy kraju.

Bursztynowe alerty zdrowotne

Bursztynowe alerty wydane przez Brytyjską Agencję Zdrowia i Bezpieczeństwa (UKHSA) oznaczają, że zimne warunki pogodowe wpłyną znacząco na usługi opieki zdrowotnej. A także na „wzrost liczby zgonów” wśród osób z problemami zdrowotnymi lub w wieku powyżej 65 lat.

Do innych negatywnych skutków związanych z pogodą należą „spadek temperatury w miejscach takich jak szpitale i domy opieki. Poniżej poziomów zalecanych do oceny ryzyka zdrowotnego”. A także „problemy z utrzymaniem temperatury wewnątrz pomieszczeń na zalecanym poziomie 18 stopni Celsjusza, co zwiększa ryzyko dla osób wrażliwych” – podała UKHSA.

Agencja ostrzegła również przed problemami kadrowymi spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi. Dotyczy to także opóźnień w podróżach. Również inne sektory, takie jak transport i energetyka, mogą odczuwać skutki tych zmian pogodowych.

Natomiast żółty alert zdrowotny związany z przeziębieniem ogłoszono dla regionów East Midlands, West Midlands, South East, South West, East of England, Yorkshire i Humber oraz Londynu.